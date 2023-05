Etter at Julian Rassat (23) deltok i «Kompani Laurtizen: Tropp 1», et program for de som ønsker en endring, har livet hans blitt snudd på hodet.

På videregående droppet han ut av skolen for å bli fisker på heltid. Siden har han jobbet ute på sjøen, og når han har vendt skuta hjem til mor, har det ikke vært mye på agendaen.

Nå ser livet annerledes ut. Rassat har i løpet av det siste året raskt blitt en folkekjær figur med den brede Fredrikstad-dialekten og sine humoristiske replikker. Under fredagens «Gullruten» kan han òg stikke av med publikumsprisen.

Hadde aldri forventet det

Når TV 2 møter 23-åringen i hjembyen Kråkerøy, er det en jovial gutt som kommer ut døren. Han foreslår at vi setter oss på Isegran – et kulturmerke som ligger ved utkanten av Glomma.

FREDRIKSTAD: Det er på Kråkerøy i Fredrikstad at Julian Rassat holder til. Foto: Aage Aune / TV 2

Til tross for sin karakteristiske personlighet, hadde han aldri sett for seg å bli nominert til publikumsprisen – eller noen som helst pris. Nå er han én av fire finalister.

– Aldri i livet. Jeg hadde aldri forventet å bli nominert til noen som helst ting, så det kom litt som lyn fra klar himmel.

– Det satte jeg stor pris på.

Han tror det kan være særlig én grunn bak de positive tilbakemeldingene, og ifølge ham er det ikke alle som er like glad i nettopp dette.

– Jeg tror mye av det handler om humoren min, og de som forstår den har lett for å like meg. Så har du folk som ikke forstår humoren og ser på meg som veldig kjepphøy.

Han spiller ofte på humor, og mye er gjort med et glimt i øyet. Inne på det strenge «Tropp 1»-regimet var det ikke uvanlig å se en klagende Rassat ikledd militæruniform.

– Men det var ofte med et glimt i øyet da. Så valgte folk heller å le av det enn å bli sure på det. Jeg tror at det er det som appellerte til de riktige folka.

Se videoen under for Rassat sine fremtidsplaner.

– Du kan bli hatet

Humoren til Rassat har likevel ikke falt i like god jord hos alle opp gjennom tidene.

– Det er alltid spennende når man treffer nye folk og skal omgås i en stor gjeng med folk du aldri har møtt. Du må teste litt på veien før du kan slippe deg løs med den humoren du har. For hvis ikke, så kan du få et inntrykk som er helt feil.

Han påpeker at de fleste forstår seg på ham. Da han deltok i «Tropp 1», skulle han bare være seg selv.

«TROPP 1»: Julian Rassat deltok i realityprogrammet «Tropp 1» i 2022. Foto: Aage Aune / TV 2

– Det er en risikosport. Du kan bli hatet, og du kan bli likt. Jeg har vært utrolig heldig som ikke har fått noe hat eller negative meldinger, forteller Rassat.

– Det overrasket meg veldig, for jeg var veldig forberedt på å få litt tyn. Til dags dato så har jeg enda ikke opplevd det.

Tok sats

Da han kom hjem fra deltakelsen, hadde han ingen forventninger til at han skulle ende opp der han er i dag. Nå har han TV-prosjekter på gang, skal holde foredrag om livsendringen sin og går også inn i skuespilleryrket.

– Da jeg var ferdig i «Tropp 1», så gikk jeg tilbake til fiskeryrket og så for meg at det var det jeg skulle holde på med resten av livet.

– Men etter at det var sendt på TV, så begynte det å dukke opp litt forskjellige tilbud som jeg syntes virket interessante. Så handler det jo om å hive seg ut i det ukjente for å kunne utvikle seg.

Han tok derfor sats og hoppet av båten.

Fått en annen livsstil

Nå jobber ikke Rassat lenger i turnusen slik han gjorde ute på sjøen. Han har fått en annen hverdag, der han står opp tidlig og jobber til klokken 16.

– Så er det hjem og få gjort noe mer ut av dagen. Jeg har mer av den friheten nå. Når jeg er ferdig på jobb, så kan jeg gjøre hva jeg vil.

– Jeg er å se på fotballkamper, får vært mer med venner og har en annen livsstil enn det jeg hadde da jeg jobbet på sjøen. Der var det enten på, eller så var det av.

TIL SJØS: Rassat er oppvokst ved havet og har jobbet som fisker i flere år. Foto: Aage Aune / TV 2

Han beskriver seg selv som eventyrlysten og hadde lyst til å prøve noe nytt. Likevel ser han ikke bort ifra at han én dag vender tilbake til fiskebåten. Det er tross alt livet ute på sjøen han er oppvokst med.

Sterkt bånd til havet

Rassat legger ikke skjul på at han trives med TV. Til tross for at den nye livsendringen innebærer mye av dette, skal han ikke legge sjø-livet på hylla.

Helt siden han var liten, har han nemlig drømt om å eie en fiskebåt selv.

– Det kan være om ti år, så vi får se. Jeg har jo jobbet som fisker i syv år, så jeg er veldig, veldig glad i havet. Det gir en sjelero og en frihet.

– Nei, det er noe rart med det … Jeg er jo oppvokst her på Kråkerøy med havet rundt alle kanter. Det gjør at vi får et litt sterkere bånd til havet, avslutter han.