Lothepus vil bygge stavkirke: – Vi må hedre alle religioner

Nå er det klart for en ny sesong fra «Lothepus Camping» med Leif Einar Lothe (53) i spissen.

Der får man møte på den autentiske TV-personligheten fra Odda i Hardanger. Lothe er nå klar for å dele mer fra drømmen om å realisere den middelalderpregede campingplassen.

– Det blir full rulle. Vi har begynt å bygge campingplassen for alvor, forteller Lothe til TV 2.

– Det blir Norges råeste campingplass.

Denne sesongen skal by på flere spennende momenter, og Lothe skal ta turen ut av Norge.

STORE DRØMMER: Lothepus har store planer for campingplassen, som han ønsker å realisere i sesong to av «Lothepus Camping»: Foto: TV 2

– Vi må hedre alle religioner

I denne sesongen skal Lothe ta med seg seerne til blant annet England, Istanbul og Thailand.

Først og fremst ønsker han å jakte Hardangers lange historie.

– Vi har vært i England, blant annet for å finne spor etter korsfarerne fra Hardanger som dro videre til Jerusalem for å sloss.

For Lothe er dette viktig av én grunn.

– Du må vite hvor du kommer fra før du bestemmer fremtiden din.

Men det er ikke bare Oddas historie som skal prege campingplassens utseende.

Lothe har nemlig lenge hatt en drøm om å bygge en stavkirke, og den skal ifølge han selv inkludere alle religioner.

I den anledning har han i sesong to reist verden over og plukket med seg religiøse motiver til stavkirken.

– Vi har en utstilling med alt fra jesuskorset, koranen til buddhastatuer. Alle har sin religion. Vi må hedre alle religioner.

REISER UTENLANDS: Lothepus tar turen til Thailand for å finne statuer av buddha. Foto: TV 2

Men det er ikke bare fryd og gammen.

I den første sesongen oppsto det problemer da de ønsket byggetillatelse fra kommunen.

Kampen om tillatelsen

Siden campingplassen skal ha et middelalderpreg over seg, skal de blant annet bygge langhus, som er hus vikingene pleide å bo i.

– Vi bygger nå 17 hus fra et middelalderperspektiv, forteller Lothe.

Men «Camp Lothepus» har enda ikke fått tillatelse fra kommunen til å bygge.

– Vi bygger nå uansett. De kan ikke nekte å bygge, men skal vi rive alt etterpå blir det jævlig dyrt. Det er alvorlig mange titalls millioner det er snakk om, forteller Lothe og fortsetter:

– Jeg skal få viljen min til slutt, uansett.

Dette sier kommunen

Rådmann i Ullensvang kommune, Ole-Jørgen Jondahl, kan nå fortelle hvorfor det tar så lang tid å få svar på byggesaken.

– Vi har hatt underbemanning på byggesaksavdelingen, så jeg har forståelse for at Leif Einar og noen andre entreprenører er litt frustrerte for tiden.

Jondahl forteller at på bakgrunn av underbemanning blir byggesaks-tiden for lang.

– Jeg har forståelse for at de blir litt forbanna på kommunen for at vi ikke klarer å levere så fort som vi normalt sett skulle ønske at vi gjorde, sier han.

Kommunen ønsker derimot ikke at entreprenører skal starte å bygge uten tillatelse.

– Vi ønsker at tiltakshavere skal følge de lovene og reglene som gjelder. Langt de fleste byggetiltak er søknadspliktige. Vi forventer at Leif Einar og selskapet følger gjeldene rutiner som alle andre i Ullensvang kommune.