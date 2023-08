«Love Island Norge» gjør TV 2-comeback

NY «LOVE ISLAND NORGE»-RUNDE: Tre år etter forrige sesong, ble det torsdag annonsert at «Love Island Norge» kommer tilbake på TV 2 med Morten Hegseth som programleder. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

TV 2 presenterte i dag programmenyen for høsten 2023 – samt noen smakebiter på hva som kommer våren 2024.

TV 2s høstlansering gikk torsdag av stabelen i Grieghallen i Bergen, og TV 2-sjef Olav Sandnes gledet seg over å presentere hva TV-seerne kan glede seg til.



– På årets høstmeny står noen av Norges fremste komikere, kjente og nyetablerte familiefavoritter, nordisk drama fra øverste hylle, norsk bredde- og toppidrett, og en ambisiøs nyhetssatsing. Denne høsten vil alle vil finne noe å se på TV 2, sier Olav T. Sandnes, sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2.

Nedover i denne artikkelen ser du hvilke programmer som sendes på TV 2 denne høsten, samt noen smakebiter på hva som kommer i 2024:

«Love Island Norge»

Etter en tre år lang pause, kommer tredje sesong av «Love Island Norge» på TV 2.

Den britiske realityserien – som enkelt sagt baserer seg på å finne den store kjærligheten – har gjort stor suksess i flere land som blant annet USA og Australia. På «Love Island» handler det nemlig om å finne seg en partner, for å så finne ut om man er romantisk match. Finner man ingen å date, står man i fare for å bli sendt hjem. Det hele foregår i en stor villa i varmere strøk, og det blir hele tiden sendt inn nye deltakere på leting etter kjærlighet.

– Det er skikkelig stas å kunne fortelle at «Love Island» kommer tilbake i norsk versjon! Den første sesongen som ble sendt på TV 2 i 2020 var en stor suksess, og siden da har vi sendt flere sesonger av internasjonale versjoner. Den siste sesongen av «Love Island UK» var faktisk det som ble strømmet mest denne sommeren, sier Trygve Rønningen, programredaktør og direktør for innholdsstrategi i TV 2.

PROGRAMLEDER: Morten Hegseth skal være programleder for den nye «Love Island Norge»-sesongen. Foto: TV 2

Morten Hegseth skal være programleder for «Love Island Norge», en rolle han også hadde i 2020-sesongen. Han forteller til TV 2 at han er stor fan av programkonseptet.

– «Love Island» er verdens beste realityprogram. Og jeg er ingen reality-fanatiker, selv om jeg har latet som. Jeg har aldri sett en hel episode av «Ex on the beach» og «Paradise Hotel», men jeg elsker «Love Island».

Hegseth røper også flere hemmeligheter med den nye sesongen. Produksjonen blir for eksempel ikke i Argentina.

– Nå skal vi til Gran Canaria, det er nydelig. Ikke lenger enn fem timer, og jeg har fått masse meldinger på folk som vil søke. Og det kan dere gjøre på TV2.no/delta.



Premieredatoen på «Love Island Norge» kommer senere.



Forrige sesong av «Love Island Norge» – hvor Nora Haukland og Johannes Klemp vant – er tilgjengelig på TV 2 Play.

«Asbjørns julekalender»

FOLKEKJÆR KARAKTER: Espen Eckbo er tilbake som karakteren Asbjørn Brekke i TV 2s adventsserie «Asbjørns julekalender». Foto: TV 2

En ny sesong med en av Espen Eckbos aller største suksesser kommer på TV 2. Hver dag i adventstiden er Eckbo tilbake med sin folkekjære karakter Asbjørn Brekke, med nye gjester i luka hver dag.

Asbjørn pleier å tilbringe julen alene, men i «Asbjørns julekalender», får han besøk av én ny kjendisgjest hver dag fra 1. desember og frem til julaften. Asbjørn elsker jul og julekalendere, så gjør deg klar for en koselig og morsom oppvarming til julen.

– Asbjørn er den samme, han forandrer seg ikke. Han er nok helt udatert i 2023, men det har han alltid vært. Så det blir spennende å se hvordan han møter den nye generasjonen, for å si det mildt, sier Espen Eckbo og ler.



Premiere: 1. desember.

«Forræder» – sesong 3

22 kjendiser er klare for en ny sesong av «Forræder» med Mads Hansen som programleder. Hvem kan man stole på? Nå skal tilliten testes.

– Det er den beste casten i norsk reality-historie. Det blir situasjoner der dere som ser på må gjette hvem som er forrædere. Det kan også hende at forræderne må drepe i åpent landskap, sier en tydelig fornøyd Mads Hansen.



PROGRAMLEDER: Mads Hansen leder sin tredje «Forræder»-sesong denne høsten. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Jeg gikk inn og prøvde å så på det som en liten ferie, et lite avbrekk fra hverdagen. Man blir sugd inn i spillet. Folk begynner å grine. Flere trenger psykiater og psykolog etterpå. Man blir veldig investert, sier Oskar Westerlin, en av deltakerne i årets sesong.



Premiere: 8. september.

«Skal vi danse»

12 nye kjendiser står klare for å danse seg til seier i ny sesong av det direktesendte lørdagsprogrammet. Programledere er Helene Olafsen og Anders Hoff.

Premiere: 26. august.

«Jakten på kjærligheten»

Jan Thomas leder den 20. sesongen av «Jakten på Kjærligheten». Fire bønder er klare for å ta imot friere til gårdene sine.

– Det er en litt annerledes sesong. Og selvfølgelig kommer det kjærlighet! Det blir mange sterke øyeblikk, det blir kyssing. Det blir utrolig fint og nært. Det blir «Jakten på kjærligheten», altså, sier Jan Thomas.



Premiere: 4. september.

«Tina – Jakten på en drapsmann»

TRUE CRIME-SERIE: Det uoppklarte drapet på Tina Jørgensen i 2000 får sin egen dokumentarserie. Foto: TV 2

I denne dokumentarserien følger vi en av Norges fremste gravejournalister, Hans Petter Aass, i jakten på Tina Jørgensens morder. Drapssaken rystet hele Norge i 2000, og er tross flere runder med etterforskning aldri blitt løst.

Sammen med blant andre kriminalanalytiker Siri Stedje og krimforfatter og tidligere etterforsker Jørn Lier Horst, går Aass gjennom saken på nytt for å forsøke å finne nye svar.

– Man har fått tid til å grave seg ned helt fra da det skjedde. Vi har sett over alt av saksmaterialet, fått eksperter til å gå over dette. Vi har gravd oss frem til noen nye ting. For første gang har jeg – og alle andre – fått lov til å se levende bilder av Tina. Du får se henne bevege seg, høre stemmen hennes. Det er veldig sterkt, sier Aass.



– Jeg skjønner jo at dette er populært på TV. Det ligger litt i menneskets natur. Vi ønsker svar i møtet med mysterier, ønske løsninger, ønsker å se steder vi ikke slipper inn – forbi politisperringer, forteller Jørn Lier Holst.

Premiere: Oktober.

«Familiekoden»

«FAMILIEKODEN»: Katrine Moholt blir programleder for programserien, mens psykolog og tidligere barneombud Reidar Hjermann skal ha en rolle som ekspert. Foto: Håvard Solem / TV 2

I «Familiekoden» følges ni familier, der foreldrene har valgt helt ulike måter å oppdra barna sine på. Kamerateam følger familien tett i hverdagen mens de får morsomme og krevende oppgaver som setter familiene på prøve. I etterkant får foreldrene se video av både seg selv og de andre, noe som utløser gode diskusjoner og sterke følelser rundt hvordan man tar ulike valg som foreldre.

Programleder er Katrine Moholt, mens psykolog og tidligere barneombud Reidar Hjermann er ekspert.

Premieredato kommer senere.

«Evig Singel»

I den nye humordramaserien «Evig singel» – som kommer på TV 2 våren 2024 – følger vi seks mennesker mellom 25 og 50 år, som alle har vært single mer eller mindre hele livet. Alle fem ønsker å få seg en kjæreste, men av ulike grunner lykkes de aldri på sjekkemarkedet. I serien følger vi dem hjemme, på byen eller på date i jakten på en mulig livsledsager.

– Å være «Evig singel» er det nok mange som kjenner seg igjen i. Og når rollefigurene i denne serien tar opp jakten etter en potensiell kjæreste med alle de ulike utfordringene det byr på, er det all grunn til å glede seg. TV 2 satser tungt på humor, og «Evig singel» er et av mange nye og spennende konseptene som seerne skal få presentert i tiden som kommer, sier Trygve Rønningen i TV 2.

NYTT HUMORDRAMA: «Evig singel» er et helt nytt og stjernespekket humordrama på TV 2. Foto: TV 2

Den stjernespekkede rollelisten inneholder navn som Lene Kongsvik, Trond Fausa Aurvåg, Kristine Grændsen, Amir Asgharnejad, Tuva Billing og Kevin Vågenes.

– Jeg er skikkelig spent på hvordan «Evig singel» blir mottatt. Spent på å se om seerne kommer til å like vår versjon av det kompliserte datinglivet. Og så synes jeg det er gøy å være med i en serie sammen med alle disse morsomme folka, sier skuespiller og komiker Kevin Vågenes.

Premiere: Våren 2024.



«Ylvis mot Ylvis»

FØRSTE TV 2-SERIE: Ylvis-brødrene kommer med ny serie – «Ylvis mot Ylvis» – med Emilie Nicolas som programleder. Foto: TV 2

«Ylvis mot Ylvis» er tittelen på Bård og Vegard Ylvisåkers første programserie på TV 2. Dette blir et humoristisk musikkprogram hvor Ylvis-brødrene leder hvert sitt kjendislag som skal konkurrere mot hverandre i elleville musikalske konkurranser. Ingenting er øvd inn på forhånd, og alt blir improvisert i studio.

Som programleder har Bård og Vegard fått med seg Emilie Nicolas.

– Jeg er veldig dårlig programleder. Faretruende dårlig. Jeg tenker at jeg sakte, men sikkert, blir bedre, sier Nicolas.

– Hun liker ikke å være programleder. Men vi har noen måneder igjen, sier Bård Ylvisåker.



Premieredato kommer senere.