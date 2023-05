Loreen (39) ble historisk - knuste all konkurranse

Forhåndsfavoritten Loreen innfridde alle forventinger under lørdags finale i «Eurovision Song Contest». Med låten «Tattoo» sanket hun til sammen 583 poeng.

– Dette er så surrealistisk. Jeg er så takknemlig, sa hun til arrangøren etter showet.

Reddet av seerne

Da stemmene fra fagjuryene rundt om i Europa var lest opp, hadde Loreen fått 340 poeng og hadde allerede en soleklar ledelse. På andreplass fulgte Israel med 177 poeng og Italia på tredjeplass med 176 poeng.

Vår egen Alessandra Mele og låten «Queen of Kings» lå helt nede på 17. plass med 52 jurystemmer. De europeiske seerne hadde mer sansen for det norske bidraget, og ga Mele 216 poeng. Dermed ble det til slutt en respektabel 5. plass for Norge.

– Dette er Norges beste plassering på ti år, jubler Morten Thomassen, president i den norske Grand Prix-klubben.

Finlands artist Käärijä var utvilsomt mest populær blant seerne, med 376 publikumsstemmer. Men det var ikke nok, for låten «Cha Cha Cha» fikk 150 poeng fra de europeiske juryene. Dermed ble Sveriges totalsum høyere.

«Eurovision Song Contest» 2023 - topp 10 1. Sverige: Loreen - «Tattoo» (583 poeng) 2. Finland: Käärijä - «Cha Cha Cha» (526 poeng) 3. Israel: Noa Kirel - «Unicorn» (362 poeng) 4. Italia: Marco Mengoni - «Due Vite» (350 poeng) 5. Norge: Alessandra - «Queen of Kings» (268 poeng) 6. Ukraina: Tvorchi - «Heart of Steel» (243 poeng) 7. Belgia: Gustaph - «Because of You» (182 poeng) 8. Estland: Alika - «Bridges» (162 poeng) 9. Australia: Voyager - «Promise» (151 poeng) 10. Tsjekkia: Vesna - «My Sister's Crown» (129 poeng)

Skrev historie

Den svenske topplasseringen er Sveriges sjuende seier i sangkonkurransen. Dermed tangerer de Irlands rekord.

I tillegg er det første gang en kvinne vinner «Eurovision Song Contest» to ganger. Irlands Johnny Logan er den eneste artisten som tidligere har klart å vinne dobbelt.

– Det er vel fortjent seier til Loreen. Hun er en gudinne av «Eurovision». Og er det noen som kan arrangere et godt show, så er det Sverige, sier Håkon Aleksander Røssum, sjef for Eurovision Norway.