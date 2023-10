Lurer Linni Meister - så går det galt

Programleder Aleksander Sæterstøl avslører at det ble hetere enn planlagt da Linni Meister ble lurt i et omfattende bilstunt.

Linni Meister møtte opp på gården til tidligere rallybilsjåfør Henning Solberg (50), i tro om at hun skulle bidra i en video ment for å rekruttere jenter til yrkesfag.

Men det hele er lureri og en del av Prime programmet «Aleks & Martine pranker».

Målet er å få Meister til å tro at hun vraker en bil som har stor affeksjonsverdi for familien Solberg.

Artist Rune Rudberg blir også involvert på et tidspunkt.

Se øyeblikket i videoen øverst i saken

Trodde det var planlagt

Til God kveld Norge avslører programleder Aleksander Sæterstøl at det var en omfattende rigg – som ikke gikk helt som planlagt.

– Det skulle ikke begynne å brenne.



– Jo, det skulle begynne å brenne, sier Martine Lunde spørrende, før Sæterstøl svarer:



– Nei, det skulle ikke det.



– Oija, jeg trodde det var planen. Da fikk jeg vite det nå, sier Lunde.



Stuntet beskriver hun om det mest tidkrevende, vanskeligste og rekvisittfylte under innspillingsperioden.

Spyleslange tok fyr

Produsent Hogne Skjærstad bekrefter hendelsen, som han forklarer som udramatisk.



– I opptaket ble en bil rigget med røykgranater for å skape illusjonen av at den var på vei til å ta fyr. En av røykgranatene gikk varm ved en feil, og antente siden en bit av en spyleslange i motorrommet.



Skjærstad sier at flammen ble slukket etter kort tid. I videoen ser man at Meister og programlederne driver slukningsarbeidet.

– Teamet vi hadde med oss er svært rutinert og har lang erfaring innenfor spesialeffekter for film og TV. De hadde til enhver tid full kontroll, og sikkerheten til alle involverte var svært godt ivaretatt, sier Skjærstad.



– Helt rått



– Jeg var meget forvirret, skrekkslagen, irritert og lettet, da jeg fant ut at det var en spøk, sier Linni Meister til God kveld Norge.



FÅR GJENNOMGÅ: Linni Meister innser hva som har skjedd. Foto: Prime video

Hun er imponert over at så mange kjente fjes var involvert i opplegget.

– Jeg er veldig glad i Martine, Aleks, Henning og Rune, og kunne ikke forstå at ALLE var med på det bortsett fra meg. Må konkludere med at det var helt rått!



– Opplevde du at det var kontroll på innspillingen, til tross for at du ikke visste at det var en spøk?



– Det var utrolig proft, så den eneste som ikke hadde kontroll var meg, sier Meister smilende.