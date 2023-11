Liva Ingebrigtsen: – Vi har akkurat hatt innbrudd

SJOKKERT: Liva Ingebrigtsen forteller på TikTok at hun er sikker på at hun har blitt ranet i sitt eget hjem. Foto: Annika Byrde

Liva Ingebrigtsen, gift med friidrettsprofil Henrik Ingebrigtsen, publiserte onsdag kveld en video på TikTok, hvor hun forteller at hun tror de har blitt ranet.

VG omtalte saken først.

– Jeg er 99 prosent sikker på at vi akkurat har hatt innbrudd her, mens jeg var hjemme. Jeg forstår ingenting, sier hun innledningsvis i videoen.



Ingebrigtsen forteller at hun hadde hentet barna i barnehagen, og da hun kom hjem, la hun fra seg en pose og en veske.

Da hun laget middag hørte hun en lyd i underetasjen.

RAN: Liva Ingebrigtsen tror hun har blitt ranet. Foto: Skjermdump / Instagram

Da hun senere gikk ned i første etasje, oppdaget hun at vesken og posen var borte.

– Jeg vet ikke om det verste er at de har gjort dette innbruddet midt på dagen eller at de har gjort et innbrudd på en slik måte at jeg tror at jeg har blitt galen. Jeg forstår ingenting, sier hun.

Videre sier Ingebrigtsen at hun kommer til å anmelde innbruddet.

Influenseren kom også med en oppdatering på Instagrams historiefunksjon onsdag kveld, hvor hun forteller at politiet har vært innom.

Jourhavende politiadvokat Erik Engløkk, opplyser til VG at de foreløpig ikke har opprettet sak i forbindelse med hendelsen.



God kveld Norge har forsøkt å komme i kontakt med Liva Ingebrigtsen, foreløpig uten hell.