«Love Actually»-stjernen forsvant fra offentligheten: – Livet føltes som et levende helvete

Martine McCutcheon (47) ble verdenskjent over natten, men privat har hun kjempet en rekke tøffe kamper.

Den britiske julefilmen «Love Actually» fra 2003 har fått historisk status og for mange er kjærlighetsfilmen helt nødvendig for å skape julestemning.

En rekke kjente fjes gestalter hovedrollene, som Hugh Grant (63), Emma Thompson (64) og Liam Neeson (71).

Blant de mer ukjente var Martine McCutcheon (47), som kun var kjent i hjemlandet før filmen skjøt fart som en nyttårsrakett.

Den da 27-årige skuespillerens liv endret seg for alltid, men siden har skuespilleren vært gjennom et mareritt.

Vokste opp i tøffe kår

McCutcheon vokste opp preget av tøffe kår hjemme på Londons østkant, med en far som hadde kraftige rusproblemer.



Det sørget for at hun drømte seg vekk til en karriere som stjerne, og hun begynte fra barnsben av som skuespiller.

– Mamma forsøkte å overtale meg til å trakte etter noe annet, fordi hun visste at skuespillerindustrien baserte seg på avvisning, men jeg hadde en iboende lyst til å lykkes, uttalte McCutcheon i et intervju med The Guardian.

Ingen sa det skulle være lett, for selv om hun ble kjent i Storbritannia gjennom den populære og evigvarende såpeserien Eastenders, var hun i ferd med å gi opp karrieren og bli kunststudent.

Så dukket rollen i julefilmen opp.

DRØMMEN SIKRET: Martine McCutcheon på rød løper med filmkjæresten Hugh Grant i forbindelse med lanseringen av «Love Actually» i 2003. Foto: STEPHEN HIRD

Filmskaper Richard Curtis hadde nemlig fulgt karrieren til McCutcheon, som en dag fikk den absurde telefonen:

«Vi vil at du skal prøvespille i en rolle mot Hugh Grant».

McCutcheon leverte varene og sikret rollen som sekretæren til den britiske statsministeren, i Hugh Grants skikkelse.

IKONISK DUO: McCutcheon har tidligere uttalt at Grant heiet på henne og var opptatt av at hun skulle få skinne i sin rolle i juleklassikeren. Foto: TV 2 Play

Den forsiktige og hjertevarme karakteren har en god tone med sin sjef, men blir besudlet av den kyniske amerikanske presidenten, spilt av Billy Bob Thornton.

Etter en romantisk gest av Grants karakter på en pressekonferanse, så blir de to et par på den avsluttende skoleforestillingen.

McCutcheon har siden fortalt at filmen endret karrieren hennes.

I rollen som Natalie ble hun globalt kjent, folkekjær over natten og «alle» visste hvem hun var.

MISTET VENNER: – Man ser normal ut. Jeg har mistet venner på grunn av dette. Folk tror at man er lei og vanskelig, eller at du er ustabil og gjør ting som bare passer deg selv. Jeg ville imponere alle hele tiden, forteller McCutcheon i «Loose Women». Foto: Matt Crossick

Rollen ga henne en selvtillit som skuespiller hun hadde lengtet etter.

– Det endret ting fullstendig for min del. Det var fantastisk, fortalte hun i et intervju med The Standard.

Anledningen var endelig der, nå kunne hun lene seg inn i anerkjennelsen, rake inn store roller og ditto mengde penger.

– Som å bli banket av Mike Tyson

Isteden skjedde det helt motsatte, McCutcheon forsvant fullstendig fra rampelyset.

Da hun først kom tilbake etter hele syv år, viste det seg at hun hadde kjempet en privat kamp, med kronisk utmattelsessyndrom. Siden har hun også blitt diagnostisert med borreliose.

– Det føles som du er skikkelig i bakrus, som å bli banket opp av Mike Tyson. Jeg fikk masse infeksjoner og immunsystemet mitt var nede, fortalte hun i programmet «Loose Women».

TØFFE TIDER: Martine McCutcheon har blitt en forkjemper for alle med sykdommen ME, og har gang på gang uttalt seg om hvordan den lunefulle sykdommen utarter seg. Foto: James Manning

Hun beskrev et liv hvor hun slet med å gjøre hverdagslige ting som å dusje på egenhånd. På et tidspunkt havnet hun i rullestol.

Sykdomsperioden hadde også andre, svært alvorlige konsekvenser for henne. Det sørget for at hun ble alvorlig deprimert og hun gikk personlig konkurs i 2013, to år etter hun ble diagnostisert.



– Jeg har hatt de verste syv årene noensinne. Livet føltes som et levende helvete hver dag. Det har bare vært det ene etter det andre. Jeg har ikke vært på et godt sted finansielt eller med karrieren, fortalte hun til The Daily Star.

Spontanaborterte



Drømmen om å få barn ble også påvirket. Flere ganger ble hun gravid, men kroppen hennes var svak og hun gjennomgikk flere spontanaborter.



Lykken snudde da hun som 39-åring fødte sønnen Rafferty. Graviditeten fikk også æren for at hun endelig følte helsen bedret seg.

– Det var som å trykke på reset-knappen. Jeg måtte fortsatt håndtere det, men jeg kan leve et normalt liv nå og jeg kan forplikte meg til ting.

Broren døde brått

I 2022 delte McCutcheon at hennes 15 år yngre bror hadde dødd brått.

Laurence John som broren het, var hennes eneste søsken. Tragedien fikk en ekstra dimensjon, siden 31-åringen hadde funnet sin livsledsager som han skulle gifte seg med.

«Love Actually»-stjerna var en selvskreven brudepike og siste gang hun så ham, var da broren prøvde på bryllupsantrekket.

– Han så solbrun, høy og kjekk ut. Han så bedre ut enn jeg noensinne hadde sett ham, ironisk nok, skrev hun i en tåredryppende hyllest til sin bror på Instagram.

Ba mannen finne seg en annen

En av de McCutcheon takker for at hun har klart seg gjennom all elendigheten, er ektemannen Jack McManus.

Paret giftet seg nemlig like før McCutcheons sykdomsmareritt begynte og løftet om å stå sammen i onde dager fikk prøvd seg raskt for det nygifte paret.

Da det sto på som verst kom hun med en noe uvanlig oppfordring til ektemannen:

Hun ga ham tillatelse til å forlate henne for noen andre.

– Jeg sa faktisk til ham på et tidspunkt at «Hvis du vil gå videre og møte noen andre, gå. Jeg vil ikke at du skal gå glipp av noe på grunn av meg».

Paret, som hadde vært sammen i fem år da de giftet seg, valgte å fornye løftene på sin 10 års bryllupsdag i 2022.

Tok ny pause

I senere tid har McCutcheon fokusert på musikkarrieren, godt hjulpet av ektemannen som er låtskriver.

Helt uten å vite det, delte McCutcheon også scene med vår egen Morten Harket, da hun var inne i svanekostymet i den britiske versjonen av «Maskorama» i 2021.

Den siste tiden har McCutcheon tatt nok en pause fra offentligheten, da hun på ny forsvant fra sosiale medier.

Da nylig kom tilbake viste det seg at det nok en gang var helsen som måtte prioriteres.

– Å ta tid vekk fra jobb og sosiale medier var virkelig etterlengtet. Faktisk var det livsendrende.

I et langt innlegg på Instagram, skriver hun at hun fortsatt må ta grep på grunn av helsesituasjonen sin og at det er en balansegang.

– Jeg går i mitt eget tempo, løper mitt eget løp og jeg har innsett at verden forsatt går rund selv om du stopper opp og setter deg selv først.

Utvilsomt kloke ord fra julestjernen, som nå gjør seg klar til julesesongen.

– Det er en travel tid på året som kommer og en spennende en. Så jeg bygger momentum og gjør meg klar for alt.

«Love Actually» ser du på TV 2 Play.