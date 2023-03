«Love is Blind»-Micah beklager oppførsel

Micah Lussier (27) er en av dem som forsøker å finne kjærligheten i den fjerde sesongen av det amerikanske realityprogrammet «Love Is Blind».

På Netflix er serien den tredje mest sette i Norge akkurat nå.

Deltakerne i «Love Is Blind» skal date en rekke mennesker i slike rom hvor de kun kan høre hverandre. De får ikke sett partneren sin før de har blitt forlovet. Deretter har de fire uker på seg å bli kjent, før de skal bestemme om de vil gifte seg. Foto: Netflix

Som vanlig har det sosiale eksperimentet engasjert seerne, og nå er det særlig to deltakere som får gjennomgå for sin opptreden i de fem første episodene. Episodene slippes ukesvis, og hele sesongen består av 12 episoder.

Beskrives som «bøller»

Det er ikke uvanlig at det kan oppstå friksjon eller skuffelser i serien, hvor det flere ganger har hendt at deltakere blir betatt av samme person. I starten av programmet er menn og kvinner delt opp i hver sine bofellesskap.

Micah Lussier og Irina Solomonova (26) fant tonen i starten av programmet. Men flere seere har reagert på hvordan de forholdt seg til de andre kvinnene.

Micah Lussier og Irina Solomonova under innspillingen i Mexico. Foto: Netflix

I én scene er en deltaker tydelig opprørt, noe Lussier og Solomonova tilsynelatende ler av.

Særlig på TikTok florerer det av klipp av duoen, som har fått enkelte seere til å stemple dem som både «bøller» og «slemme jenter».

Beklager til TV-seere

Nå har Lussier gått ut med en beklagelse på Instagram, som People har gjengitt.

Der forklarer Lussier at hun har beklaget privat til personene i serien som ble såret av hennes handlinger.

«Jeg vil gjerne beklage offentlig. En emosjonell umodenhet ble vist og jeg vil vokse fra det. Til seerne som jeg har såret: Jeg er lei meg for å ha trigget så mange av dere med min oppførsel. Å se den personen på skjermen ville ha fått meg til å føle det samme sinnet».

Reality-deltakeren avslutter innlegget med å si at hun har valgt å stenge kommentarfelt for å beskytte sin mentale helse.

«Det har alltid vært noe jeg har slitt med, og jeg vet at jeg ikke kan forbedre meg selv hvis jeg er psykisk uvel. Jeg håper at dere forstår at jeg tar ansvarlighet privat».

Irina Solomonova har foreløpig ikke kommentert reaksjonene.

Lussier er ikke den eneste deltakeren som har gått ut i sosiale medier etter reaksjoner fra seere.

Hennes tidligere flørt i «Love Is Blind», Kwame Appiah, sier i et innlegg på Instagram at det er ok at folk har meninger, men viser til at han har mottatt rasistiske kommentarer.

– Det er motbydelig når folk tror at det er ok å gjøre dette og skjule det bak agendaen om at man bare bryr seg om et TV-program. Jeg er et menneske, jeg gjør feil, akkurat som deg. Kutt ut.