Livet ble snudd på hodet da hun fikk barn

Cecilie Ramona Kåss Furuseth og samboeren har fått to barn på to år, sønnen Finley på to år og datteren Maeve, som er 11 måneder gammel.

Mange småbarnsforeldre kan nok kjenne seg igjen i at livet som småbarnsforeldre kan være kaotisk innimellom. Man får en ny fulltidsjobb i å være foreldre.

Og man får en ny sjef, en baby, som det ikke følger bruksanvisning med.

– Alle steder hvor jeg går rundt i min egen kropp uten å passe på noen er kjemperart. Så det krever litt tilvenning rett og slett, forteller Kåss Furuseth om å gjeste God morgen Norge alene.

SMÅBARNSFORELDRE: Cecilie Ramona Kåss Furuseth og samboeren har barna Finley (2 år) og Maeve (11 måneder). Foto: Privat

– Men jeg må understreke at, ja, det er katastrofe og kaos og sånn. Men det er veldig hyggelig å ha barn, vi er alle kjempeglad i barna våre og heldige.

Overrasket

Selv forteller hun at hun knapt hadde holdt en baby før hun selv ble gravid. Og at de siste to årene har vært en evig jakt etter informasjon.

– Livet har blitt snudd på hodet. Det er jo noen som går og planlegger lenge og tenker sånn: «Jeg vet akkurat hva som skal skje og når jeg skal få barn». Men for meg så var det sånn at jeg hadde knapt holdt en baby før. Også ble jeg gravid og selvfølgelig kjempeglad, dette skal vi klare, forteller tobarnsmoren før hun fortsetter:

– Men så er det så mange ting som jeg ikke har ant at var en problemstilling engang. Jeg har vært på en sånn evig informasjonsjakt de to siste årene, hvor jeg har måttet finne ut av så mye rart.

– Hva har vært mest overraskende?

– Det er så mange ting. Jeg ble veldig overrasket over kroppen etter fødsel. Det skulle jeg ønske at jeg hadde lest meg litt opp på, kanskje.

For selv hadde hun lest seg mest opp på selve fødselen.

Kåss Furuseth hadde sett for seg å være mye på kafé etter at sønnen ble født. Hun ble overrasket over hvor uforutsigbar barselperioden ble. Og selv om hun visste at det kom til å bli lite søvn, ble hun overrasket over hvor lite søvn det faktisk ble.

SMÅBARNSLIVET: Cecilie Ramona Kåss Furuseth ble overrasket over hvor uforutsigbart livet som småbarnsmor er. Foto: Privat

– Også er det så masse ting med amming. Også er det at babyer ofte kan gråte veldig, veldig mye uten noen faktisk grunn, og alle behov er dekket. Det er dette med mat. Fast føde, bæreseler, hvordan samsove. Altså det er så mange ting, forklarer hun før hun legger flere ting til listen hun har måttet finne ut av:

– Utslett. Også begynner de i barnehagen. Også er det den 15. barnesykdommen, også den 100. barnesykdommen. Hva er dette? Også er det trassalder, eller selvstendighetsalder da.

Listen over ting hun har googlet midt på natten er lang. Kåss Furuseth ønsker at småbarnsforeldre blir flinkere til å dele sine gode og dårlige erfaringer. Det er hennes mål med podkasten «Unntakstilstand». Der tar hun opp ulike problemstillinger småbarnsforeldre møter på, i perioden fra barnet er mellom 0-2 år.

– Fødselen er jo ingenting i forhold

Verden er full av kvinner som har født. Hvorfor det er slik at få kvinner deler sine erfaringer, har Kåss Furuseth gjort seg noen tanker om.

Selv har hun ikke gått bort til gravide og begynte å dele, fordi hun er redd for å skremme noen.

– Jeg er veldig redd for å skremme noen. Fordi det er jo fantastisk også. Men jeg tror vi må bli flinkere til å spørre, og spørre de rundt oss. Spørre mor og bestemor om råd, sier hun og fortsetter:

– Før jeg skulle føde så var jeg bare opptatt av føding. Jeg trodde det var på en måte høydepunktet, også bare seilte vi inn i babylivet etter det. Men fødselen er jo ingenting i forhold til det som kommer etterpå.

Programleder i God morgen Norge Vår Staude sier seg enig i det. Hun kommer med en liten trøst om at det som der og da kan oppleves som utrolig vanskelig, varer kun en periode. Og det er alltid noe nytt man må lære seg.

– Det er alltid noe nytt, stemmer Kåss Furuseth i.

De kaotiske øyeblikkene

Tobarnsmoren har ikke bare søkt om råd via internett, hun har også søkt råd hos forskjellige mennesker, blant annet sin egen far, som er lege. I podkasten «Unntakstilstand» råder faren hennes alle om å insistere på å gi småbarnsforeldre avlastning.

FAMILIE: Her med sin samboer og to barn. Foto: Privat

– Ja. Du må trenge deg på, også er det ikke sikkert, de har forskjellig behov alle sammen. Noen trenger kanskje at du kan gå på butikken alene en dag, mens du holder baby. Eller at du kan vaske opp eller lage en middag, eller bare stille opp rett og slett, slik at du får en bitte liten pause. Tror jeg er lurt da, utdyper podkast-programlederen.

– Jeg tror det er litt forventet at du skal klare alt alene. Du skal føde, også skal du dra hjem to dager etterpå. Helst. Også skal du bare fikse alt. Også er kanskje ikke familien til stede eller nærme.

Selv innrømmer tobarnsmoren at hun, slik som mange andre, ikke deler noen av de kaotiske øyeblikkene i hverdagslivet i sosiale medier. Det er det idylliske man ser.

– Og man tenker at alle andre har det på stell. Og du ser folk og tenker: «Hvordan får de det til?». Også får de det egentlig ikke til, men de bare sier det ikke høyt, forklarer Kåss Furuseth før hun legger til:

– Så du er ikke alene, hvis du føler at dette er ganske kaotisk.

Parforholdet i småbarnsperioden

Et av temaene som tas opp i podkasten er amming, noe som kan være vanskelig for mange mødre. Da finnes det heldigvis hjelp å få.

– Det blir en kjempegreie, og det er veldig vanlig at det er tøft i starten. Det er vel det som er vanligste. Også når du kommer hjem fra sykehuset, da har faktisk ikke melkeproduksjonen kommet ordentlig i gang. Så du kommer da hjem, også skal du klare deg alene, og så har du masse spørsmål, forklarer Kåss Furuseth, før hun legger til:

– Men da er det sånn at du har krav på hjelp og veiledning, og du har krav på hjelp og veiledning hvis du ikke ammer, men mater med flaske, som også er like bra.

De første årene som småbarnsforeldre er det mye nytt man skal lære seg. Det er babyen i hus som er sjefen, og parforholdet blir ikke alltid prioritert. Det har nemlig hun og samboeren allerede laget en plan rundt:

– Vi har sagt til hverandre at de neste årene – da er det litt sånn unntakstilstand. Så det må vi bare vite, vi kommer til å se hverandre på det verste. Men vi samarbeider veldig bra, og vi prøver å være snille og rause mot hverandre, rett og slett.