Lil Tay (14): – Nei, jeg er ikke død

«Det er med tungt hjerte vi deler den hjerteskjærende nyheten om elskede Claires bråe og tragiske bortgang», sto det i posten, som også forklarte at «omstendighetene rundt Claire og hennes brors bortgang fremdeles blir etterforsket».

Kanadiske Lil Tay er ikke et viden kjent navn i Norge, men hun hadde 3,2 millioner følgere på Instragram onsdag. Torsdag har antall følgere økt til 3,4 millioner.

Hun er bare 14 år gammel, ifølge Daily Mail.



– Traumatiserende

Flere medier meldte om dødsfallet onsdag, både i Norge og ellers i verden, men dette dødsfallet er ikke reelt.

Nettstedet TMZ har nemlig snakket med Lil Tay torsdag.

– Jeg vil gjøre det klart at min bror og jeg er i trygghet og i live, men jeg er helt knust og sliter med hva jeg skal si. Det har vært 24 traumatiserende timer, sier Lil Tay.

Hun forteller at hun ble bombardert med meldinger og telefonoppringninger fra familie og venner etter at posten ble publisert.

– Instagram-kontoen min ble tatt av en tredjepart, som brukte den til å spre feilinformasjon og rykter om meg, i så stor grad at til og med navnet mitt ble feil. Mitt juridiske navn er Tay Tian, ikke Claire Hope».

Det som fremdeles er uvisst, skriver TMZ, er hvorfor det tok 24 timer for Lil Tay å fortelle at hun lever.

Omstridt

Rapperen svarer ikke på det, men forteller at hun har fått kontroll over kontoen sin igjen, ved hjelp av Meta. Dødsbudskapet er fjernet. Før det ble publisert, hadde ikke Lil Tay lagt ut noe på Instagram siden 2018.

Lil Tay ble berømt da hun begynte å poste videoer av seg selv hvor hun rappet, brukte provoserende ord og skrøt av å ha masse penger, mens hun posterte med store dollarbunker og dyre biler.

Hun skal ha begynt å poste slike videoer bare ni år gammel.

Lil Tay har tidligere også blitt omtalt i media i forbindelse med flere urovekkende opplysninger, rykter eller påstander.

En videolekkasje i 2018 viste ifølge Daily Mail at hun ble instruert av sin da 16 år gamle bror Jason om hva hun skulle si i sine virale videoer. Deretter skal hun ha slettet alt innhold i sosiale medier.

Samtidig dukket det opp spekulasjoner om at hun skal ha blitt utnyttet av familien sin for å tjene penger.

«Hjelp meg»



Moren hennes, en eiendomsmegler i Vancouver, fortalte media at det Lil Tay drev med bare var humor.

– Ingen tvinger meg til dette. Det er ikke sant at moren min utnytter meg for å tjene penger, sa Lil Tay da hun stilte opp i et intervju med Good Morning America sammen med moren sin i mai 2018.

To måneder senere dukket det opp en post på Instagram hvor det sto «Hjelp meg». Hvorvidt dette var et ekte rop om hjelp, bare humor eller et stunt for å få oppmerksomhet, vites ikke.

Så ble det stille. Frem til i dag, når hun nå altså ikke har dødd.