Line Verndal om karriere-gjenganger: – Helt tilfeldig

PREMIERE: Line Verndal under premieren for «Føkkings Fladseth» i november. Hun er aktuell med en rolle i TV 2-serien. Foto: Espen Solli / TV 2

Det er nesten 30 år siden Line Verndal (51) ble skuespiller. Med årene har hun vært innom både drama, romantikk, humor, krim og mer eventyrlige-prosjekter.

Men særlig én ting har vært gjennomgående for hennes TV-karriere.

Et internasjonalt Netflix-publikum kjenner henne fra «Hjem til jul», og «Julestorm», mens her hjemme har vi sett henne i hele tre «Nissene»-serier – både på låven (2001), i skogen (2011) og i bingen (2021).



Mye jul i norsk TV

Dermed har hun medvirket i hele fem juleprosjekter.

FRA NISSENE PÅ LÅVEN TIL NETFLIX: Line Verndal i rødt for både komedie og hjertevarmt drama. Foto: Warner Bros. Discovery / Netflix

Da God Kveld Norge påpeker jule-detaljen, kommenterer Verndal:

– Det har vært helt tilfeldig, og begynte selvfølgelig med «Nissene på låven» og alt det der.

Skuespilleren sier videre at det handler vel mer om at det har blitt lagd en del TV-serier med jul som bakteppe, og kommenterer:

– Det er ikke jeg som har valgt dette, men har vel blitt sånn.



– Er du en julete person?



– Jajaja, jeg liker og er veldig glad i jul, særlig med barn.



Verndal fortalte i 2020 at hun hadde funnet lykken med kjæresten Halvard Djupvik (46). Hun har en datter på 17 år, mens Djupvik har to barn på 11 og 14 år.

Stadig nye forespørsler

Den norske Netflix-serien «Hjem til jul» slo godt an i utlandet, og har etter to sesonger fått en solid fanskare. Hovedrolleinnehaver Ida Elise Broch (36) har fortalt at hun rennes ned av frierbrev og ønsker om nok en sesong.



Verndal har en birolle som sykepleier i serien, som til slutt får et øye opp for gjesteskuespiller, artisten Dagny (33).

– Har du merket noe til serie-suksessen?



– Det som er gøy med Netflix-serier er jo at det er veldig mange som ser det. Det favner så bredt. Jeg får veldig ofte venneforespørsel fra folk fra ulike land. Det er kjempegøy, svarer Verndal.



Ikke noe Carey-belønning

I 1994 kom Mariah Carey (54) ut med «All I Want for Christmas». Det er hennes mest suksessfulle sang med over 1.5 milliard avspillinger på Spotify siden 2008. Musikkvideoen har 765 millioner avspillinger på YouTube. I 2011 lagde hun en ny versjon med Justin Bieber.

GOD BUTIKK: Juletider er alltid innbringende for artisten. Foto: Theo Wargo / AFP

Årlig blir det snakk om hvor mye Carey, som var med på å skrive julelåten, tjener på avspillinger.



Ulike amerikanske medier rapporterer om flere forskjellige tall.

The Economist har beregnet at summen er på 2.5 millioner dollar, mens The New York Post anslår at det dreier seg om rundt 3 millioner dollar, melder Forbes.

Verndal opplyser at de samme godene «dessverre» ikke gjelder for serieverdenen, og utdyper:

– Du lager en serie og skriver fra deg rettigheter, faktisk.



– Så det er ikke noe jule-bonus, men bare vanlig halv skatt på deg i desember?



– Ja, det er ikke noe masse inntekter der, sier hun smilende.



Åpen for mer jul i monitor

Verndal er «absolutt» åpen for å gjøre flere juleprosjekter i fremtiden, men sier at hun ikke har noe drømmeprosjekt i tankene.

Avslutningsvis drar hun frem hvilke filmer hun må se i løpet av desember.

– «Love Actually» ser jeg hver jul sammen med datteren min. Jeg er veldig glad i «Tre nøtter til Askepott» også, som alle i min generasjon og kanskje også yngre, ser hver jul.