Lurte datteren: – Hun tror jeg er med i «Ex On The Beach»

Kjernefysiker Sunniva Rose skiller seg ut i forskerverdenen med sine høye hæler og rosa lipgloss.

Når hun denne høsten er med som deltaker i den tredje sesongen av «Forræder», må hun derimot trå varsomt for å unngå å få gruppas øyne og mistanke rettet mot seg.

– Når jeg har sett «Forræder» på TV, syntes jeg det var interessant å se på hvor utrolig flokkdyr mennesker er. Deltakerne har stemt nesten enstemmig på feil personer, igjen og igjen. Vi kommer sikkert til å gjøre det samme.

TV 2 møtte Rose i Sandefjord dagen før «Forræder»-innspillingen startet i april, mens hun ennå var totalt uvitende om hva som ventet henne i spillet.

– Jeg er skikkelig dårlig på å lyve, så hvis jeg blir forræder så kommer jeg til å bli helt sånn: «Hihi». Samtidig er det også spennende å få utforske det med å gå helt i psykopatmodus.

DISKUTERER: Sunniva Rose, Tom Egeland og Michael Andreassen spekulerer og grubler inne på Midtåsen i Sandefjord. Foto: Espen Solli / TV 2

– Veldig analytisk

Rose, som til daglig jobber som kommunikasjonsdirektør i Norsk Kjernekraft, tror hennes bakgrunn som forsker kan bli nyttig i «Forræder».

– Jeg er fysiker, så jeg er vant til å se mønstre og å jobbe veldig analytisk. Jeg tror at jeg kommer til å bruke den analytiske evnen her også. Samtidig tror jeg at det kan gjøre deg sprø, hvis du går for mye inn og skal skjønne ting. Det kan bli så mange nivåer, og alt som skjer kan tolkes både den ene og den andre veien.



Når Rose analyserer sin egen forskerbakgrunn, tolker hun den som at den også kan bli en ulempe i spillet.

– Fordi at jeg har vært forsker, så tenker folk at: «Åh, du er smart». Jeg tror ikke jeg nødvendigvis er noe smartere enn andre, men det er fort et type rykte man kan få på seg. Det kan kanskje bli sett på som en trussel, og kanskje kan jeg gå ut på grunn av det?

Hun analyserer videre:

– Samtidig så er det flere her som er mer profilert i denne TV-verdenen. Kanskje jeg kan gå mer under radaren? Det gjenstår å se.

ROSAFORSKER: Sunniva Rose i rosa sko og med rosa veske, dagen før hun entret «Forræder»-spillet i Sandefjord. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Har sagt at det er hemmelig

Hvor god Rose er til å lyve, fikk hun testet ut allerede før avreise til Sandefjord. Hun er mor til en datter på 13 og en sønn på tre, og den eldste var svært interessert i å vite hvilket TV-program moren skulle delta i.

– Jenta på 13 vet ikke at jeg er med på dette. Hun vet at jeg er med i et TV-program, men ut over det så har jeg sagt at det er hemmelig. Jeg kan ikke si noe mer enn det. Hun tror jeg er med i «Ex On The Beach», Så det er det hun forholder seg til.

– Så du lar henne tro det?

– Nei, den korrigerte jeg, og sa at det ikke var «Ex On The Beach» eller lignende. Men jeg har ikke sagt noe annet enn det. Fordi hun er 13, og jeg stoler ikke helt på at hun klarer å holde det helt for seg selv.

– Betyr dette at god til å holde på hemmeligheter?

– Ja, nå har jo hun bestemt seg for at jeg er med i «Ex On The Beach». Jeg er ikke sikker på om hun kjenner til «Forræder», og det hadde sikkert vært vanskeligere hvis hun hadde spurt: «Er det Forræder?». Da ville jeg kanskje ikke klart å holde meg. Eller kanskje jeg er skikkelig god til å lyve? Det får jeg finne ut av her i spillet. Det gleder jeg meg til.

