Love Island-vinner hetses etter OnlyFans-kommentar

«Love Island UK» har etablert seg som et av verdens største og mest populære realityprogram. Det har også produsert flere, store influsere, som har gjort stor suksess etter oppholdet i den verdenskjente villaen.

Én av dem er Ekin-Su Cülcüloğlu (29), som fansen kåret til vinneren av den åttende sesongen. Men etter oppholdet hennes på det populære realityprogrammet «Celebrity Big Brother UK», ser det ut til at fansen har snudd.

Cülcüloğlu har blitt kaldt både falsk og hyklersk av fansen, etter diverse kommentarer har satt sinnene i kok hos seerne.

Får kritikk etter Onlyfans-kommentar

Cülcüloğlu vant «Love Island UK» i 2022 sammen med ekskjæresten Davide Sanclimeni (29). De har siden hatt et turbulent av-og-på forhold, før de slo opp rett over nyttår.



29-åringen var en soleklar fanfavoritt under «Love Island»-oppholdet, og fikk en stor fanskare. Hun har siden vært med i en rekke andre realityprogrammer, som «Traitors», den amerikanske versjonen av «Forræder».

Men etter oppholdet i «Big Brother»-huset har populariteten hennes falt drastisk. Hun har blant annet blitt stemplet som «hykler» etter hun kom med negative kommentarer rundt kvinner som tjener penger på OnlyFans.

FANFAVORITT: Ekin-Su fin popularitet er i fritt fall etter hennes nyeste realityopphold. Foto: Victoria Jones / AP

Da en annen deltaker spøkte om at hun trodde Cülcüloğlu hadde OnlyFans-konto, oppsto det en krangel mellom de to deltakerne.

Cülcüloğlu skal ha sagt at «hun heller ville hatt null kroner på konto enn én million kroner, om hun hadde tjent de på den måten» og at hun hadde mer «selvrespekt» enn det.

Fansen og seerne var raskt ute med å kritisere kommentaren hennes. Flere mente at hun ikke hadde bein å stå på, siden hun selv ble kjent gjennom et program hvor man «går rundt i bikini 24/7».



29-åringen skal også ha nektet for å ha noe form for lettkledde og sexy bilder på egen Instagram-konto. Da var fansen raske med å finne «bevis» for det motsatte.

KRITIKK: Fansen var rask på å både finne og kommentere 29-åringens bikinibilder på Instagram. Foto: Skjermdump @ekinsuofficial Les mer HATKOMMENTARER: Fansen var rask på å finne 29-åringens bikinibilder etter hun hevdet å ikke ha noen. Les mer

«Trodde ikke du hadde noen bikinibilder på Insta... Tror du totalt misforsto det spørsmålet, lille venn».



«Elsker at «Big Brother»-fansen kommer rett hit for å faktasjekke».

«Har alltid støttet deg, men ikke nå lenger. OnlyFans-kommentaren din er internalisert kvinnehat, og det ser ikke bra ut».

Dette er bare et fåtall av kommentarene som har blitt publisert under Instagram-bildene til realitystjernen.

Trusler om fysisk vold

Det er heller ikke bare OnlyFans-kommentarene som seerne har reagerte på.

Flere seere har kritiserte henne for å snakke ned «Love Island», og andre deltakere i «Big Brother»-huset har kalt henne «falsk» etter gjentatte krangler.

Mengden kritikk gjorde at familien hennes gikk ut i sosiale medier, hvor de presiserte at dette var et realityprogram, og ba seerne stoppe med hatmeldinger. De avslørte også at Cülcüloğlu hadde blitt utsatt for trusler om fysisk vold.

A message from Team Ekin-Su ❤️ pic.twitter.com/vUfLFRWQc0 — Ekin Su (@ekinsuofficial) March 15, 2024

Til tross for familiens bønn om at fansen skulle stoppe, har kommentarene både på Instagram og X fortsatt å hagle inn.

29-åringen har også fått støtte fra en annen utskjelt «Love Island»-deltaker, nemlig Georgia Steel (25). Steel var nylig selv i hardt vært etter at fansen kritiserte oppførselen hennes på «Love Island All stars».

Buet ut av huset

Ettersom Cülcüloğlu ble nokså upopulær blant fansen, endte hun opp med å bli stemt ut av «Big Brother»-seerne sist uke. Dette skjedde gjennom programmets ukentlige direktesending.

Etter exiten gikk hun rett fra huset og inn i et nytt studio, til et direktesendt «nachspiel»-intervju på «Late&Live».

Cülcüloğlu ble tydelig overrasket over å både ha blitt stemt ut, og at hun ankom talkshowet til buing fra publikum. Under intervjuet stilte programlederne henne flere spørsmål rundt oppførselen hennes i programmet.

29-åringen forsvarte seg selv med at seerne kun ser hva produksjonen vil de skal se, og at «ikke alt hadde blitt vist». Hun anklaget deretter programmet for å ha «klippet henne feil». Dette reagerte programlederne på.

– Men du har akkurat kommet ut av huset? Du vet ikke hva vi har sett, og hva som har blitt sagt? Jeg kan forsikre deg om at alt som har blitt vist, har vært ting du har sagt, svarte programlederen på anklagen.

«Late&Live»-intervjuet hennes har i ettertid blitt sammenlignet med et «bilkrasj» av britiske medier, hvor det var tydelig at verken panélet, programlederne eller publikum var på hennes side.

Kansellerte TV-opptreden

Kritikken og hatmeldingene resulterte i at 29-åringen trakk seg fra en TV-opptreden på talkshowet «Lorraine» mandag denne uken. Programlederen Lorraine Kelly fortalte under sendingen at Cülcüloğlu hadde «trukket seg i siste liten» – noe som skapte en ny bølge av hatmeldinger.



Dette måtte talkshowet i senere tid både beklage for, ettersom det programlederen sa ikke stemte overens med det som faktisk hadde skjedd i forkant av programmet.

GÅTT I DEKNING: Realitystjernen har ikke gitt lyd fra seg etter «bilkrasj»-intervjuet. Foto: Ian West

Etter flere uker med kritikk og hatmeldinger, har noen av fansen tatt henne i forsvar. Flere mener at hatkampanjen har gått for langt.

Nå har også exit-intervjuet på «Late&Live» blitt klaget inn til OfCom, den britiske versjonen av Kringkastingsrådet. OfCom skal ha mottatt flere hundre meldinger som anklager programlederne og gjestene for å ha «mobbet» 29-åringen under intervjuet.

Cülcüloğlu har ikke selv kommentert hvorfor hun trakk seg fra intervjuet, eller lagt noe ut i sosiale medier etter «Big Brother»-exiten.



