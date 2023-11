«Love Island»-stjerne Jack Fowler skjulte sjelden diagnose: – Aldri vært så redd

ALVORLIG: Jack Fowler skjulte en svært privat kamp for fans og følgere - og de andre deltakerne i Love Island Games. Få år tidligere hadde han blitt rammet av en sjelden, alvorlig sykdom. Foto: ITV

Holdt skjult at han ble fullstendig pleietrengende.

Denne artikkelen inneholder spoilere om serien «Love Island Games».

«Hei dere. Dette tok meg noen år å skrive, for jeg visste ikke om det var noe jeg ville dere skulle vite».

Slik begynner beskjeden fra den britiske realitydeltakeren Jack Fowler (27).

Nylig deltok han i «Love Island Games», hvor man fikk se tidligere «Love Island»-deltakere fra en rekke land kjempe parvis i de mest absurde leker.

Fowler imponerte og gikk til slutt seirende ut av realitykonkurransen, sammen med amerikanske Justine Ndiba (30).

Det ingen visste var at dette var en større bragd enn først antatt.

Våknet uten følelse i beinet

Bare noen år i forveien hadde kjendisen nemlig rammet av en sjelden sykdom; Transvers myelitt.

– Jeg våknet en morgen og kunne ikke føle beinet mitt, skriver Fowler i innlegget.

Ifølge Norsk Helseinformatikk er dette en sjelden sykdom som arter seg som en akutt betennelse i ryggmargen. Det kan føre til permanente eller forbigående lammelser.



I videoen får man se Fowler slepe beinet etter seg. Bare fem dager senere skulle det endre seg til det verre.

En betennelse i ryggmargen sørget nemlig for en blokkering i sentralnervesystemet, som førte til at hele venstresiden av kroppen hans ble fullstendig paralysert.

Fowler beskriver et utenkelig mareritt. Sykdommen forverret seg time for time og dag for dag, og til slutt var han ute av stand til å bevege seg.

– Livet ble fullstendig annerledes, skriver 27-åringen.

Fowler ble først kjendis i Storbritannia etter å ha deltatt i «Love Island» i 2018. Da var han 22 år, og levde et aktivt liv som semi-profesjonell fotballspiller og personlig trener.



Bare noen år senere skulle han altså kjempe sitt livs kamp - helt utenfor medienes søkelys.

Måtte ha hjelp til å spise og kle på seg

Med ett ble den ellers så aktive stjernen fullstendig pleietrengende.

Han måtte ha hjelp med alt, fra å dele opp maten sin, til å spise og å kle på og av seg.

– Det var det skumleste jeg har opplevd i livet, konstaterer han.

SLIK VI ER VANT TIL Å SE HAM: Jack Fowler har for mange blitt kjent gjennom «Love Island» og «Love Island Games».

På dette tidspunktet hadde han ennå ikke fått noen diagnose, og stjernen fryktet det verste – at han aldri ville bli som før igjen.

Fowler forteller at han noen måneder tidligere hadde hatt hjernehinnebetennelse, noe legene tror kan ha vært en medvirkende årsak til at han ble rammet av lammelsen.

– Heldig

Til slutt ble det klart hva han hadde blitt rammet av, og han kunne begynne rehabilitering. Samme år ble han frisk.

– Det tok tid og tålmodighet å komme tilbake til normalen, men med kjærligheten og støtten fra familie og venner klarte jeg det.

– Jeg var heldig, ettersom mange aldri blir friske, skriver stjernen.

Han forteller også at sykdommen utfordret ham til å lære nye ting. Han lærte seg å bruke et miksebord og har nå blitt en profesjonell DJ.

Det ble høydramatisk for Fowler under finalen av «Love Island Games»:

Sykdomsperioden gjorde også sitt til at han takket ja til «Love Island Games».

– Det var veldig utfordrende, med konkurranser som hadde veldig høy intensitet. En stor del av meg gjorde det for å bevise for meg selv at jeg kunne gjøre det, selv etter hva jeg hadde vært gjennom.

«Love Island Games» ser du på TV 2 Play.