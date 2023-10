Lisa Tønne ble truffet av badekar på E6

I den nyeste episoden av NRK-podkasten «Kladden har dævva» med Martin Lepperød (30), er det komiker og programleder Lisa Tønne (45) som er gjest.

I starten av episoden forteller Tønne om det som virkelig kunne vært en dødsulykke, ifølge henne selv.

For noen år tilbake hadde 45-åringen og familien vært på ferie, og på vei hjem fra Gardermoen kjører de på E6. Foran satt ektemannen Kyrre Holm Johannessen og datteren, mens hun selv og sønnen satt i baksetet.

Så smeller det.

– Vi kjører i vei, aner ingen fred og fare. Plutselig smeller det høyt, også lukter det brent og alle airbagen smeller. Den eksploderte.



God kveld Norge har forsøkt å komme i kontakt med Lisa Tønne, uten hell. Ektemannen til Tønne, Kyrre Holm Johannessen, ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Badekaret «føyk» av

Komikeren beskriver det som en «pudderstemning» i bilen etter smellet, og Tønne tenkte umiddelbart at de har truffet noe. Selv forsøkte hun å holde roen.



Rundt seg så de ingen elg eller andre gjenstander som kunne forårsaket ulykken.



– Så hva faen skjedde? Spør Lepperød.



Tønne forteller at en mann stoppet like bak dem, og kom bort til familien hvor han sa «beklager, det er mitt badekar. Jeg beklager», ifølge Tønne selv.

En forvirret Tønne så på mannen sin og sa at de må ta seg av vedkommende, da hun trodde han var i sjokk. Det er ikke før hun selv løftet blikket, at hun innså at de faktisk ble truffet av et badekar.

– Jeg så et fuckings badekar opp i veien. Og da tenkte jeg, «vent la meg gni meg litt i øyene». Men det stod et badekar der oppe, og det lå en dass på veien.

Familien skal ha observert mannen kjøre forbi dem med et badekar og et toalett festet på en henger, da han tok en forbikjøring på dem.



Han skal angivelig ha festet badekaret og toalettet med hyssing. I det han tar en forbikjøring fyker badekaret av, hevder Tønne.

– Mest sannsynlig hadde de foran dødd

Etter hendelsen ankom ambulansepersonellet til stedet, som ga Tønne en oppsiktsvekkende beskjed:

– Badekaret traff jo i fronten på bilen, men hvis det hadde truffet frontruta, så hadde vi kommet i en dødsulykke. Og mest sannsynlig hadde de to foran dødd. Så da hadde datteren og mannen min omkommet.