Linnéa Myhre spiste fiskegrateng på julaften: – Det er mye press

PARIS: Linnéa Myhre og Eyvind Hellstrøm tok turen til Frankrike for å bli inspirert til julematen. Foto: TV 2

Denne torsdagen tar mesterkokk Eyvind Hellstrøm (74) med seg forfatter og influenser Linnéa Myhre (32) til én av hans favorittbyer – nemlig Paris.

Der skal de sammen finne en alternativ rett til julemiddagen.

– Han lever og ånder for mat. Veldig inkluderende, varm og morsom type – sær og rar, og det er jo min type menneske, sier Myhre.

ALTERNATIV JULEMIDDAG: Eyvind Hellstrøm og Linnéa Myhre lagde en alternativ meny til den tradisjonelle julematen. Foto: TV 2

– Kul, men heseblesende opplevelse

Forfatteren har lenge sett opp til Hellstrøm, og mener det er et privilegium å få lov til å være med ham.

– Så det å få tilbringe så mange dager med en så kunnskapsrik mann for å lære seg hans Paris, det synes jeg var stas i seg selv, sier hun.

Myhre beskriver turen på en positiv måte, men påpeker at det ikke er bare-bare å være med Hellstrøm.

– Det var en kul opplevelse, men også veldig heseblesende – han er en mann som ikke evner å slappe av. Han er som et barn. Jeg spurte hva han gjør når han skal slappe av, men det tror jeg ikke han har hørt om, sier hun humoristisk.

Komplisert forhold til mat

Tidligere denne høsten ble det kjent at 32-åringen skulle gi ut kokebok sammen med TV-kokken Wenche Andersen.

Da fortalte Myhre at hun som tenåring aldri hadde trodd at det kom til å skje, ettersom hun lenge har hatt et komplisert forhold til mat.

Hun opplever nå å sitte med gode opplevelser etter den mat-inspirerende turen til Paris.

– Mitt forhold til mat har vært komplisert, men jeg føler ikke at jeg tar med meg det i møte med Eyvind. Jeg smakte på alt Eyvind ville at jeg skulle smake på, forteller hun.

Hun påpeker at det var trygge rammer.

– Man kan jo tenkte litt sånn: «Må jeg spiste opp alt? Er det frekt å ikke gjøre det?», men Eyvind var veldig tydelig på at det holdt å smake på det. Man trengte ikke spise opp alt fordi vi skulle innom mange steder. Jeg følte meg veldig trygg og følte ikke noe press.

Fiskegrateng på julaften

Myhre har ingen juletradisjoner som hun er opptatt av når det kommer til maten. Hun har tidligere spist blant annet fiskegrateng, bacalao og Fjordland.

– Det har vært viktig for meg å kunne ha et felles måltid der alle spiser det de har lyst på. Det er jo mye press på at alle skal spise det samme – det som er tradisjonen. Hvis ikke blir alt ødelagt, sier hun og legger til:

– Jeg er veldig opptatt av at det ikke skal være sånn. Vi lever ikke i en verden lenger hvor alle spiser kjøtt og digger det. Det må være lov å ha forskjellige behov.

Her finner du oppskriften på den alternative julematen til Hellstrøm og Myhre.

KYLLING: Det var kylling med safranrisotto og tempura-grønnsaker som sto på julemenyen. Foto: TV 2

Vil ikke presse seg selv

Hun har selv prøvd å like tradisjonell julemat, men har nå lagt fra seg dette av en spesiell grunn.

– Jeg skjønner ikke hvorfor jeg skal fortsette å pushe meg, hvis jeg ikke synes det er noe godt. I år kommer jeg nok til å spise skinkestek med rødkål og rosenkål, sier Myhre.

I tillegg har hun latt seg inspirere av Paris-turen sammen med Hellstrøm.

– Også kommer jeg til å lage noe dessert inspirert av av turen til Paris. Det var en vaniljepannacotta med en karamellsaus, sier Linnéa og fortsetter:

– Det er det sykeste jeg har smakt, så det har jeg lovet å lage til min svigerfamilie.

