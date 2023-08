Love Island-vinnere slo opp i sommer – nå fyrer de opp fansen

Mye tyder på at bruddet mellom Ekin-Su og Davide ble kortvarig.

På tampen av juni annonserte Love Island-profil Davide Sanclimenti (28) til sine nesten to millioner følgere at forholdet med Ekin-Su Cülcüloğlu (29) var over.

Han skrev da at han var takknemlig for «minnene og mulighetene» de delte sammen.

Realityparet vant i 2022 det populære programmet, som har blitt kjent som et attraktivt springbrett for å kunne livnære seg som influenser.

Vanskelig sommer

Få dager før bruddet dro Cülcüloğlu og Sanclimenti på rød løper sammen for Indiana Jones-premieren. Derfor var nyheten trolig overraskende for mange.

Siden har fansen vist engasjement i reality-profilenes kommentarfelt på Instagram.

Både håp om at de blir sammen, eller finner noen bedre, og særlig kritikk til Davide, har blitt ytret.

Sistnevnte har vært åpen om at sommeren har vært vanskelig.

Det sa han i forbindelse med at en video ble omtalt i britiske tabloidmedier. Der sniffer han tilsynelatende noe under en tur i Ibiza.

Han så seg nødt til å kommentere spekulasjonene og forklarte at han på det tidspunktet befant seg i en sårbar situasjon og ville legge hendelsen bak seg.

Sammen i Tyrkia

I juli deltok begge på premieren av «Barbie»-filmen i London, men ble ikke fotografert sammen.

Over en måned senere hinter Love Island-vinnerne om at de har funnet tilbake til hverandre.

De siste dagene har duoen nemlig feriert i Tyrkia, og publisert en rekke bilder hvor man blant annet ser dem omfavne hverandre.

Ekin-Su Cülcüloğlu feiret også 29-årsdagen i landet.



Reaksjonene renner inn

Til sammen har de to nesten fem millioner følgere på Instagram.

Kommentarene har ikke latt vente på seg, og det virker som de fleste er begeistret.



«Mamma og pappa er sammen igjen!», skriver flere.



En annen ytrer å være forvirret, men glad.

Andre setter spørsmålstegn til det tilsynelatende korte bruddet, og spør om de faktisk er sammen, eller bare er venner.

En bruker kommer med beskyldninger om at paret slo opp fordi nye Love Island-deltakere nå er fremst i rampelyset. Kommentaren har likevel fått mange motsvar hvor fans sier seg uenig i påstanden, og ønsker dem lykke til.

Cülcüloğlu og Sanclimenti har foreløpig ikke uttalt seg om ferien og forholdsstatusen til noen medier.