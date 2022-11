Love Island-stjerne utestengt fra USA

Love Island-stjernen avslører at både han og broren er nektet adgang til landet.

Tidligere i sommer ble det avslørt at halvbroren til Love Island-profilen Tommy Fury (23) ble nektet adgang til USA. Grunnen var at det var mistanker om tilknytning til den irske mafiasjefen Daniel Kinahan (45).

Siden den gang har det vært få detaljer om hva som egentlig har skjedd.

Nå letter reality-profilen på sløret om situasjonen.

Verdenskjent

Både Tommy og broren Tyson (34) er profesjonelle boksere, og sistnevnte har blant annet vært verdensmester i tungvektsklassen.

Tommy Fury ble verdenskjent da han gjorde sin TV-debut i 2019, da han entret villaen i den femte sesongen av seer-favoritten Love Island UK.

ANDREPLASS: Tommy Fury og Molly-Mae Hague fant kjærligheten i sesong fem av Love Island. Foto: Love Island/ITV

Han klarte å kjempe seg helt til finalen, og skapte overskrifter med sitt forhold til en av seriens mest populære deltakere, nemlig Molly-Mae Hague (23).

Paret endte opp på en andreplass. Tre år senere holder reality-stjernene fortsatt sammen. Tidligere i høst avslørte Hague til sine 6.5 millioner Instagram-følgere at de ventet sitt første barn sammen.

Utestengte bokser-brødre

Grunnen til at de to brødrene har blitt koblet opp mot mafiasjefen, er at eldstebror Fury ble avbildet sammen med Kinahan tidligere i 2022.

Tyson ble avbildet med armen rundt narkobaronen, som er etterlyst i flere land. Han leder det såkalte Kinahan-kartellet, som beskrives som en av «de mest brutale» når det kommer til drap og narkotikasmugling.

I tillegg jobber han med å promotere boksere. Selv benekter proffbokseren at de har en tilknytning til hverandre – til tross for at de har blitt fotografert sammen.

I en podkast mandag kveld svarte endelig 23-åringen på alle påstandene mot halvbroren, og kom i tillegg med en avsløring:

– Jeg og Tyson kommer ikke inn i USA, og det er bare slik tingenes tilstand er akkurat nå, forteller Tommy.

Da han ble spurt direkte om Kinahan-situasjonen, svarer han følgende:

– Jeg vet ikke hva som skjer. Det er det jeg betaler advokatene mine for. De håndterer det og jeg sa: «Vær så snill å fiks dette så fort som mulig», og det var siste nytt. Jeg håper det blir ordnet opp i, og hvis ikke – kan jeg ikke snakke om hvor lang tid dette kommer til å ta.

Se sesong fem av Love Island UK, hvor Tommy Fury var med, på TV 2 Play.