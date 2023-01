Love Island UK varsler store endringer i ny sesong

STORE ENDRINGER: Det vil bli store endringer for deltakerne i den kommende Love Island-sesongen. Avbildet er deltakerne fra fjorårets sesongen. Foto: ITV Studios

Love Island UK har siden premieren på britiske skjermer i 2015 gjort stor suksess verden over. Flere land som USA, Australia og Norge har i ettertid laget egne versjoner av kjærlighetsprogrammet.

Nå varsler ITV Studios, som eier konseptet, at det blir store endringer i den kommende sesongen.

Dette blir heller ikke den eneste endringen, etter at Laura Withmore (37) i fjor annonserte at hun ikke ville komme tilbake som programleder.

Withmore tok over rollen etter Caroline Flack, som på tragisk vis døde 14. februar 2020.

I oktober i fjor ble det annonsert at den britiske TV-personligheten Maya Jama (28) ville bli den nye programlederen.

Den niende sesongen skal i følge britiske medier ha premiere mandag 16. januar. Sesongen spilles inn i Sør-Afrika, slik som vintersesongen fra 2020.

I tidligere sesonger har deltakerne fått lov å la venner eller familie drive deres sosiale medier, som Instagram og TikTok, når de er i villaen. Men i år er det stopp.

Det har nå blitt annonsert at deltakerne ikke vil få lov å være aktive på sosiale medier så lenge de er i villaen.

Ifølge kilder til britiske medier skal ITVs tiltak være grunnet hets som deltakerne opplever. ITV har de siste årene fokusert mer på den mentale helsen til både deltakerne, og deres familie og venner.

At deltakerne må sette sosiale medier på pause, er et av flere tiltak ITV har satt på plass for å verne om deres mentale helse.

Fjorårets sesong skapte kritikkstorm da seerne mente flere mannlige deltakerne viste «kontrollerende og manipulerende adferd».

ITV har derfor også annonsert at før deltakerne setter sin fot i villaen, vil de nå bli informert om hvordan de kan avdekke slik adferd.

I tillegg til dette vil de få se videoer fra tidligere deltakere som forteller om opplevelsen deres både i og etter villaen.

Love Island UK har premiere på TV 2 Play 23. januar.