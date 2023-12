Linn Wiik om den verste julegaven: – Lite romantisk!

Etter 13 år sluttet Linn Wiik (39) denne høsten i TV 2, og starter opp i «Nyhetsmorgen» på NRK i januar.

Men før hun starter i ny jobb skal hun hjem til Telemark og feire jul med mann og barn. Der får Linn Wiik god gammeldags jul - og alltid snø.

TV 2 har tatt julepraten med den avtroppende TV 2-programlederen og hun forteller om sine juletradisjoner, og mimrer tilbake til både gode, og mindre heldige, minner fra høytiden.



– Hva skal du gjøre i julen?



– Jeg skal hjem til foreldrene mine i Telemark med mann og barn. Der er det god gammeldags jul og alltid snø!

– Ribbe eller pinnekjøtt?

– Det må være ribbe på julaften. Men jeg er også veldig glad i pinnekjøtt, så vi har innført det på lille julaften.

– Hva klarer du deg ikke uten, om du skal ha en riktig god jul?

– Å hente juletre i skogen sammen med pappa. Foreldrene mine bor på et småbruk og har mye skog. Pappa og jeg har en fast tradisjon hvor vi tar med oss rattkjelken oppover bakkene fra huset og inn i det vi kaller juletreskogen. Der bruker vi god tid på å finne det perfekte juletreet til stua, så sager vi det ned og aker det sammen ned på kjelken. De øyeblikkene er noen av de fineste jeg vet før jul.

JULETREHOGST: Linn Wiik sammen med faren og datteren på juletrehogst i Telemark. Foto: Privat

– Hva er den dyreste julepynten du har?

– Jeg har ganske billig julepynt, men kjøpte en litt dyr adventsstjerne for et par år siden. Men den julepynten jeg liker aller best er den barna tar med hjem fra barnehagen. Juletreet vår er et herlig miks av glitter, filtengler og enhjørningjulekuler.

– Hva synes du om å ha fullt julepyntet hjem allerede i slutten av november/ starten av desember?

– Jeg har vokst opp med at man pynter lille julaften og at «Tjuendedagsknut kaster jula ut». Men jeg gjør helt motsatt selv, og elsker å begynne tidlig. Juletreet er som regel pyntet til første desember hos oss, og andre juledag er jeg klar for å hive ut det meste av jula. Jeg prøver å minimere stresset før jul, for jeg synes dagene før julaften er så mye mer magiske enn etterpå. I en så mørk tid som nå må folk velge det som gir dem mest glede, synes jeg.

– Hvilken person gir deg aller mest julestemning?

FAMILIEJUL: Linn Wiik og mannen Robin Idland Krüger foran juletreet hjemme. Foto: Privat

– Barna mine, Elsa på fire og Sonja på to. Det å se juleforventningene gjennom øynene til små barn er noe helt spesielt. Jeg har blitt enda mer glad i julen etter at jeg fikk barn.

– Hva er den verste julegaven du har fått?

– Jeg fikk et fotbad av mannen min en gang. Mens vi var ganske i startfasen av å date hverandre, og jeg pakket den opp i hemmelighet før jul fordi jeg var så spent på hva han hadde kjøpt. Det var skikkelig nedtur og veldig lite romantisk. Jeg hadde jo ønsket meg øredobber! Og så lurte jeg på om han ikke likte føttene mine. Men da julaften kom, hadde han en overraskelse på lur, han hadde laget en personlig bildebok med masse hyggelige ord til meg fra den siste ferieturen vår.

– Hva tenker du om det økonomiske presset mange kjenner på i forbindelse med julegaver?

– Det er ekstra vanskelig å ikke ha så mye når man bor i et så rikt land. Jeg håper egentlig at de som har mest også klarer å tenke på det. At barn ikke trenger å få en iPhone eller en dunjakke til mange tusen for å ha en fin jul. Jeg tror det de fleste barn trenger, og kanskje ønsker seg mest av alt, at foreldrene setter av tid til dem. Sånn på ordentlig. Uten skjermer og forstyrrelser, bare være helt til stede i øyeblikket.

– Er det innafor å lyve til barna om nissens eksistens? (hvorfor/ hvorfor ikke?)

PROGRAMLEDER: Linn Wiik har mange år som programleder i TV 2. Foto: TV 2

– Jeg synes dette er kjempevanskelig! For jeg vil ikke rett ut lyve til barna mine, men samtidig vil jeg ikke ta bort julemagien for tidlig heller. Så hjemme hos oss har mannen min og jeg bestemt oss for at svaret på spørsmålet om nissen finnes, er ja. Men at det ikke er sikkert det er én spesiell, ekte nisse som bor på Nordpolen. Isteden er svaret at julenissen finnes i hjertet vårt. At nissen er mange mennesker som hvert år gjør små og store fine ting for å skape juleglede for dem de er glade i. Og at nissen lærer oss å tro på at det finnes ekte magi i verden, selv om vi ikke alltid kan se den.

– Hva er det viktigste du har lært i år?

– At du selv er det eneste mennesket som kan bestemme hvordan du har det. Så enkelt og så vanskelig.

– Hva ønsker du deg til jul?

– I hvert fall ikke et fotbad.