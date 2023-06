«Love Island»-stjerne sier hun ble dopet ned på byen

I et innlegg på egen Instagram delte «Love Island UK»-stjerna Jessie Reneé Wynter (26), som var med i den 9. sesongen av programmet, at hun ble innlagt på sykehus etter å ha blitt dopet ned på byen.

Wynter skal ha vært ute på byen sammen med kjæresten Will Young (23), som hun møtte på forrige sesong av «Love Island UK». Paret er nå på ferie i USA, men 26-åringen har ikke skrevet hvilken by eller utested hendelsen tok sted.

KJÆRESTER: Jessie og Will møttes under innspillingen til «Love Island UK» i vinter. Foto: Love Island UK/Skjermdump TV 2 Play

«Jeg var ikke sikker på om jeg skulle dele dette eller ikke, fordi jeg skikkelig flau. Men en kveld tidligere denne uken ble jeg sendt til sykehuset da noen puttet noe i drinken min», skriver hun i innlegget på Instagram.

«Love Island»-profilen beskriver hendelsen som «skummel», og hevder at flere jenter fra samme utested også endte opp på samme sykehus som henne, med samme dop i blodet.

«Det var en så utrolig forferdelig og skummel situasjon å havne i, og det knuser hjerte mitt at dette er noe folk må passe seg for», skriver hun videre.

Wynter og Young havnet på 5. plass i det populære britiske TV-programmet, og har siden den gang fått en stor følgerskare på sosiale medier. Innlegget har i skrivende stund over 60.000 likerklikk.

Wynter oppfordrer også andre til å passe ekstra godt på drinkene sine når de er ute på byen.

«Dette er min påminnelse til alle der ute at det aldri er din feil, og det er ingenting å være flau over. Det er de forferdelige personene som velger å dope ned andres drinker som bør føle skam og være flau over seg selv. Ikke oss som er et offer for handlingen».



PASS PÅ DRINKEN: Jessie oppfordrer følgerne sine til å passe på seg selv og drinken sin på byen. Foto: Love Island UK/Skjermdump TV 2 Play

Flere «Love Island UK»-stjerner, blant annet Sharron Gaffka (27), har vist Wynter støtte i kommentarfeltet.

«Ikke vær flau, dette er ikke fin feil! Den eneste personen som burde være flau er den som gjorde dette mot deg. Sender deg masse kjærlighet», skriver Gaffka.

Gaffka har tidligere vært åpen om hennes egne opplevelse med å bli dopet ned på byen, og samarbeidet med britisk politi for å øke bevisstheten rundt å passe på drinken sin.