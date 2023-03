London-garderoben diskuteres heftig på sosiale medier

DISKUTERES: Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit holdt felles tale i Lindley Hall i London under det offisielle statsbesøket i Storbritannia. Foto: Nina Eirin Rangøy / NTB

Kronprins Haakon (49) og kronprinsesse Mette-Marits (49) har denne uken vært på offisielt besøk i London.

Ekteparet har strålt side om side på de ulike tilstelningene de har kastet glans over i den britiske storbymetropolen.

Besøket markerer, ifølge Det norske kongehuset, «de historiske båndene og det gode forholdet mellom Norge og Storbritannia». Grønn industri, teknologiutvikling og norsk litteratur og musikk står på agendaen.

FIRERBANDE: Prinsesse Catherine, prins William, kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon i Windsor Castle. Foto: Simen Sund / Det kongelige hoff

Tatt imot på ikonisk rom

Siste dag av besøket, torsdag 2. mars, ble det norske kronprinsparet tatt imot av William (40) og Kate (41), prinseparet av Wales, på det sagnomsuste Green Drawing Room på Windsor slott.

Det var blant annet her de ikoniske dåpsbildene av Archie Harrison Mountbatten-Windsor (3) ble tatt sommeren 2019.

Under møtet på Windsor slott, der blant andre Wegger Chr. Strømmen (63), ambassadør ved Norges ambassade i London, var til stede, var det satt av tid til å diskutere grønn industri. Dette er noe både det norske kronprinsparet og prinseparet av Wales er svært opptatt av.

London-besøket har heller ikke gått upåaktet hen i sosiale medier, og kronprinsesse Mette-Marits antrekk er blitt diskutert heftig på sosiale medier.

På Instagram-kontoen @royalfashionpolice, med over 110.000 følgere, er flere av den norske kronprinsessens antrekk presentert. Flere hyller den 49 år gamle trebarnsmoren for klesvalgene hun har gjort mens hun har vært i London.

IKONISK ROM: Det ble diskutert grønn industri under det celebre selskapet på Windsor Castle. Foto: Kensington Palace

Modig valg

Under onsdagens litteratursamtale ved den norske ambassaden i London, der de norske forfatterne Siri Helle (40), Lars Mytting (55) og Karl Ove Knausgaard (54) var til stede, var kronprinsessen ikledd britisk, fransk og amerikansk design – Lisou-skjorte og skjørt med print, Tom Ford-briller og nude-fargede Louboutin-stiletter.

LITTERATUR-SAMTALE: Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit side om side med forfatterne Siri Helle, Lars Mytting og Karl Ove Knausgaard. Foto: Nina Eirin Rangøy / NTB

I kommentarfeltet er det flere som hyller prinsessen for å tørre å gå i print-på-print.

«Det er vanskelig å «pull off» kontrast-print, men jeg synes Mette-Marit fikk det til på en vakker måte. Vi får alltid et overraskelsesmoment fra Mette-Marit, og det er bare å sette pris på stilen hennes!» skriver en av følgerne i kommentarfeltet til bildet.

TALTE: Kronprinsesse Mette-Marit holdt åpningstale under litteratursamtalen i Den Norske Ambassade-residensen. Foto: Nina Rangøy / NTB

Samme kveld var det duket for festligheter på Lindley Hall i London, der kronprinsessen var ikledd en kjole fra det amerikanske merket The Vampire's Wife. Denne kjolen har hun brukt ved flere tidligere anledninger – og er også en stor hit blant andre kongelige kvinner.

GJENBRUK: Kronprinsparet på vei inn til festligheter i London under det offisielle besøket 1. mars. Vampire's Wife-kjolen har hun brukt ved flere anledninger. Foto: Nina Eirin Rangøy / NTB

I kommentarfeltet får kronprinsessen skryt også for dette valget – men det er også enkelte som rynker på nesen over antrekket.

«Hun ser fantastisk ut, men jeg er skikkelig lei av å se den samme gjentagende kjolen på de kongelige!» skriver en følger.

SPLITTER INSTAGRAM-FOLKET: Enkelte moteinteresserte mener kronprinsesse Mette-Marit var noe lite kreativ i valg av antrekk på London-tur. Foto: Nina Eirin Rangøy

En annen Royalfashionpolice-følger skriver:

«Hun er vakker, men jeg føler at det nesten er blitt et krav om å ha denne kjolen om du er kongelig».

– En «kongelig uniform»

Prinsesse Kate og prinsesse Beatrice har nemlig også tidligere vært ikledd kjolene som britiske Susie Cave (56) – den britiske modellen og kona til artist Nick Cave (65) står bak.

«God morgen, Norge»-moteekspert Marianne Jemtegård sier til TV 2 at hun synes det er flott at kronprinsessen går for gjenbruk – nok en gang.

– The Vampire's Wife-kjolen brukte hun blant annet ved utdeling av Spellemann på Skaugum i 2021. At hun fortsetter trenden blant de kongelige ved å resirkulere garderoben sin, er både et fint og nødvendig signal å sende.

I tillegg mener moteeksperten at kronprinsessen sender et bevisst motemessig nikk til London ved valget av det hun mener er en spenstig mønstermiks fra London-merket Lisou.

– Og at kjolen i ulike farger nærmest ser ut til å være en «kongelig uniform» blant Europas kongelige de siste årene, gjør den jo til et valg som ikke akkurat pirrer nysgjerrigheten eller motesansen nevneverdig, men feil blir den allikevel aldri, sier Jemtegård til TV 2.