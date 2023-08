Linnea Løtvedt om «Baddies»-bruddet: – Følte meg utenfor

Tidligere i år kunngjorde TikTok-er og «Bloggerne»-profil Linnea Løtvedt (22) at hun var ferdig i jentegruppa «Baddies».

I den nye sesongen av «Bloggerne», viser Løtvedt hva som skjedde rundt tiden da hun forlot jentegruppa. En av grunnene til at 22-åringen forlot jentegruppa, var hennes hektiske timeplan.

I en av episodene drar Løtvedt tilbake i musikkstudio, hvor hun spiller inn en egen låt. Hun forteller at låta er inspirert av hendelser fra eget liv, inkludert bruddet med «Baddies» og hvordan hun følte seg utenfor.

– Følte meg ikke invitert

I «Bloggerne»-episoden forteller Løtvedt at hun brukte «Baddies»-bruddet som inspirasjon til hennes første solo-låt.

– Låta handler om utestenging, og opplevelsen av å bli utestengt fra en gruppe mennesker, som på barneskolen og ungdomsskolen. Så, sangen er jo på en måte et stikk.

TikTok-eren forteller også om hvordan det begynte å slå sprekker i forholdet mellom henne og de andre jentene i gruppa.

– Jo bedre kjent man blir, jo mer intenst blir det. «Baddies»-prosjektet ble veldig intenst, med mye meninger utenfra, og i bransjen. Det ble vanskelig og tungt. Så var det noen som klikket bedre enn andre, og ... ja, hang mer på privaten. Ikke utestenging, men man føler at man ikke blir invitert. Så det er kjipt.

SNAKKER UT: Løtvedt beskriver tiden da hun trakk seg fra «Baddies» som vanskelig og tung. Foto: Espen Solli/TV 2

Videre i episoden legger Løtvedt frem flere setninger fra sangen, som omhandler «jentekvelder» hun ikke følte seg invitert til.

– Det er ikke ment som et stikk eller slemt mot noen. Dette er mine personlige følelser. Jeg ønsker å si at man kan klare seg selv, og man ikke trenger dårlige venner. Har du dårlige venninner, trekk deg vekk fra situasjonen, og finn nye.

Kjenner seg ikke igjen

De to andre medlemene i «Baddies», Oda Rikheim (23) og Anny Isabella Øvretveit (23), sier til TV 2 at de ikke kjenner seg igjen i Løtvedt sine uttaler i episoden.

UENIG: Løtvedts kollegaer i «Baddies», Oda Rikheim (t.v) og Anny Isabella (t.h), forteller at de ikke kjenner seg igjen i opplevelsen til «Bloggerne»-profilen. Her avbildet sammen på Vixen Awards 2023. Foto: Bloggerne/TV 2

Rikheim sier at Løtvedt alltid har vært inkludert, og det aldri har vært noe intensjon fra hennes side å holde henne utenfor. Videre sier hun at hun alltid ønsket et nært forhold til alle medlemmene i gruppa, også Løtvedt.

– Det har alltid vært naturlig for meg å inkludere Linnea, men det er ikke alt hun har hatt muligheten til å være med på. Men det har aldri vært min intensjon å stenge henne ute. Hun valgte selv å gå ut av «Baddies», for å jobbe med konsepter som passet henne bedre. Jeg syns det er leit om hun føler det annerledes, og ønsker henne alt godt videre.

IKKE ENIG: Rikheim (t.v) kjenner seg ikke igjen i Løtvedts uttalelser, men ønsker henne alt godt videre. Foto: Bloggerne/TV 2

Øvretveit kjenner seg heller ikke igjen i uttalelsen til «Bloggerne»-profilen, men respekterer at det var hennes opplevelse av situasjonen, og har siden ordnet opp med Løtvedt.

– Det er ikke noe godt å kjenne på slike følelser. Denne saken er også noe vi allerede har pratet ut om gjennom managementet vårt for flere måneder siden, og vi har et godt forhold i dag.

I en melding til TV 2, bekrefter Løtvedt hun og de andre jentene har ordnet opp.

– Jeg tror alle i «Baddies» hadde kjipe følelser til tider. Vi funket ikke som en trio som jobbet sammen, og det er helt greit. Vi har alle snakket ut om det, og har en fin tone den dag i dag.

