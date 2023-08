Linni Meister om sønnen: – Han er glad i meg uansett

Linni Meister (37) er en av Norges mest veletablerte TV-fjes og influensere. Hun ble for alvor kjent da hun fikk sin egen dokueserie på TV 2 i 2010, som het «Linni».

Hun var også med i TV 2-serien «Tigerstaden», og forsøkte å finne kjærligheten i programmet «Linni søker drømmeprisen».

Men før alt dette, ble Meister mor til nå 13 år gamle Dennis. I et intervju med TV 2 forteller 37-åringen om hvordan sønnen hennes har taklet hennes lange liv i rampelyset.

MAMMA FØRST: Etter at Linni ble mor, har førsteprioiteten hennes vært å være en god mor. Foto: Tore Martin Solheim/TV 2

– Jeg har et hektisk liv, som jeg kombinerer med mammatilværelsen. Så Dennis er vant til at mamma er en offentlig person. Slik har det jo vært siden han ble født.

Det gikk derimot noen år før sønnen for alvor skjønte at hun var mer enn bare «mamma».

– Etter en stund så var han sånn «herregud, mamma blir jo kjent igjen». Spesielt etter at låta «Juletragedien» tok helt av, for den slo alle disse rekordene.

Meister forteller at jo eldre sønnen har blitt, jo mer har han hatt å si i hva som blir publisert av ham og ikke.

– Det er veldig hyggelig at han ikke har tatt skadet av det, og at han syns det er greit at jeg legger ut bilder av han i sosiale medier. Jeg spør sånn «er det greit om jeg legger ut bilde av deg?», så han får lov å velge selv. Det er veldig deilig nå, for det kunne han ikke da han var baby. Jeg er bare veldig stolt av ungen min, og vil vise han frem. Og han har ikke noe i mot det, sier hun.

Hun har også hatt en prat med sønnen om hennes tidligere FHM-karriere, og hvordan han ser på det den dag i dag.

– Han har sett alt! Jeg sa til han at det var noe mamma elsket å jobbe med da, og det står jeg for. Men etter jeg fikk han valgte jeg å gå en litt annen vei. Da kuttet man ut det! sier og hun ler.

Meister fortalte til TV 2 at hun følte seg ferdig med slike photoshooter, men det hender at hun gjør undertøyskolleksjoner. Det har sønnen heller ikke noe problem med.

– Da spør jeg jo «syns du det er litt flaut at mamma holder på med det der?», og da svarer han «nei mamma, det er jo fint tøy». Han er et så avslappet forhold til det. Og om noen av vennene hans kommentert det, så bryr han seg ikke.

37-åringen beskriver sønnen som en sterk, rolig og snill gutt.

– Han er glad i mammaen sin uansett hva, så det er veldig hyggelig, sier hun og smiler.