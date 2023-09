Linda frykter anfall av «Skal vi danse»: – Veldig ekkelt

ANFALLSFRYKT: Lysshowet i høstens «Skal vi danse»-sendinger gjør at epileptikeren Linda Hagen Slatlem (45) ikke klarer å se på, i frykt for at hun skal få et anfall. Foto: Thomas Andersen / TV 2 / Privat

Linda Hagen Slatlem (45) har vært trofast «Skal vi danse»-seer i 17 år. Men høstens sesong har vært umulig for henne å se, fordi lysshowet i sendingene trigger epilepsien hennes.

TV 2s lørdagsunderholdningsprogram «Skal vi danse» forbindes gjerne med glitrende kjoler og fargesprakende lysshow.

Det er imidlertid ikke alle som reagerer like bra på dette. TV 2 har mottatt henvendelser fra TV-seere med epilepsi som melder at det er ubehagelig å se høstens sesong.

Blant dem er Linda Hagen Slatlem (45) fra Åsmarka i Ringsaker kommune.

– Jeg elsker «Skal vi danse», men jeg har aldri opplevd den form for lysbruk før. Jeg har merket det litt i tidligere sesonger, men nå følte jeg at det var gjennom hele dansen. Det er mye verre i denne sesongen enn tidligere.

SE MIN KJOLE: Helene Olafsen og Anders Hoff er programledere for danseprogrammet. Olafsens kjole glitret veldig, og var et element epileptiske seere reagerte på. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Skrudde av TV-en i frykt for anfall

Slatlem har hatt epilepsi hele livet. Det verken plager eller preger hverdagene hennes, men hun er samtidig forsiktig med å eksponere seg for blinkende og flimrende lys.

Hun har vært lojal «Skal vi danse»-seer siden første sesong i 2006, men i år har det vært umulig for henne å se på den direktesendte dansekonkurransen.

Det var særlig under premieren i august at hun merket ubehaget, som førte til at hun skrudde av TV-en tidlig i sendingen.

– Det var ubehagelig. Jeg ble veldig tung i hodet, og jeg merket fort at dette ikke var noe jeg kunne se på. Hvis jeg hadde blitt sittende og se på, er jeg redd det hadde kommet et anfall. Jeg har vært anfallsfri i mange år, og min drøm er å fortsette med det.

SKARPE OG BLINKENDE LYS: Flere med epilepsi har reagert på lyssettingen i årets «Skal vi danse»-sesong. Bildet viser Stig-André Berge og Norunn Ringvoll under høstens andre «Skal vi danse»-sending. Foto: Jesper Malthus-Andersen / TV 2

– Veldig ekkelt

Slatlem ble for noen år siden innlagt på sykehus etter et epileptisk anfall utløst av TV-bilder. Derfor er hun ekstra varsom, og griper raskt etter fjernkontrollen når hun kjenner varselssignaler fra hodet.

– Det er veldig ekkelt, fordi – som jeg sier til legen min – det er ikke et anfall, men det er sikkert epilepsien som forteller meg at dette kan fremkalle et anfall.

Én uke etter «Skal vi danse»-premieren forsøkte Slatlem å se sesongens andre sending. Da opplevde hun lysshowet som mindre plagsomt, men det endte med at hun nok en gang måtte skru av favorittprogrammet for å beskytte seg selv.

– Det var ikke like intenst i program to, men det var der. Tredje sending har jeg ikke sett, sier hun, og legger raskt til:

– Og det er kjedelig, fordi jeg har sett alle programmene gjennom årene.

Slatlem føler for øvrig ikke ubehag med å se andre TV-programmer som sendes i disse dager.

– Akkurat nå er «Skal vi danse» det eneste programmet jeg ikke kan se.



FÅR IKKE SETT FAVORITTEN: Linda Hagen Slatlem har måttet skru av TV-en underveis i høstens to første «Skal vi danse»-sendinger. Den tredje så hun ikke i det hele tatt. Nå håper hun på endring. Foto: Privat

TV-bilder kan utløse epilepsianfall

I Norge lever omtrent 45.000 med epilepsi. Norsk Epilepsiforbund bekrefter at TV-sendinger kan utløse anfall hos dem med fotosensitiv epilepsi.

– Dette er en ganske liten undergruppe i epilepsibefolkningen, men konsekvensene av blinkende lys kan være alvorlig for dem det gjelder. Ting som påvirker anfallsrisikoen er blant annet frekvensen på blinkene. Fem til 30 blink i sekundet er gjerne verst, sier Sissel Karin Haavaag, generalsekretær i Norsk Epilepsiforbund.

Hun mener at norske TV-produksjoner stort sett er flinke til å vise hensyn, og at film- og TV-selskaper jevnlig kontakter Norsk Epilepsiforbund om tilrettelegging av sekvenser med mye lys eller flimmer.

Haavaag er dog klar over at enkelte epileptikere sliter med å se årets «Skal vi danse».

– Vi har fått en henvendelse om at nettopp årets «Skal vi danse»-sendinger er problematiske, sier Haavaag.

TV-ANFALL: Generalsekretær i Norsk Epilepsiforbund, Sissel Karin Haavaag, bekrefter at TV-sendinger kan utløse epilepsianfall. Foto: Silje Eide / Norsk Epilepsiforbund

– Ta det på alvor

Generalsekretær Haavaag råder TV-kanaler og produksjonsselskaper til å lytte til kritikken fra epileptiske seere.

TV-tips til epileptikere Sissel Karin Haavaag i Norsk Epilepsiforbund har følgende råd til TV-seere med fotosensitiv epilepsi. Ha god belysning i rommet når du ser på TV.

Reduser lysstyrken på TV-en.

Ikke sitt for nærme apparatet.

Ta pauser underveis.

Noen opplever at polariserte solbriller kan hjelpe.

– Ta slike tilbakemeldinger på alvor. Varsler om at programmene inneholder blinkende sekvenser er selvfølgelig bra, men om man virkelig ønsker å lage et inkluderende TV-program, bør man også forsøke å tilrettelegge for lyssensitivitet i sendingene.

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, noterer seg tilbakemeldingene, og lover å videreformidle til «Skal vi danse»-produksjonen.

– Denne typen lysshow er helt vanlig i TV-produksjoner og andre typer sceneproduksjoner, og sceneuttrykket skal speile de mange uttrykkene vi har i dans og stil gjennom sendingen. Samtidig så ønsker vi at så mange som mulig skal få en god opplevelse av å se på «Skal vi danse». Vi setter pris på de faglige rådene fra Norsk Epilepsiforbund, og tar det med oss inn i produksjonen videre.

TAR DET VIDERE: Jan-Petter Dahl, pressesjef i TV 2, sier at han skal informere «Skal vi danse»-produksjonen om tilbakemeldingene. Foto: Espen Solli / TV 2

Håper på endring

«Skal vi danse»-entusiasten Linda Hagen Slatlem – som i år heier på både Christer Rødseth, Harlem Alexander og Alexandra Joner – håper at sendingene vil bli mer epilepsivennlige utover sesongen.

– Jeg elsker jo «Skal vi danse», og det tror jeg veldig mange andre gjør også. Men det er en del mennesker med epilepsi i Norge, og jeg tror flere av dem ikke kan se på. Så jeg håper at produksjonen kan tenke litt mer over lysbruken. Da hadde i alle fall jeg blitt veldig glad, sier hun til TV 2.