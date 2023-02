«Love Island»-stjerne: – Familie-medlemmer har måttet sovet ute

GOD KVELD NORGE (TV 2): Influenseren Ekin-Su Cülcüloğlu sier at utallige mennesker har bedt hun om hjelp etter det katastrofale jordskjelvet.

Over 12.000 mennesker er så langt bekreftet døde etter at Tyrkia og Syria natt til mandag ble rammet av et jordskjelv med en styrke på 7,8.

Verdens helseorganisasjon anslår at så mange som 20.000 kan ha blitt drept i skjelvet.

En som nå ytrer at hun vil bidra med det hun kan, er Ekin-Su Cülcüloğlu (28).

I 2022 vant hun og Davide Sanclimenti (28) «Love Island UK»-seernes hjerter, og stakk dermed av med premiesummen på 50.000 pund. De to er fortsatt et par i dag.

Kjæresteparet Ekin-Su Cülcüloğlu og Davide Sanclimenti under et TV-arrangement i London i fjor. Foto: Ian West /Pa photos

Reality-profilen er født i England av sine tyrkiske foreldre, og har tidligere bodd i Istanbul hvor hun jobbet som skuespiller i en tyrkisk såpeserie.

Til Sky News forteller 28-åringen at familiemedlemmer har måttet sove ute som følge av jordskjelvet.

– Det er skummelt fordi det er folk som er veldig nære meg.

Cülcüloğlu sier til nyhetskanalen at utallige mennesker har kontaktet hun i sosiale medier, og blant annet sendt posisjonen sin og bilder.

– Det er som om de skriker etter hjelp, og jeg vil bruke plattformen min til det, sier hun og understreker at det gjelder både i Syria og Tyrkia.

På spørsmål om hun kunne tenkt seg til å fysisk dra for å bidra, svarer hun:

– Ja. Åpenbart er det mitt hjem og mitt andrespråk. Så snart jeg får muligheten vil jeg dra dit.

Influenseren har over 3 millioner følgere på Instagram.

Denne uken har hun delt at at hun har donert penger til redningsarbeid, og samarbeidet med britiske røde kors, hvor hun har oppfordret folk til å donere penger for å finansiere redningsarbeidet i de rammede landene.