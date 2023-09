Lillian Müller (72) skal fjerne silikonet i brystene: - Vil tilbake til røttene mine

Året er 1969. Den 18 år gamle sørlandsjenta Lillian Müller ligger i armkroken til soldatkjæresten sin på brakka på Evjemoen. «En kjekkas fra Bergen», som hun i dag omtaler ham som.

Unge Lillian har sneket seg inn på kasernen, som kjæresten deler med flere medsoldater.

Lillian, som er stormende forelsket i soldaten, tenker at hun er uendelig lykkelig der hun ligger. Men det er før hun lar blikket vandre opp mot taket.

UNG OG LOVENDE: Lillian Müller fotografert på 70-tallet. Dette bildet ble sendt inn til Frøken Norge-konkurransen. Foto: Bjørn Hoff / Privat

For der, i taket på kasernen, har de unge soldatene klistret plakater av lettkledde midtsidepiker. Hun grøsser av de vovede bildene av de smekre kroppene, og blir om mulig enda mer usikker på seg selv.

– Det var forferdelig, altså. Ja, rett og slett ille å ligge der å se på de andre jentene. Jeg fantes ikke selvsikker, og tenkte ikke i de baner at jeg hadde fin figur eller selv kunne bli fotomodell, sier Lillian Müller ærlig til TV 2.

Men det var nettopp dét hun kom til å bli. Og ingen hvem som helst innen modellyrket.

Den blonde jenta fra sørlandsidyllen Møssevold ved Fevik skulle med tiden ende på coveret til «mannemagasinet» Playboy hele ni ganger, bli kåret til prestisjetunge «Playmate of the Year» i 1976, forelske seg i – og dumpe – den utro Playboy-kongen Hugh Hefner, og ikke minst få den ukronede tittelen Norges største pinup-modell.

Og mang en mann verden over har gjennom årenes løp klistret plakater av nettopp Lillian Müller opp på veggen. Som en slags skjebnens ironi.

Vil hjem og jobbe i Norge

TV 2 møter den blide og sprudlende 72-åringen i forbindelse med lanseringen av den fire episoder lange Svarttrost Dok-podkasten «Lillian».

I podkasten åpner Lillian opp om livet som Playboy-modell, oppveksten på Sørlandet, usikkerheten som barn og livsvalgene som førte til at hun er der hun er i dag.

Til tross for at hun er kjæreste med den 75 år gamle amerikaneren Tom, som hun er samboer med i USA, har hun tilbrakt lange perioder hjemme i Kristiansand med familien.

DEN GANG DA: Dette portrettet av Lillan Müller ble tatt i mars 1975. Året etter ble hun kåret til «Playmate of the year» av Playboy. Foto: NTB

Lillian kjenner at hun kribler etter å komme hjem til Norge igjen, og vil gjerne lage en TV-serie om livet sitt – der hun i kjent stil ikke bruker filter, verken på kropp eller uttalelser.

KJÆRESTEN: Lillian Müller er samboer med trebarnsfaren Tom. Her fra et bryllup de var i sammen. Foto: Privat

– Jeg vil bidra med å gi global helsehjelp. Inspirere andre til å bli den beste og sunneste utgaven av seg selv. Bli kjent med suksessfulle og inspirerende mennesker som, i likhet med meg, har hatt en særegen drive som har fått dem til å lykkes, forteller hun engasjert.



Hun trekker frem tre mennesker hun gjerne skulle ha satt seg ned med i en eventuell dokumentarserie.

– Bare se på Petter Stordalen og Olav Thon, for ikke å snakke om Liv Ullmann. Hva har vært drivkraften deres? Hvordan har de oppnådd suksessen? spør hun retorisk.



Og når hun har tatt for seg interessante nordmenn, ser hun for seg å gå utenfor landegrensene og finne internasjonale suksesshistorier.

BLIKKFANG: Dette fotografiet av Lillian Müller ble tatt da hun var 67 år. Foto: Nina Djærff

Den hardtarbeidende 72-åringen har planene klare, og vet allerede hvordan dokumentarserien skal starte.

– Jeg leter i disse dager etter en god kirurg som kan hjelpe meg med å fjerne silikonimplantatene mine, og åpningsscenen i dokumentaren skal nettopp være det at jeg ligger på operasjonsbordet, forteller Lillian.



– Det blir så symbolsk.



INTERVJU: TV 2 møtte Lillian Müller i forbindelse med slipp av podkasten «Lillian». Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Et lubbent skolelys

Lillian og de tre søsknene vokste opp i etterkrigsårene, og fordi moren var alene med dem tok hun en beslutning om å reise til sjøs for å tjene penger til seg og barna.

BARNDOMMEN: Lillian Müller omtaler seg selv som et lubbent skolelys. Hun minnes oppveksten på Sørlandet som god. Foto: Privat

Søskenflokken på fire ble plassert på barnehjem da Lillian var 11 år, men her er det ingen ulykkelig barnehjemshistorie å hente frem. Hun minnes årene på barnehjemmet som fine, og det var også her hun endelig kjente verdien i en god klem.

– Moren min pleide ikke å klemme oss barna så ofte, og det var ikke vanlig innad i familien å klemme hverandre. Jeg beundrer valget hun tok om å plassere oss barna på barnehjemmet for å brødfø familien.



LILLIAN OG MOR: Da Lillian og søsknene var barn reiste moren til sjøs for å tjene penger til familien. Foto: Berit Kvifte

– Du var aldri redd for at hun ikke skulle komme hjem igjen?

– Nei, hun sendte jo brev og pakker, og kom på besøk de gangene hun var i land. Jeg stolte på at hun kom tilbake.

Det gjorde hun jo også, etter fem år.

– Og da hadde vi endelig råd til å flytte inn i et flunkende nytt rekkehus, som mamma hadde jobbet hardt i alle årene på sjøen for å få råd til å kjøpe til oss. Det var en gledens dag, minnes Lillian med brist i stemmen.



I TOPPEN: Lillian Müller har vært på forsiden av Playboy hele ni ganger, og er dermed blant de som har hatt flest forsider for magasinet. Foto: Faksimile Playboy

Synkront med tilværelsen på barnehjemmet gikk Lillian på skolen, der hun hoppet over flere trinn fordi hun var så dyktig.

– Et lubbent skolelys vil jeg si at jeg var. Så ble jeg tynn, og måtte ha BH-en full av bomull og to par stillongs under dongeribuksa for å forsøke å få litt former. Det var triste tider, sier hun og ler.



Etter å ha gått forbi fotoforretningen til Bjørn Hoff i Arendal med bestemoren en gang på tidlig 70-tallet, ble det bestemt at det skulle bli tatt bilder av unge Lillian, som skulle sendes inn til Frøken Norge-konkurransen.

Derfra ballet det på seg, og etter å ha begynt på modellskolen London Academy of Modelling ble hun avbildet som prestisjefulle «side tre-pike» i den britiske avisen The Sun 30. januar 1974.

«Alle» ville ha en bit av den smellvakre blondinen fra Norge – også Playboy-kongen Hugh Hefner over Atlanteren. Det store gjennombruddet kom nemlig da hun ble oppdaget av Suze Randall, som fotograferte henne naken for nettopp Playboy.

Når Lillian ser tilbake på tilværelsen i Playboy Mansion, og med den nå avdøde eksen Hugh Hefner, minnes hun det med stor glede.

– Alle Hughs jenter opererte seg



Til tross for at det var her hun ble introdusert for narkotika den ene gangen i livet hun har testet dét, og ikke minst ble påvirket til å takke «ja» til å forstørre brystene med silikonimplantater.

– Jeg så på alle de andre jentene som bodde der samtidig med meg, og alle forstørret seg. Da tenkte jeg også at jeg ville bli sånn. Se perfekt ut og være sexy. Jeg sa «ja», jeg.

– Det var bare å si at man ville ha større bryster, og så fikk man det?



– Det var alltid plastikk-kirurger på besøk på Playboy Mansion på den tiden. Det var «big business». Som regel én jente hver måned. Omtrent alle Hughs jenter opererte seg. Og det var noe de ville selv, altså. Ingen ble tvunget, bedyrer Lillian.



FORSIDEPIKE: Lillian Müller på forsiden av Playboy i 1976 – samme år som hun ble kåret til «Playmate of the Year». Foto: Faksimile Playboy

Selv om Lillian ikke følte at hun ble direkte tvunget til å gjøre endringer med kropp og utseende, er det ikke til å stikke under stol at mange av de kvinnelige modellene som frekventerte Playboy Mansion, Hugh Hefner og hans følge har uttrykket at de er blitt utsatt for seksuell utnyttelse.

Dette kommer blant annet frem i dokumentarserien «Secrets of Playboy» på TV 2 Play.

Men Lillian er ikke enig i kritikken av Hugh Hefner.

– Han var en gentleman uten like. Han var følsom og sentimental, og virkelig romantisk. Jeg må nesten si det som det er; han var sexy. En helt spesiell mann, og jeg så aldri at an pushet narkotika på noen. Jeg kan jo bare snakke for meg selv, men han forsøkte aldri å tvinge meg til noe som helst.



Lillian erkjenner at det selvfølgelig handler om hvor sterk man er i seg selv.

– Det viser bare at man kan holde seg unna slike ting, om man har karakter til det og man virkelig vet hvem man er. Men det er klart at en av grunnene til at jeg ikke pusher denne tilværelsen på datteren min, er at det ikke går an å vite hvordan hun ville ha reagert i samme situasjon.

SYMBOLSK: Lillian bærer alltid med seg sommerfuglen hun fikk av moren. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Datteren Alice er i dag 32 år, og er vokst opp med å kalle Hugh Hefner «onkel Hef». Alice har fått tilbud om å stille opp i Playboy flere ganger, men har alltid takket nei.

Ble rådet til å ta abort

Under oppveksten hadde datteren Alice Müller Coleman opplevd på skolen at medelever hadde sett nakenbilder av moren fra Playboy-tiden.

– Det var av og til veldig vanskelig å forklare mitt liv til min datter. Det var ofte at det var vanskelig for henne, sier Lillian ærlig.



DATTEREN: Lillian med datteren Alice. De to har et nært forhold, og er begge opptatt av helse og trening. Alice driver sitt eget firma og jobber for å få sunner skolemat i de amerikaske skolene. Foto: Privat

Lillian fikk Alice med ekskjæresten John Coleman da hun var 39 år, og i podkasten åpner hun seg om at hun ble anbefalt å ta abort av teaterinstruktøren sin.

– Hun sa: «Lillian, du må ta abort. Nå er du så nærme målet med å bli en seriøs skuespiller, og vise at du ikke er det mennesket som du har vist verden frem til nå. Nå har du sjansen til å vise verden de evnene. Du kommer til å angre på det resten av livet. Du må ta abort, hvis ikke gjør du livets største tabbe», forteller Lillian gråtkvalt.



Det var kjæresten John Coleman som til slutt fikk henne til å beholde barnet, samt støtte fra en abortlege som også var psykolog.

GODE VENNER: Lillian Müller har bevart vennskapet med eksen John Coleman, som hun har datterem Alice med. Foto: Privat

Og nei, hun har aldri angret på at hun fødte datteren for 32 år siden.

– Min datter er et av de målene jeg hadde i livet, og jeg kunne gjerne hatt fire unger, jeg. I alle fall tre. Kanskje med samme mann til og med, sier hun og ler gjennom tårene.



Det var datteren Alice som fikk mamma Lillian til å teste ut nettdating, og hjalp henne med å finne sin nåværende kjæreste – enkemannen Tom (75).

ETT ÅR ELDRE: Den 19. august 2023 fylte Lillian Müller 72 år. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Slanket kjæresten 15 kilo

Lillian falt for at han ga uttrykk for å være en omsorgsfull bestefar, og at han tok hånd om sin kreftsyke kone da hun levde.

– Jeg hadde planlagt å leve i sølibat og være singel resten av livet, men så dukket Tom opp.

– Du har slanket kjæresten din 15 kilo. Hva er grunnen til det?



– Jeg klarer rett og slett ikke en tjukk mann, altså. Jeg husker han la seg på sengen, da hadde vi i grunn ikke vært sammen lenge, og så var det akkurat som en hval som la seg ned.

Lillian ler av sin egen brutale ærlighet.

– Men hvis man har veldig stor mage, og man legger seg ned, så brer den seg ut og valkene legger seg på sidene. Det har jeg ingenting til overs for.



Kjæresten Tom var med fra første sekund, da Lillian foreslo livstilsendingen.

– Du falt jo for ham da han hadde det du omtaler som valker?



– Ja, jeg falt for ham da han hadde stor mage og valker. Men når jeg ser personen, ser jeg han eller hun i sin beste form. Og så tenkte jeg at jeg kunne hjelpe ham med å komme i enda bedre form og bli sin beste utgave av seg selv.

– Hva er det som gjør at du selv holder deg så godt?



– Jeg tror det er drivkraften jeg har hatt i meg helt siden jeg gikk på søndagsskolen på Fevik i barndomsårene. Jeg ble forberedt, helt fra den alderen der, at jeg en vakker dag og på mine eldre dager, skulle ut i verden å lage sensasjon.

Sensasjonspreget

Lillian mener at man må drive med noe sensasjonelt for å få folk til å våkne opp.

– Man er veldig satt i sine vaner. Jeg føler at jeg har en evne til å inspirere andre, og å få de til å våkne opp.



Dette er noe hun selv har erfaring med; det å få hjelp til å bli den beste utgaven av seg selv.

– Jeg var syk, både mentalt og fysisk, før jeg fylte 30. Jeg fikk mye hjelp selv, og klarte til slutt å komme meg opp mentalt, og bli kvitt angst og depresjon. Det inspirerte meg til å forsøke å hjelpe andre til å forme sitt liv.



HELSECOACH: Lillian Müller har lyst til å bidra til at bedre får økt mental og fysisk helse. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Hva er målet og drivkraften din nå?



– Nå leter jeg etter en flink kirurg som kan fjerne silikonet og fikse meg, og så skal jeg tilbake til røttene mine. Jeg gleder meg til den dagen jeg kan stå på en scene og holde tale til tusen mennesker.



Lillian strekker armene i været, lukker øynene og forestiller seg scenen hun skal stå på i fremtiden.

– Da ser de ikke å brystene mine lenger, fordi jeg sikkert er tilnærmet flat, men endelig hører de heller på hva jeg har å si.