Linn Wiik ble ranet av to menn under ferietur

TV 2-programlederen Linn Wiik (38) har hatt både opp- og nedturer når det gjelder ferieturene hun har hatt gjennom årene.

I den forbindelse har vi tatt sommersnakken med 38-åringen, som forteller om blant annet sine verste og beste ferieminner.

– Hva skal du gjøre i sommer?

– Vi har akkurat, og med blandede følelser, flyttet fra Grünerløkka til Nordstrand, så mye av tiden vil nok gå til å pakke ut av esker og sekker, forteller Wiik til TV 2 og legger til:

– Men vi skal også nyte sommer med små barn og gå barbeint ute på eget gress. Livet med hage begynte for øvrig med at både min mann og jeg fikk vepsestikk for første gang siden 90-tallet. Det viste seg at jeg var allergisk mot veps, og foten hovnet opp og jeg kunne ikke gå på tre dager. Fireåringen er nå livredd for gress og vil helst være inne, og det var en ganske dårlig start på hagelivet. Mulig vi har hatt asfalt under føttene for lenge.

FAMILIE: Linn Wiik er glad i å tilbringe sommeren med familien. Foto: Privat.

– Hva må til for at du skal ha en bra sommer?

– Sol! Derfor ble det også en tur med mann og barn til Syden i sommer. Jeg tok båtførerbeviset for noen år siden, og nå øver meg på å kjøre båt så jeg håper det blir tid til det også. Jeg har vokst opp på en fjelltopp i Telemark, men har bestandig ønsket å kunne kjøre båt på havet. Men for at det skal bli ordentlig sommer må jeg alltid innom Telemark og smake på den hjemmelagde spekeskinka til pappa, sitte på låvebrua i kveldssola, og ta med jentene mine for å hilse på kuene til naboen.

– Hvilket sted vil du aller helst reise til?

– Jeg har veldig lyst til å reise til Israel. All historien, både religiøst, kulturelt og politisk, gjør det til et veldig spesielt sted. Også har jeg alltid drømt om å dra til Bora Bora og bo i sånne små hytter uti vannet. Men det er så sykt dyrt.

BÅT: Linn Wiik elsker å kjøre båt på sommeren. Foto: Privat.

– Hvilket sted vil du aldri reise tilbake til?

– Agadir i Marokko. Jeg fikk verdens verste matforgiftning etter å ha spist en dårlig stekt kylling og havnet på sykehus. Der fikk jeg en sprøyte i rumpa som jeg ikke aner hva var i, oksygenmaske med svært begrenset luft i og pizza med ansjos. Det siste var faktisk det verste.

– Har du noen gang hatt en skummel opplevelse om bord i et fly?

– Ikke en skummel opplevelse akkurat, men jeg fløy fra Washington DC til New York på ti-årsdagen for terrorangrepene 11. september 2001. Jeg var journaliststudent i Washington DC og skulle få lov til å være med min veldig gode kollega og forbilde Elin Sørsdahl og dekke 10-årsmarkeringen på Ground Zero for TV 2. Det å fly mellom akkurat de to byene på den symbolske dagen var veldig spesielt. Flyet var nesten tomt og det var en ekkel og nervøs stemning.

9/11: Elin Sørsdahl og Linn Wiik under 10-årsmarkeringen til terrorangrepet i New York. Foto: Privat.

– Har du blitt – eller forsøkt blitt – svindlet på reise før?

– Ikke svindlet, men ranet. Da jeg studerte journalistikk var jeg på reportasjereise til Brasil for å skrive om livet i favelaene i Rio de Janeiro. Alt gikk fint der, men en helg dro jeg til Buenos Aires for å oppleve byen, ettersom jeg først var nærheten. Etter å ha sjekket inn på hostellet jeg skulle bo på, satte jeg meg ned på en fortausrestaurant, bestilte et glass hvitvin og tok en selfie. Det bildet la jeg ut på Facebook med teksten «Loving Buenos Aires so far». Det er mitt eneste bilde fra turen, forteller Wiik og legger til:

– Ti minutter senere ble jeg slengt inn i en murvegg og ranet. To menn hadde fulgt etter meg bortover gata fra restauranten. Den ene holdt meg fast mens den andre dro av meg veska. Så løp de av gårde. Hele greia tok sikkert bare ti sekunder, men jeg var livredd. Tårene rant og hendene skalv lenge etterpå. I veska lå mobilen min og en lipgloss. Siden jeg hadde vært mye i favelaene i ukene før hadde jeg heldigvis bankkortet trygt gjemt i bh-en. Det var en veldig skummel opplevelse. Men jeg synes fortsatt Buenos Aires var en fantastisk by!

– Hva er din verste hotellopplevelse?

– Jeg sov på et slags hotell på en øde strand i Mexico en gang. Det var helt sånn «The Beach»-lignende. Vi hadde fått tips om stranda fra noen vi møtte på en bar kvelden før, som skrev ned på en serviett hvordan vi kunne komme oss dit. Vi fulgte serviettbeskrivelsen og etter flere timer på buss og båt kom vi frem til den vakreste stranda jeg har sett i hele mitt liv, forteller Wiik og legger til:

– Stranda var helt magisk, men hotellrommet vi skulle sove på var som en gammel fengselscelle. Det var betonggulv og betongvegger, en hageslange til dusj og doen var en slags bøtte midt i rommet. Det eneste møbelet var en enkeltseng med skumgummimadrass. Oppå lå det er blomstrete laken som ikke hadde blitt vasket. Noen gang. Det var ikke såpe eller varmt vann på rommet og det løp kakerlakker rundt på gulvet. Kjæresten min sov på strandhåndkledet vårt den natta og jeg sov oppå han igjen. Det ble ikke veldig mange timer med søvn.

– Har du hatt en spesiell opplevelse med en kjendis på reise før, og hva skjedde i så fall?

– Jeg har ikke vært på tur med så mange kjendiser, men jeg har fulgt Erna Solberg på jobbtur til Asia et par ganger. På en av turene var vi på grensen til Nord-Korea. Vi besøkte den demilitariserte sonen samme dag som Kim Jong-un hadde skutt opp raketter. På utsiden av bygningen på grensa strømmet det til med nord-koreanske soldater som skulle ta bilder av både Erna og oss for å dokumentere hva som skjedde der inne. Og det var ikke selfies de var på jakt etter akkurat. På et tidspunkt fikk jeg øyekontakt med en av soldatene gjennom vinduet. Vi hadde bare et glass mellom oss, men livene våre var en hel verden fra hverandre. Den kvelden satt alle de norske journalistene og drakk vin i hotellbaren med Erna. Det er noe av det fine med å være på sånne turer som journalist. Og med det norske demokratiet. Hvor tett vi kommer de som bestemmer. Det er et stykke unna nord-koreanske tilstander, for å si det forsiktig.

NORD-KOREA: Her blir Erna Solberg avbildet av nord-koreanske soldater. Foto: Heiko Junge / NTB

– Hvor hardt jobber du for å få farge? Hvis hardt; hva er dine beste solingstips?

– Jeg var ekstremt opptatt av å bli brun tidligere. Nå har jeg blitt veldig redd for føflekkreft og bruker faktor 50 året rundt. Men jeg jobber knallhardt for å bli god på selvbruning! Det er ekstremt vanskelig.

– Har du hatt en spesiell/ skummel opplevelse med dyr på reise?

– For noen år siden var mannen min og jeg på ferie i Australia. En av dagene vi var i Sydney tok vi ferge til en strand som heter Manly Beach. Der var det en del måker. Jeg har enorm fugleangst, og det har jeg hatt helt siden jeg som liten ble angrepet av en ekstremt aggressiv hane på gården der jeg vokste opp. På Manly Beach sitter jeg altså på en benk på stranda og spiser en Crab-Stick-Salad, forteller Wiik og legger til:

– Så kommer det en svær måke flyende rett mot meg. Den tar tak i gaffelen med crab stick-biten, drar den ut av munnen min, biter meg i leppa med det ekle nebbet sitt samtidig og flyr av gårde. Jeg sitter igjen med åpen munn og et blodig kjøttsår på leppa. Måka skrapte opp hele leppa mi da den tok tak i gaffelen og blodet rant! Mannen min og jeg løp til nærmeste apotek og ba om noe som kan rense bort ekle måkenebb-bakterier. Det viser seg at jeg ikke er den første som er innom for å spørre om det. Måkeangrep er tydeligvis ganske vanlig der og jeg får en antiseptisk salve. De mentale skadene var nok verre enn de fysiske, og måkeangrepet hjalp definitivt ikke på fugleskrekken!

– Hvor mange flåttbitt har du fått i livet?

– Ingen, heldigvis. Lars Monsen har kanskje fått flere til å gå i skog og mark, men selv har jeg blitt mer redd for skogen etter å ha hørt han fortelle om borrelia-sykdommen han fikk etter flåttbitt.

– Hva synes du er det verste med sommeren?

– At man får dårlig samvittighet for å sitte inne og se film. Man må liksom være ute hele tiden når det er sommer i Norge.

– Hva er ditt beste sommerminne?

– Mitt beste sommerminne er fra første gang jeg var i Syden. Året var 1993 og jeg var ni år gammel. Foreldrene mine hadde spart i flere år for å få råd til å reise to uker med Star Tour til Hellas. Jeg hadde aldri flydd før, og heller aldri vært utenfor Norden. Jeg fikk lov til å sitte i cockpiten sammen med piloten, det var folk som røyket bakerst i flyet, alle klappet da flyet landa og det var helt fantastisk! Jeg snakket engelsk til alle selv om det selvsagt bare var nordmenn på flyet. Jeg kommer aldri til å glemme følelsen av den unorske sommervarmen som slo imot meg for første gang da flydørene åpnet seg.