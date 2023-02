Loreen om kjærligheten: – Jeg er singel

GOD KVELD NORGE (TV 2): Kun få dager etter at Loreen åpnet opp om kjæresten avslører sangeren at hun er blitt singel.

SINGEL: Loreen avslører at hun er blitt singel. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Den svenske artisten Loreen (39) ble for alvor kjent da hun vant Eurovision Song Contest med hiten «Euphoria», i 2012.

På lørdag går fjerde og siste delfinale av Melodifestivalen av stabelen, hvor Loreen kan gå videre til finalen, med låten «Tattoo».

Hvis vi kan stole på bettinglistene, vil den tidligere Eurovision-vinneren representere hjemlandet en gang til. Vinner hun, vil hun slå våre norske tvillinger Marcus og Martinus.

Forrige uke fortalte hun om kjæresten som nå er en eks:

– Det går opp og ned, frem og tilbake, ut og inn hele tiden.

Under et intervju med Aftonbladet, kan sangeren røpe at hun nylig er blitt singel.

Sangeren får ofte spørsmål og kjærlighetslivet, og i alle år vært sparsom med svarene sine.

– Hvorfor er alle så interessert i relasjonene mine, hvordan kan det være viktig? sier Loreen og ler.

På spørsmål om hun er singel, svarer sangeren:

– Jeg er singel og klar til å mingle. Ja, det tror jeg.

– Du tror det?

– Ja, men det er jeg.

– Føles det godt?

– Det føles bra, haha.

Didrik Solli-Tangen sammen med Loreen under innspillingen av Allsang på Grensen. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Loreen ønsker ikke å gå inn på nøyaktig hva som ligger bak det at hun nå er blitt singel, men hun sier også at hun ikke er redd for kjærligheten.



– Man må tørre for å kunne virkelig føle.

– Ingen kan dukke fra smerten. Det er en del av livet, avslutter hun.