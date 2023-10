«Live og de rynkete venninnene hennes lå i gatene og kjempet for livets rett»

Morten Hegseth gjester TV 2-podkasten «Realitysjekk» for å blant annet snakke om den ferske boka hans, «Mr. Hell»..

«En del navn og detaljer i denne boken er endret av hensyn til andre. Den eneste som har opplevd alt jeg skriver om, er meg. Dessverre. Og heldigvis», står det på en av bokens første sider.

Med dette sagt, er det en rekke folk som blir identifisert også. Særlig to kjendiser får mye spalteplass i boken:

Ekskjæresten Sturla Berg-Johansen og NRK-programleder Live Nelvik.

Det bør nevnes at Hegseth omtaler dem med et tydelig glimt i øyet, og at han er langt mer «ufin» mot seg selv i boken, enn han er med dem.

Berg-Johansen, som ikke er navngitt, men som det likevel nesten er umulig å ikke forstå identiteten til, fikk lese gjennom boken før publisering. Det gjorde ikke Nelvik.

– Det er ikke så mange som får kjørt seg i boken, unntatt meg. Og kanskje Sturla, litt. Og kanskje litt Live Nelvik, innrømmer han i podkasten.

KJENDIS: Sturla Berg-Johansen har vært i rampelyset i en årrekke, og har ledet mange store TV-produksjoner. Foto: Marit Hommedal

Kjempeforelsket

Berg-Johansen blir utlevert på den måten at Hegseth forteller hvordan han var i deres svært offentlige forhold, og hvordan Berg-Johansen knuste hjertet hans.

– Han får kjørt seg litt, og jeg sendte jo teksten til Sturla, men ... Han får jo ikke kjørt seg … Jeg skriver bare at jeg var kjempeforelsket i ham og prøvde å få ham tilbake, men at han ikke var så interessert i meg.

Under intervjuet blir Hegseth minnet på at han også skriver at Berg-Johansen plutselig ønsket ham tilbake likevel, etter at det hadde gått en stund, men at dette var uaktuelt.

– Jeg sier at han ble tjukk, men han ble litt tjukk. Det får jo folk lov til å bli. Han ville ha meg tilbake, og så hadde han lagt på seg litt. Da sto han der i en joggebukse og tilbød meg biff med cottage cheese. Da tenkte jeg: «Er dette noe for meg?».

PRISBELØNT: Sturla Berg-Johansen har blant annet mottatt Justerprisen. Foto: Erlend Aas / NTB

Botox-feminisme

En annen hendelse som får mye plass i boken, er Nomi-skandalen fra tidligere i år. Nomi Oslo skulle bli en kvinnehelseklinikk. De skulle ansette gynekologer og tilby hormonbehandlinger for kvinner i overgangsalderen.

Den voldsomme kritikken handlet om begrepet «kvinnehelse» og om det var riktig å kalle konseptet for en «kvinnehelseklinikk» når det samtidig ble tilbudt filler- og botoxbehandlinger. Kjendistrioen Vanessa Rudjord (47), Pia Tjelta (46) og Synnøve Skarbø (53) stod bak klinikken, men valgte å trekke seg etter mediestormen.

– Jeg skjønner at folk klikket på den salongen, og det å kalle botox for kvinnehelse er jo katastrofe med tanke på hva kvinnehelse faktisk er, sier Hegseth i «Realitysjekk», men fortsetter:



– Men det er noe med at jeg syns man angriper kvinnelige interesser og kvinnelige bransjer litt for mye, sammenlignet med gutter og menn.

I boken «Mr. Hell» skriver Hegseth at han ble bedt om å delta i NRK-programmet «Debatten» for å snakke om Nomi-kritikken. Han skriver at det han ønsket å si, var følgende:

I HARDT VÆR: Kjendistrioen Vanessa Rudjord, Synnøve Skarbø og Pia Tjelta trakk seg fra det omstridte samarbeidet med Nomi. Foto: NTB.

«Jo, nå skal du høre. Jeg synes det er på grensen til tragisk å se hvor mye disse damene får gjennomgå, og det samtidig som menn med langt mer skamløse prosjekter kan operere uten å møte så mye som en liten fønvind. Hver gang vi kan ta kvinner, spesielt dem som har makt og tjener penger, ja, da angriper vi som blodtørstige gribber. De skal reduseres til maur som må krype langs bakken og be om tilgivelse for den minste lille feil. Tror du virkelig at noens Botox-bruk ødelegger livet til andre kvinner, slik mange nå nærmest påstår? Dette er et klassisk eksempel på at historien gjentar seg igjen og igjen. Det er derfor vi hater influensere også. Visste du det?»



I boken skriver han videre at han ønsket å forsvare de tre kvinnene bak Nomi. Likevel valgte han å ikke stille opp i «Debatten», noe han beskriver som et «feigt» valg i boken, som han angret på i ettertid.

Hegseth skriver også om hvem som var kritikerne i Nomi-debatten, og drar fram Live Nelvik. Hun skrev nemlig en kronikk som ble delt flittig på sosiale medier i den tiden. Navnet på kronikken var «Skjønnhet kommer utenfra».

«(...) Men jeg har klamret meg litt til at vi bor i Norge, et land hvor vi innerst inne elsker eplekinn framfor rouge og foretrekker snøfnugg på øyevippene mer enn maskara. Med nyheten om Tjelta, Rudjord og Skarbøs nye klinikk, så er eplekinn og snøfnugg offisielt byttet ut med Botox og fillers», skrev Nelvik i NRK-kronikken.



NRK-PROFIL: Live Nelvik har hatt flere TV-program på NRK. Hun leder også det populære radioprogrammet Lørdagsrådet. Foto: Terje Pedersen

«Live og de rynkete venninnene»



I boken skildrer Hegseth kronikken med et skråblikk:

«Det var så dramatisk og fullt av følelser at man kunne få inntrykk av at en Botox-bombe hadde gått av i Oslo, og at Live og de rynkete venninnene hennes lå i gatene og kjempet for livets rett. «Modig», «Utrolig viktig», og «Slike forbilder er det vi trenger» var noen av kommentarene under teksten. Hun var redningen for vårt Botox-infiserte fedreland. Etter å ha trålet kommentarfelt og kronikker begynte jeg å skjønne hvor sinte folk faktisk kan bli på kvinner som pynter seg. Botox og kvinnehelse var én ting, men folk hatet det de tredamene representerte: jåleri, mote og utseendefiksering. De gode feministene med normalkropp og rynker gikk i korstog mot de kyniske kjendiskvinnene med glatt panne, smal midje og høye kinnbein. Og med det fikk absolutt alle som hatet kjendiser, rikinger og stramme panner, et felles angrepsmål.»



Hegseth beskriver også det han mener er en antifeministisk bølge som spredte seg på grunn av Nomi-debatten. Da han gjestet podkasten «Realitysjekk», ble han bedt om å utdype dette. Han forteller at han opplever kritikken som ble rettet mot Nomi-kritikken som parodisk.

– Hvor skinnhellige skulle vi bli? Når Live Nelvik skrev sånn: «Jeg trodde vi levde i Norge, hvor vi brukte snø på øyevippene fremfor maskara og likte eplekinn fremfor rouge». Da var jeg sånn: «Ja, men, kjære vene».



POPULÆR: Live Nelvik er en poplær programleder, og har blant annet vunnet en Gullrute for programmet «Dama til» Foto: Marit Hommedal/NTB

– Ikke noe angrep mot Live



Hegseth poengterer at han liker Nelvik veldig godt, og at han ble invitert til programmet hennes Lørdagsrådet i den perioden Nomi-kritikken haglet.

– I boka skriver jeg at jeg ble invitert til «Lørdagsrådet». Og da var det Anne Lindmoe og Fredrik Skavlan som var der, og jeg turte ikke å komme. Så jeg satt hjemme med glatt panne og hørte på mennesker med nydelige furer i panna som ga kloke råd. Så jeg tuller mye med meg selv. Det er ikke noe angrep på Live Nelvik i det hele tatt. Jeg bare syns det lå og ulmet noen antifeministiske strukturer under denne «rynker er fint»-feminismen, sier Hegseth, og fortsetter:

– For det var sånn at alle med rynker, normalkropp og de som ikke brydde seg om utseende – de var vakre, skjønne og helt fantastiske. Mens de med stram panne og slanke midjer var ekle, stygge og så ut som dukker. De var også dobbeltmoralske og hadde feil verdier. Det er noe med feminisme som handler om at du ikke skal fortelle kvinner hvordan de skal se ut. Det gjelder både de med normalkropp og de med trommeskinnspanner. Jeg syns at den standarden skal vi holde uansett. Jeg syns vi flagget litt høyt med en sånn feministisk selvtillit rundt den debatten, når jeg syns jeg så mye antifeministiske strømninger.



Både Sturla Berg-Johansen og Live Nelvik har fått mulighet til å medvirke i denne artikkelen. De har ikke besvart våre gjentatte forespørsler.