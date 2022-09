Linnéa Myhre slet med anoreksi – gir ut kokebok med Wenche Andersen

Hadde noen fortalt influenseren Linnéa Myhre (32) som tenåring at hun i fremtiden skulle lage kokebok med hele Norges TV-kokk, Wenche Andersen (68), så hadde hun nok avfeid det som en dårlig spøk.

Da var det nemlig spiseforstyrrelser som preget hverdagen hennes, og ordet «matglede» var ikke et kjent begrep. Nå, flere tiår senere, er hun på en helt annen planet.

Nå avslører de hvordan reisen har vært.

BROBRYGGER: Wenche Andersen forklarer at det er viktig å lære barn om matglede og tradisjoner, fra tidlig alder. Foto: Håvard Solem/TV 2

– Ikke logisk

IKKE LOGISK: Myhre forklarer samarbeidet som en naturlig utvikling. Foto: Sara Johannessen/Kagge forlag

– Det er jo ikke logisk at jeg skulle være med på en kokebok med Wenche. Men samtidig så er det jo en naturlig utvikling fra å ha anoreksi, spiseforstyrrelser, det å ha mistet matgleden og brukt mat litt feil. Jeg har alltid sett opp til Wenche og hvordan hun lager mat, og at hun er sprudlende og alltid snakker fint om maten, forteller hun til God morgen Norge og legger til:

– Det har vært et mål å få lov til å være med å lage bok med Wenche, og å lære meg mer om mat. Jeg tror mange har glemt hva matglede egentlig er, så det prøver vi å få fram med denne boka.

Og hvor viktig begrepet matglede har vært for hele Norges TV-kokk, har hun ikke lagt skjul på de siste 28 årene på skjermen:

– Det er gleden over smaker og det gode samværet, ettersom mat også er samvær. Det er noe med det å sitte ved et bord sammen og prate over et godt måltid. Vi sier ofte at et måltid kan være en slags brobrygger, siden det er lettere å snakke om vanskelige ting over et godt måltid, fastslår God morgen Norge-kokken.

Hun legger også til at en del av matgleden er å opprettholde mattradisjoner. Dette er nemlig noe hun har med seg inn i karrieren fra barndommen:

– Det å samles rundt et bord er viktig når man har små barn. Det å sitte rundt bordet skal være hyggelig.



- Man skal kunne ha den gode praten. Man trenger ikke lage en tre-retters middag. Det kan være en god lapskaus, fiskeboller i hvit saus – eller pølser og potetmos, for den saks skyld. Mat er det som får oss til å fungere på best muiig måte, både psykisk og fysisk!

Lang fortid med spiseforstyrrelser

Myhre har lenge vært åpen om sin fortid og vansker når det kommer til spiseforstyrrelser, og at mange tror hun er frisk bare fordi hun ser «normal» ut.

– Det er jo tusen grunner til at spiseforstyrrelser oppstår, og for meg var det bare tilfeldig at det ble mat som ble vanskelig for meg. Jeg gikk på ungdomskolen hvor alt var nytt og utrygt, og jeg hadde ikke kontroll. Jeg var opptatt av slanking, og så skjønte jeg at det plutselig var noe jeg fikk til, forteller hun om den tidligere spiseforstyrrelsen.

– Det ble min greie, men det kunne like gjerne vært rus eller selvskading. Det var noe å ta vanskelige følelser bort med, og det utviklet seg til en alvorlig sykdom som har vært med meg i mange år – og som fortsatt er der til en viss grad. Men i ganske mye mindre omfang.

Den tidligere «sinnabloggeren» er fast bestemt på at man ikke trenger å ha en spiseforstyrrelse for å ha et komplisert forhold til mat eller kropp, men at det har blitt en slags sykdom i vår tid.

– Vi har glemt det som er kjernen. Det henger litt med det Wenche sier – at det er viktig å få et godt forhold til mat fra tidlig alder, og samle seg rundt bordet. Mange foreldre, uten vilje, bidrar til å lage vanskelige forhold til mat for barn ved å snakke om nei-mat og slanking.

– Var det sånn for deg?

– Nei, ikke mye av det. Men jeg tror vi hadde Grete Roede-bøker hjemme som gjorde at de fikk den interessen i utgangspunktet. Det kan godt hende at de hadde fått det uansett, siden verden vår er pepret med slanketips, fastslår hun og legger til:

– Uansett så handler det om de beste forbildene vi har, som er foreldrene våres. Det viktigste er jo at de lærer oss hva matglede er, og at vi kan sette pris på maten og at den er bra.

Kontraster

Mellom de to profilene er det store kontraster, men også mange likheter. De forklarer at Andersen sitt første mat-minne er mer dramatisk enn Myhres.

– Jeg husker farmor og farfars hjemmebakte brød, og duften av virkelig matglede og kos fra jeg var fire-fem år gammel.

Andersens matminne derimot, er litt mer av det dramatiske laget:

– Bestemor og bestefar hadde et småbruk, så vi hadde dyr som ble slaktet. Jeg var jo med på det, men jeg lærte fort at det ble mye god mat ut av de dyrene. Mitt beste mat-minne er da jeg kjevlet og stekte potetlefser med bestemor, forteller hun og fortsetter:

– Jeg var kanskje det motsatte av Linnèa. Der hun lot være, putta jeg på ganske mye. Jeg var god og rund i mange år. Spiseforstyrrelser er ikke bare at man unngår å spise, men også at man overspiser. Det er en vektskål som skal stemme her.

– Jeg er stolt

TV-kokken har nemlig vært Myhres matidol hele veien. Hun har fulgt med på God morgen Norge helt siden det kom på lufta. Hun gjorde sin live-debut i januar 2015, da hun skulle lage fredagstaco med kokken.

Se Linnéa Myhres kokkedebut i videoen under.

– Jeg husker at jeg ikke fikk sove natten før, fordi jeg var så spent. Jeg ville veldig gjerne at Wenche skulle like meg, og så var jeg litt redd for å spise det vi måtte lage. Jeg hadde veldig strenge rutiner i hodet mitt, men det var ingen som tvang meg til noe.

– Jeg husker det veldig godt. Det var veldig hyggelig å møte Linnéa, og fikk veldig sans for henne da. Hun er modig og har meninger, men nå som jeg har jobbet med henne – så har hun en arbeidskapasitet som er ekstrem, forteller Andersen og avslutter:

– Hun er så dyktig på det hun gjør, og hun går helhjertet inn i ting. Fra den aller første tacoen, til key lime-paien vi lagde - som du lagde bedre enn meg - til dette samarbeidet. Det har vært en fantastisk reise.

TIl orientering: Wenche Andersen jobber i God morgen Norge, og det gjøres redaksjonelle vurderinger rundt hvilke bøker vi omtaler.