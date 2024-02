Lover å boikotte «God morgen Norge» på én betingelse

Mandag denne uken gjestet tiktoker og VG-reporter Sunniva Tillson, kjent som St. Sunniva, morgenprogrammet «God morgen Norge».

I intervjuet bytter tiktokeren rolle med programlederne Desta Marie Beeder (35) og Espen Fiveland (49), hvor førstnevnte skulle stille programlederne spørsmål.



Intervjuet kom imidlertid ikke uten reaksjoner, og i kommentarfeltet til «God morgen Norge» på Facebook kokte det over.

– Er St. Sunniva bare en fleip? Regissert sådan? Synes innslaget var pinlig. Godt jobbet av Desta og Espen, skriver en bruker.

– Innslaget til St. Sunniva … Pinligt dumt! skriver en annen.

En tredje bruker spør:

– Innslaget med Sunniva må være tull eller? Eller finnes det noen som er så til de grader høy på seg selv.

Se intervjuet her:

Fredag tok Tillson til Tiktok, hvor hun forteller at hun lover å aldri gjeste TV 2-programmet igjen på én betingelse.

Vil samle inn 20.000 kroner

– Jeg vil bare adressere noe fra denne uken som har gjort veldig mange veldlig sinte på meg. Opptreden min på «God morgen Norge» mandag har lagd seerstorm, og det er jeg veldig lei meg for, sier hun innledningsvis i videoen.



Videre forteller tiktokeren at hun lover å aldri stille opp på «God morgen Norge» igjen, dersom hun klarer å samle inn 20.000 kroner på innsamlingstjenesten Spleis.no.



Hun opplyser at pengene vil gå til Norsk Folkehjelp og NORWAC sitt arbeid i Gaza.



– Jeg vet at med det engasjementet dere har vist i kommentarfeltet på Instagram og Facebook, så vil dere kunne vise et folkemord minst like mye engasjement.

– Selv om jeg vet at min opptreden var mye verre enn det, sier VG-reporteren ironisk.

– Håper de kan tilgi meg

Til God kveld Norge skriver Tillson i en epost at hun ble imponert over at så mange engasjerte seg i hennes besøk på morgenprogrammet.

– Så tenkte jeg at jeg tipper disse menneskene ikke vet om folkemordet som foregår, for da hadde de 100 % brukt like mye av engasjementet på det!

I skrivende stund har VG-reporteren samlet inn litt over 13.000 kroner. Selv har hun ingen tvil om at hun kommer til å nå målet.

OPPRETTET SPLEIS: Sunniva Tilson håper å få samlet inn 20. 000 kroner til spleisen. Foto: Skikkelig sterke intervjuer / VG / Kristoffer Kumar

– Dette er folk med hjertet på riktig sted, sier hun.

– Hva tenker du om reaksjonene?



– Jeg er veldig lei meg for at flere følte at jeg ødela morgenen deres, og kanskje spesielt de som så seg nødt til å bytte over til nyhetsmorgen på NRK. Håper de kan tilgi meg.

På spørsmål om hun kommer til å gjeste «God morgen Norge» igjen dersom hun ikke når målet, svarer hun følgende:

– Om jeg ikke når målet, så kommer jeg til å gjeste «God morgen Norge» hver mandag frem til sommeren.

God morgen Norge: – Ikke så mye å si

Redaksjonsleder i «God morgen Norge», Sissel Randsborg, skriver følgende i en SMS om saken:

«Har ikke så mye å si utover at jeg kan bekrefte at vi fikk en del reaksjoner på intervjuet».