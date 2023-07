Linni Meister med oppdatering om innleggelsen

– Venter på at verkebyllen eventuelt blir så moden at de kan kutte opp halsen og tømme den, sier influenser Linni Meister (37) til TV 2.

I begynnelsen av juli oppsøkte influenser Linni Meister (37) legevakten med smerter i halsen som hun beskrev som «tortur».

Etter fem intense dager, der hun har vært innlagt på Rikshospitalet i Oslo, forteller hun nå til TV 2 at hun endelig er på bedringens vei.

– Helsetilstanden min er blitt bedre. Det vil si at CRP-verdiene har gått fra 320 dag én til 40 i dag, forteller Meister fra sykesengen.

– Kan kutte opp halsen



En verkebyll i halsen har gjort at ettbarnsmoren har kjent på sterke smerter.

– Vi venter fortsatt på at antibiotikumet jeg får intravenøst skal ta knekken på verkebyllen på halsen, eller at den blir så moden at de kan kutte opp halsen og tømme den.

EN GOD KLEM: Linni Meisters sønn Dennis Michael har vært på sykebesøk hos mamma på Rikshospitalet. Foto: Privat

De siste dagene er det blitt lite søvn på den populære influenseren.

– Det gjør så vondt, og det er spesielt vondt om natten, sier Meister ærlig.

– Blir deilig å kunne sove inntil kjæresten min!



Til TV 2 forteller 37-åringen at hun ellers føler seg bra, og er utrolig takknemlig for all støtte og kjærlighet hun har fått av familie, venner, og følgerne på sosiale medier.

– Jeg er i de tryggeste hender på Rikshospitalet, og legen har sagt at jeg kan ta perm i helgen, men at jeg må kjøre innom for å få antibiotika intravenøst.

TAKKER RIKSEN: Linni Meister lovpriser legene og sykepleierne på Rikshospitalet i Oslo, som har tatt vare på henne de siste fem dagene. Foto: Privat

Hun har hatt sykebesøk av både kjæresten Morten Rognstad (45) og sønnen Dennis Michael (13).

– Heldigvis er det ikke lange veien fra Holmenkollen til Riksen, så det blir magisk å kunne få sove i egen seng i helgen, inntil kjæresten min! Dennis er hos pappaen sin nå, men jeg håper også at jeg får sett ham i løpet av helgen, forteller Meister til TV 2.