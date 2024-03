«Love Island»-Mathias åpner seg om diagnosen

ADHD: Oslo-gutten Mathias Gulbrandsen har rukket å bli et kjent fjes gjennom vinterens «Love Island Norge». Til TV 2 åpner han seg om ADHD-diagnosen. Foto: TV 2

«Love Island»-deltaker Mathias Gulbrandsen (26) snakker ut om ADHD-diagnosen og grepene han måtte ta for å endre livet sitt.

Gjennom de siste fire ukene har TV-seerne blitt bedre kjent med 26-årige Mathias Gulbrandsen i TV 2s datingprogram «Love Island Norge».

I likhet med de andre deltakerne, er den personlige treneren fra Oslo på utkikk etter å finne sin bedre halvdel, og har markert seg inne i villaen med sin selvsikkerhet og sjarm.

Men bak det brede smilet gjemmer det seg en historie som har gjort Gulbrandsen til den personen han er i dag.

Tatt flere grep

Da TV 2 møtte Gulbrandsen blant palmer og basseng på Gran Canaria i februar, åpnet han seg om livet med ADHD og hvordan han har håndtert diagnosen i hverdagen.

26-åringen var svært energisk og aktiv da han var yngre.

– Jeg har veldig, veldig mye energi. Jeg er veldig utadvendt. Som ung var jeg kanskje ikke den som passet best inn, og kanskje ikke helt den som hadde kontroll over banale ting som å sitte stille og bare gjøre det jeg skulle gjøre, sier han til TV 2.

Diagnosen har likevel ikke satt noen stopper for «Love Island»-deltakeren, som har tatt flere grep for å skape balanse i livet.

– Det er ting man kan gjøre. Jeg mediterer hver dag. Jeg leser. Jeg skriver. Jeg gjør de tingene som har gitt meg mest utbytte – i hvert fall meditasjonen. Det har vært noe som gjør at jeg kan koble litt ut – og å få utløp for den energien.

Oslo-gutten trekker også frem trening som en særlig viktig bidragsyter. Han tror spesielt mennesker med ADHD er avhengige av å bevege på seg.

– Trening har vært essensielt. Det har kanskje vært det viktigste. Vi er jo ikke laget for å sitte foran pulter hele livet. Ingen er det, mener han, og fortsetter:

– De med ADHD er kanskje mer utsatte for negative effekter knyttet til det, mens andre kanskje takler det litt bedre. Alle skal egentlig løpe rundt i skogen hver dag, så det å få utløp for den ekstra energien tror jeg rett og slett bare er viktigere for de med ADHD.

Gulbrandsen forteller videre at han har måttet jobbe mye med seg selv på veien.

– Nå kan jeg ligge på en solseng en hel dag og slappe av. Det er jo grep man tar for å være mer balansert som person, og det er veldig forskjellig. Noen må kanskje gjøre det motsatte. Noen er veldig rolige, reflekterte og stille av natur, og så må de tvinge seg selv til å være mer utadvendte og sosiale. Man må bare finne sine virkemidler som fører en til et mer komplett menneske – etter egne standarder.

– Takknemlig for at jeg slet

ADHDen har imidlertid ikke bare vært til bry. 26-åringen setter pris på at tilstanden har gitt ham en form for selvinnsikt og selvrespekt.

– Jeg var jo en ADHD-unge med altfor mye energi, som ikke klarte å regulere meg helt i forhold til de rundt meg. Og det er jo helt greit. Jeg er veldig takknemlig den dag i dag for at jeg slet så mye med det. Det har fått meg til å ta de grepene som gjør at jeg er ganske komfortabel i hvem jeg er og hvordan jeg behandler de rundt meg, sier han.

– Hva tenker du om å bli definert ut fra en diagnose?

– Folk får definere meg akkurat sånn som de vil, og så får de bare tenke det de tenker. Det er jo veldig annerledes fra person til person. Jeg har veldig mange venner med ADHD, som fungerer helt annerledes sammenlignet med mitt hode. Noen er veldig ryddige, mens andre er rotete og kaotiske. Det er jo som alt annet, det er ikke så veldig avgjørende for hvem du er som person. Det er valgene du tar som definerer hvordan du ender opp.

