Linnea Løtvedt om livsendringen: – Sliter enda

Den 19. sesongen av «Bloggerne» blir en interessant sesong, skal vi tro influenser og «Bloggerne»-profil Linnea Løtvedt (22).

Når hun møter TV 2, innrømmer haugesunderen at hun er spent, særlig fordi hun har vært gjennom det hun beskriver som uventede ting.

Tidligere i år ble det nemlig kjent at Løtvedt og samboeren, Benjamin Vedå (24), valgte å ta en pause – og senere gjorde det slutt. I tillegg gikk foreldrene hennes fra hverandre, samt at hun trakk seg ut av popgruppa «Baddies».

– Det har vært mye nytt. Ting jeg ikke har opplevd før, forteller hun til TV 2.

Allerede i premiereuka av «Bloggerne» delte hun om foreldrenes separasjon med TV-seerne. Overfor TV 2 forteller hun at det var en vanskelig prosess å stå i.

– Det var tøft. Jeg har alltid vært veldig familiekjær. Mine trygge rammer har alltid vært dem. Plutselig føler man at rammene raser litt. Det var tøft.

Foreldrene har vært gift siden Løtvedt var liten. Tross en omveltning i familiestrukturen, kom ikke separasjonen som et sjokk.

– Jeg så den litt komme, man gjør jo alltid det. Man skjønner det jo, men ikke på den måten at man trodde det skulle gå så fort, forklarer hun.

22-åringen legger ikke skjul på at siden foreldrene ble separert, har hun følt på mye dårlig samvittighet, særlig når hun må velge hvor hun skal tilbringe høytidene.

– Det sliter jeg enda med. Jeg tror jeg aldri kommer til å få god samvittighet der, for det er noe med at den ene parten sitter alene. Jeg klarer ikke det, jeg synes det er helt forferdelig.

FAMILIEKJÆR: Linnea Løtvedt har alltid vært familiekjær. Her sammen med mor og far og hennes to yngre søstre. Foto: Privat/TV 2