Lot seg inspirere av Hellstrøms kjøkken – gikk opp 10 kilo

DANMARK: Henrik Fladseth og Eyvind Hellstrøm tok turen til København for inspirasjon. Foto: TV 2

Onsdag denne uken tar mesterkokk Eyvind Hellstrøm (74) med seg komiker Henrik Fladseth (33) til København i det splitter nye programmet, Hellstrøms jul.

Den nybakte småbarnsfaren og komikeren skal sammen med Hellstrøm lære mer om ribbe – eller fleskestek, som danskene kaller det.

– Det var kjempegøy, forteller Fladseth om turen, og fortsetter:

– Jeg har sett mye av det han har gjort på TV og jeg er veldig fan av han som kokk, så det var en «no brainer» å bli med. Jeg løy til og med på meg at jeg hadde danske aner for at det skulle gå i boks.

RIBBEMIDDAG: Eyvind Hellstrøm og Henrik Fladseth lagde en ribbemiddag sammen i Hellstrøms jul. Lenke til oppskriften finner du lenger ned i saken. Foto: TV 2

Ribbe vs. pinnekjøtt

Til tross for at Fladseth har vokst opp med ribbe på julaften, blir årets servering pinnekjøtt, sammen med kjæresten hans og hennes familie i Nord-Norge.

Det faller i smak hos komikeren, som heller velger pinnekjøtt over ribbe.

– Jeg er veldig team pinnekjøtt, det er det beste som finnes, mener Fladseth.

– Jeg synes juleribbe-middag er litt oppskrytt, men familien min har alltid spist ribbe på julaften. Jeg lærte på turen at det går an å gjøre det litt mindre mektig og mer elegant.

Til tross for at det blir pinnekjøtt for Fladseth på julaften i år, vil romjulen bære preg av turen med Hellstrøm. Han skal nemlig en dag servere ribbe på Hellstrøm-måten til kjæresten og hennes familie.

Her kan du selv gjenskape julemåltidet de lagde på turen.

Nybakt småbarnsfar

Fladseth er ellers opptatt med sin fire måneder gamle sønn. Han håper at julen i år vil være fylt av høytidelig stemning, nå som han har barn i hus.

– Jeg gleder meg til å ta tilbake jula. De tingene man syntes var stas som liten, får man oppleve litt på nytt gjennom barnet. Det er jeg veldig motivert for å gå «all in» på. Jeg tror ikke jeg trenger å late som så mye – jeg tror det kommer naturlig tilbake.

Planen fremover blir å dyrke musikken inn i julen. Han kommer ikke selv fra en musikalsk familie, men det gjør nemlig kjæresten. Fladseth forteller at sønnen nå skal få oppleve det han selv ikke fikk – piano og sang.

Likevel påpeker han at han synes det er fint med få tradisjoner.

– Før jeg fikk barn ga jeg ganske faen i juletradisjoner. Jeg synes mye i jula er dårlig. Det skal være den fineste tiden med de beste tingene, også synes jeg tradisjoner ofte ødelegger litt for det, sier 33-åringen.

– Jeg kan ikke tenke meg noe kjedeligere enn tradisjonell julebakst. Vi kan heller bytte ut de kaloriene med god bakst: brownies og gulrotkake, for eksempel

Avslutter på Hellstrøms kjøkken

Under pandemien brukte Fladseth mye tid på å se Hellstrøm lage mat på Instagram.

– Jeg har sett på akkurat det kjøkkenet i lang tid. Spesielt under pandemien ble det mye matlaging, og jeg prøvde å gjenskape de rettene han lagde, forteller komikeren.

Han kan avsløre at denne inspirasjonsbølgen førte til at han gikk opp ti kilo på et halvt år.

– Det var gøy å stå der og lære av den beste – veldig givende, avslutter Fladseth.

I den andre episoden av Hellstrøms jul er det blogger og forfatter Linnéa Myhre (32) som blir med kjendiskokken på kjøkkenet. Den kan du se fra og med torsdag.

FRANKRIKE: I Hellstrøms jul drar Eyvind Hellstrøm og Linnéa Myhre til Frankrike for inspirasjon til julematen. Foto: TV 2

