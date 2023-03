Lurte Tone Damli trill rundt i «Hemmelige duetter»

Artist Tone Damli (34) og manager David Eriksen (55) opptrådte for første gang på scenen sammen under «Hemmelige duetter».

Det er duket for nok en søndag proppfull av musikk, latter og overraskende øyeblikk i TV 2s «Hemmelige duetter».

Som vanlig skal tre stjerneartister gjette seg frem til hvem som synger sammen med dem bak en vegg på scenen. Sanger Tone Damli (34) er blant deltakerne som skal prøve seg i den tredje runden av musikkleken.

– Hæ?, utbryter Damli, etter å ha hørt den mystiske røsten under første del av duetten.

FORVIRRET: Artist Tone Damli ser ut som et spørsmålstegn når hun skal prøve å gjette hvem som befinner seg bak veggen. Ingen av hintene hjelper henne på veien. På den andre siden står manageren hennes, David Eriksen. Foto: TV 2

34-åringen får blant annet hint om at den hemmelige duettpartneren hennes har vært med i «Idol» og at livsmottoet er «Den som gir seg, er en dust».

Det hjelper henne ikke særlig mye.

Damli klør seg i hodet og forvirringen lyser ut av øynene. Tidligere «Idol»-vinner Aleksander With dukker opp i tankene hennes, men det viser seg at hun har tippet feil.

Snart bryter sogndalsjenta nemlig ut i overrasket latter når hennes mangeårige manager, David Eriksen (55) – som også er kjent fra TV 2-serien «Alle elsker David» – dukker opp bak veggen.

Det blir smil og omfavnelse på scenen, og et harmonisk øyeblikk mellom artist og manager når de fullfører Maren Morris' «The Bones».

Se Tone Damlis reaksjon i videoen øverst i saken.

– Rørende

Til TV 2 sier Damli at det var vanskelig å gjette at det var hennes egen manager gjennom 18 år som lurte henne trill rundt.

– Det var veldig overraskende og ikke minst rørende. Jeg vet at dette var langt utenfor komfortsonen hans. Han gjorde dette for meg, og det betyr masse. Han er jo en av mine aller nærmeste, sier hun, og legger til:

– Jeg hadde aldri trodd at det var David som sto på den andre siden. Men det er klart, når lakkskoene kom til syne, så burde jeg jo ha gjettet det.

34-åringen minnes godt da de møttes ansikt til ansikt etter at de hadde vært adskilt av veggen.

– Det var så mange følelser i sving. Jeg var overrasket, paff, emosjonell – men mest av alt veldig glad. Jeg klarte nesten ikke å synge da jeg så det var ham, men øyeblikket var ubetalelig.

– Visste du at han kunne synge?

– Jeg visste vel egentlig at han kan synge, men når vi har jobbet i studio med låtskriving, så har det vært mest «tullesynging» fra hans side. Men at gutten er musikalsk, er jo et faktum, sier hun.

– Vanskelig oppgave

– Det var noe jeg aldri trodde jeg ville oppleve å gjøre, men veldig gøy, sier Eriksen til TV 2 om å være hemmelig duettpartner i programmet.

Kjendismanageren forteller at han slet med å holde deltakelsen skjult for Damli. De to arbeider tett sammen i hverdagen, og 55-åringen håndterer blant annet avtalene hennes.

– Det å holde på den hemmeligheten var i seg selv en vanskelig oppgave da Tone hele tiden prøvde å grave overfor meg om hvem det kunne være hun skulle synge med. Når da det først skjer, og hun har null idé, så er det selvsagt utrolig gøy.

Eriksen innrømmer at han var «ekstremt nervøs» før duetten, og at sangopptredenen var langt utenfor hans komfortsone.

– Jeg har ikke gruet meg til noe så mye som jeg gjorde i dette tilfellet. Jeg har ikke stått på en scene og sunget siden jeg var 17 år, så bare det alene var forferdelig å skulle gjøre. Og så skal du gjøre det i en duettform sammen med Tone. Det var overveldende i form av en blanding av panikk, angst og dårlig mage, deler han.

NERVEPIRRENDE: Kjendismanager David Eriksen innrømmer at han gruet seg til å opptre i «Hemmelige duetter». Han kom seg likevel trygt i havn sammen med sin arbeidspartner, Tone Damli. Foto: TV 2

Skal man tro TV-profilen, er det trolig lite sannsynlig at han begir seg ut på scenen som sanger igjen.

– Det er ikke en side man har sett av meg, og det vil ikke bli så mange flere heller, tror jeg, fastslår han.

Eriksen har vært Damlis manager og støttespiller siden «Idol»-tiden for 18 år siden, og de har et godt vennskap seg imellom.

– Tone er en av mine absolutt beste venner. Vi har et fantastisk forhold som venner og jobbpartnere. Hun er en veldig viktig del av livet mitt, sier han.

