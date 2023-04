Løy til de rundt seg – så kom vendepunktet

21. april skal Leonardo Jr. Amorsolo (26) gå på «The Voice»-scenen for tredje gang denne sesongen. Foran fire høyt respekterte norske musikere, skal han gjøre det kan elsker mest – nemlig å synge.

Etter to vellykkede opptredener skal han fremføre en sang som betyr mye for ham. Denne er dedikert til LHBT-samfunnet, og med det skal han hylle åpenhet og frihet.

Reisen dit har derimot vært langt fra smertefri.

En stor drøm

Amorsolo har brent for musikk hele livet og har deltatt på flere musikkonkurranser. Det er derimot denne opplevelsen som har vært den mest nervepirrende.

Det har lenge vært en stor drøm for ham å komme seg dit.

– Jeg kan ikke tro at jeg fortsatt er med i konkurransen, forteller en ydmyk Amorsolo til TV 2.

BRENNER FOR MUSIKK: Leonardo Jr. Amorsolo har en stor interesse for musikk. Foto: Zach Jensen

Han påpeker at han er takknemlig for å være deltaker i den norske konkurransen. Det er kun tre år siden han kom til Norge og er mest komfortabel med å snakke engelsk. Det hele har ikke vært enkelt.

– Jeg sluttet å skjønne hva dommerne sa, fordi jeg var så glad og nervøs. Det var en utfordring på et punkt, men det har bare blitt lettere og lettere, sier norsk-filippineren.

– Jeg representerer også det filippinske samfunnet nå og flere har fulgt med på meg. Det gir meg et press.

Han er stolt av seg selv for å ha kommet såpass langt i konkurransen, og påpeker at han vil ikke sløse bort muligheten. Musikken er livet hans.

Spesiell grunn bak sangvalget

Etter den første runden, falt mentor-valget på sanger og låtskriver Ina Wroldsen (38). Under intervjuet forteller han flere ganger at det har vært viktig for ham å være tro mot seg selv. Slik beskriver han også Wroldsen.

– Jeg har sunget sangene hennes siden jeg fikk vite hvem hun var og hun er bare fantastisk. Det har vært veldig morsomt å jobbe med henne. Hun er bare så tro mot seg selv, og har gitt meg gode råd.

Se videoen under for Amorsolo sin blind audition.

Krangler om sangtalentet

Ifølge Amorsolo har hun utfordret ham på valg av sjanger, noe som var vanskelig i begynnelsen, men har etter hvert gått bra. En annen ting deltakerne må tenke på er sangvalg.

Det har vært en helt spesiell grunn bak låtene Amorsolo har valgt.

– Jeg vil formidle meg selv i sangene og representere meg selv som en del av LHBT-samfunnet, forteller han og legger til:

– Min neste sang vil handle om meg som gikk gjennom kamper og utfordringer ved å være homofil.

TRO MOT SEG SELV: Amorsolo vil gjennom sangvalget vise støtte til LHBT-samfunnet og være tro mot seg selv. Her avbildet med ektemannen Tom Espen. Foto: Privat.

Denne reisen har ikke vært enkel for ham. Det er nemlig kun tre år siden han kom ut av skapet – først etter at han flyttet til Norge.

– Det var så skummelt

Amorsolo har fire eldre søstre, og er den eneste gutten i søskenflokken. Ifølge ham selv var det en forventning til ham om at han skulle være «mannen» i huset.

Det var skummelt for sangeren å komme ut av skapet i hjemlandet.

KARAOKEBAR: Som ung pleide Amorsolo å synge på farens karaokebarn. Det var da han oppdaget musikkinteressen. Foto: Privat.

– Jeg visste jeg var homofil siden jeg var en unggutt. Dypt inne, visste jeg at jeg var annerledes allerede da. Men da jeg var ungdom, hadde jeg jentekjærester og jeg følte meg så skyldig.

– Jeg prøvde å lyve til meg selv og overbevise meg selv om at jeg var heterofil. Jeg angrer på en måte på det, men jeg har også lært av mine feil.

Hans opplevelse er at det er stor forskjell på Filippinene og Norge. Det var derfor ikke før han var 22 år at han åpnet opp om at han er homofil.

– Livet mitt tok en 360 graders vending, sier han.

Gråt av glede

På dette tidspunktet jobbet han som avisbud i Norge. Én dag følte han at det var det rette tidspunkt for å åpne opp om hvem han egentlig er.

– Jeg jobbet midt på natta, satt meg ned og skrev en melding til alle og gråt. Jeg var alene og tenkte at tiden var inne. Jeg trengte å føle meg fri, forteller Amorsolo.

Det var gledestårer som rant ned ansiktet hans. Han kan nesten ikke beskrive følelsen.

– Jeg kunne endelig være tro mot alle.

Salen reiser seg etter knallsterk fremføring

Han er stolt over at han skal synge for LHBT-samfunnet under sin neste «The Voice»-opptreden.

– Jeg føler meg som en vinner allerede. For den neste runden, bryr jeg meg ikke om jeg vinner, eller kommer videre eller ikke. Jeg er bare glad for at jeg kan være 100 prosent ekte på scenen. Det er det største steget for meg.

Hans største støttespiller

To måneder etter han kom til Norge, møtte han sin nåværende ektemann Tom Espen (49). Han betyr mye for Amorsolo.

– Han er min største støttespiller. Han løfter meg opp hver gang jeg føler meg dårlig eller nesten gir opp, forteller 26-åringen.

FANT KJÆRLIGHETEN: Paret giftet seg i januar 2022. Foto: Privat

Den største forskjellen mellom dem, er alderen. Det tenker imidlertid ikke Amorsolo på. Han forteller at de er mer jevnaldrende i hodet.

Ektemannen har hjulpet ham mye under «The Voice»-prosessen. I alt fra å velge sang til hvordan han skal være på scenen.

– Han er mitt alt. Han er alltid der ved min side i alt jeg gjør, sier han avslutningsvis.

