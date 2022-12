Linn Skåber vant ærespris: – Ganske dårlig med alt som har med livet å gjøre

Wenche Foss’ Ærespris utdeles til personer, organisasjoner eller institusjoner som i sterk grad kan forbindes med den avdøde skuespilleren livsglede, formidlingsevne og engasjement – både på og utenfor den kunstneriske arenaen.

I år var det skuespiller og komiker Linn Skåber (52) som fikk tildelt den gjeve prisen under seremonien i den ærverdige rokokkosalen på Grand Hotel.

Jurymedlemmene Ulf Andre Andersen og Ellen Horn sammen med prisvinneren. Foto: God kveld Norge

– Det betyr ekstremt mye. Jeg ble skikkelig glad da jeg hørte jeg vant, også fordi jeg vet at det er i Wenche Foss' navn. Hun hadde blitt så glad for alt som binder mennesker sammen og får oss til å ligne mer på hverandre, uansett hvor forskjellige vi er, sier Skåber til God kveld Norge.

Janne Formoe var tilstede for å hedre æresprisvinnerne. Foto: God kveld Norge

Juryen, bestående av Se og Hør-redaktør Ulf Andre Andersen, Wenche Foss sin sønn Fabian Stang, og tidligere kulturminister Ellen Horn, overrakte prisen til Skåber denne onsdagen.

– Stolt av å dele prisen

Siden sin debut på Oslo Nye Teater i 1997 har Skåber opplevd en enorm suksess som skuespiller, forfatter, komiker, og medvirket i utallige TV-programmer, spillefilmer og sceneproduksjoner.

For tiden gjør den folkekjære 52-åringen suksess på scenen med sitt egenskrevne stykke, «Mens vi venter på no' godt».

Av juryen blir hun omtalt som «et multitalent av de helt sjeldne».

Skåber opptrådte med både dikt og sang etter at hun mottok prisen. Foto: God kveld Norge

Skåber forteller God kveld Norge at det føles fantastisk å vinne æresprisen, og ser frem til å feire sammen med venner og Skeiv Ungdom.

– Det er klart ingenting topper det å komme inn på Teaterhøgskolen etter fem forsøk, men jeg er veldig glad for at jeg får fortsette med en litt sånn fin feiring i livet, sier Skåber med glimt i øyet.

Skåber setter pris på juryens omtale av henne som et multitalent, men er kanskje ikke helt enig i uttalelsen selv.

– Det er ikke sånn at jeg er flink til å synge og legge rør, for eksempel. Jeg er ganske dårlig med alt som har med livet å gjøre, egentlig. Alt bunner i at jeg vil fortelle historier og reflektere over livet, og det er egentlig alt mitt virke handler om, sier Skåber og legger til:

– Sånn sett vil jeg si at arbeidet Skeiv Ungdom gjør er noe av det samme, men de hjelper også folk en til en. Den telefonen tror jeg er viktig for mange. Jeg er stolt av å kunne dele denne prisen med dem i dag sier Skåber.

– Motiverer oss til å fortsette arbeidet

Jane-Victorius Bonsaksen (25) er den første åpent ikke-binære lederen i Skeiv Ungdom. I dag mottok de æresprisen på vegne av organisasjonen og deres hjelpetilbud «Ungdomstelefonen».

Bonsaksen mener prisen er en utrolig stor og viktig annerkjennelse for organisasjonen.

– Det er veldig, veldig fint å se at sivilsamfunnet og andre legger merke til at vi gjør en viktig jobb. Det er også veldig hyggelig å høre at det er i Wenche Foss' ånd, og det er en stor ære å dele det med Linn Skåber, sier Bonsaksen til God kveld Norge.

ÆRET SKEIVE: Leder av Skeiv Ungdom, Jane-Victorius Bonsaksen, tok imot Æresprisen på vegne av organisasjonen under onsdagens utdeling på Grand Hotel. Foto: Martin Habbestad / God kveld Norge

Bonsaksen annerkjenner at tematikken i problemstillingene folk kommer med til organisasjonenes hjelpetelefon har vært tyngre i etterkant av terroren i juni.

Ifølge den unge lederen kom Skeiv Ungdom med flere tiltak som utvidede åpningstider og fysiske møteplasser i regi av sentralledere og deres lokallag i etterkant av hendelsen.

Utover dette har Skeiv Ungdom også hatt en svært turbulent høst når det kommer til finansiering, nettopp derfor mener de at det føles ekstra godt å motta prisen i dag.

– Vi merker at politikerne ikke har hørt skikkelig på oss i høst. Vi sliter med finansiering til ungdomstelefonen, og det har vært vanskelig å finne ut om vi i det hele tatt kunne få rett på finansiering. Det å få annerkjennelse for arbeidet vi gjør, og faktisk bli sett og verdsatt er utrolig fint. Det motiverer oss til å fortsette, sier Bonsaksen.

Tidligere ærespris-vinnere: • 2009: Trond Viggo Torgersen og VIVIL-Lekene. • 2010: Hege Schøyen og Freestyle IL. • 2011: Rolv Wesenlund og MyGoodAct. • 2012: Else Kåss Furuseth og foreningen ”Vi som har et barn for lite” • 2013: Ingrid Bjørnov og foreningen «Burn Camp». • 2014: Thomas Giertsen og organisasjonen «Sykehusklovnene». • 2015: Ane Dahl Torp og stiftelsen «Organdonasjon». • 2016: Sven Nordin og «Foreningen for hjertesyke barn». • 2017: Ingebjørg Bratland og Norsk Fosterhjemsforening. • 2018: Pia Tjelta og Rådet for psykisk helse • 2019: Robert Stoltenberg og Villa Sult • 2021: Herman Flesvig og ADHD Norge

– Æresprisen i regnbuens farger

Æresprisen ble for første gang utdelt i 2009. Siden har den kjente vinneren hvert år delt pengeprisen på 100 000 kroner med en organisasjon.

I år deler Skåber prestisjeprisen med Skeiv ungdom, som jobber for mangfold og kjemper mot diskriminering.

Året som var har vært tungt for mange skeive. I forkant av årets Pride-parade ble to personer drept og 23 skadet på det skeive utestedet London i Oslo sentrum. Nettopp derfor mener juryen at det er viktig å overrekke årets ærespris til Skeiv Ungdom.

DELER 100.000 KRONER: Leder i Skeiv Ungdom, Jane-Victorius Bonsaksen og skuespiller Linn Skåber. Foto: God kveld Norge

Juryen belyser Skeiv Ungdoms arbeid og tjenester, spesifikt deres frivilligstyrte hjelpetelefon, hvor totalt 30 ansatte tilbyr samtaler og støtte til unge som har behov for å snakke om kjønn, seksualitet og identitet.



De mener organisasjonens arbeid er særlig viktig i etterkant av terrorhendelsen denne sommeren.

– Skytingen skapte en frykt og usikkerhet som nesten satt oss tilbake til forbudstiden. Det er veldig alvorlig, sier Stang til God kveld Norge.

– Vi håper jo at dette er et veldig synlig klapp på skulderen og en støtteerklæring som de kan ta med seg videre og la seg inspirere av slik at de kan jobbe på og ikke være redde, sier Horn..