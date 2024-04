Louis Tomlinson er lei av romanseryktene

– Det jeg innså for et par år siden er at det er ingenting jeg kan si eller gjøre for å stoppe de som tror på konspirasjonen, sier Louis Tomlinson (32).

I et intervju med det brasilianske magasinet G1, er han klar på at det føles håpløst å skulle motbevise spekulasjoner fra fansen.

I årevis har det sirkulert detaljerte fan-historier hvor det skildres at han og «One Direction»-kollega Harry Styles (30) har et skjult romantisk forhold.

– Det er ingenting jeg kan si eller gjøre for å stoppe de som tror på konspirasjonen, sier Tomlinson til magasinet.

Artisten har tidligere slått ned på ryktene, og har omtalt Styles som en bror for ham.

Til tross for at det er åtte år siden guttebandet skilte lag, så har romanseteoriene fortsatt.

– De er så standhaftig med det de tror på, så de vil aldri se sannheten slik den faktisk er, slår han fast.

Tomlinson og Styles ble kjente da de deltok i konkurransen «X Factor» i 2010. Sammen med Niall Horan og Liam Payne gjorde de suksess som «One Direction», og fikk en svært stor fanskare.

Etter band-oppløsningen har hver av medlemmene fortsatt som soloartister.

– Jeg hadde løyet hvis jeg hadde sagt at det ikke irriterer meg litt, men det kommer med jobben. Tidvis blir det veldig personlig.



Tomlinson trekker frem sønnen Freddie (8), og peker på at det urettferdig at «den viktigste personen i livet hans» av og til rammes av fan-teoriene.

– Så det er bare en ting som eksisterer nå. Jeg kan ikke gjøre noe med det, eller stoppe folk fra å finne på det de vil, sier han og mener at han bare må la det stå til.