Levi Try etter bruddet: – Superduperüber singel

GOD KVELD NORGE (TV 2): Onsdag åpnet Øyunn Krogh opp om bruddet med Levi Try via podkasten «Ida med hjertet i hånden». Nå kommenterer ekskjæresten episoden.

I SØKELYSET: Levi Try har følt på at det er urettferdig å gjennomgå et brudd i offentligheten hvor folk snakker om det uten å faktisk ha innsikt i forholdet. Foto: Fredrik Hagen /NTB scanpix

4. august annonserte Øyunn Krogh (27) og Levi Try (25) at de hadde gått fra hverandre etter rundt fire år sammen.

Paret ble kjent for offentligheten da de vant «Sommerhytta» i 2020. Siden har de medvirket i programmet «Sofa».

Etter bruddet har både Krogh og Try uttalt seg, men få detaljer har kommet frem.

Onsdag snakket Krogh ut om hvordan bruddet har vært til programleder Ida Fladen, og avslørte at hun er forelsket i en ny mann.

Ville ikke stilt opp selv

Try sier til God kveld Norge at han ikke har hørt på episoden, men har snakket med Krogh i etterkant av innspillingen hvor han spurte om «det var noe han kom til å tenke på».

I podkasten forteller Krogh at hun er «ekstremt glad i ekskjæresten» og at det gjør vondt å gjøre ting for seg selv fordi «det kommer til å gjøre vondt for ham». Programleder Fladen spør så hva slags ting hun sikter til.

– Jeg tenker på å være her. Det er en av de tingene. Det ønsket han ikke at jeg skulle, svarer Krogh.

Try sier at utsagnet om at han ikke ønsket at Krogh skulle medvirke i podkasten er noe de har snakket om.

FARMEN-FINALE: Levi Try feiret andreplassen til Øyunn Krogh i vinter. Foto: TV 2 / NTB

– Min tanke var at det enkleste er å ikke snakke om bruddet offentlig og holde det aktuelt. Jeg har droppet å stille i intervjuer grunnet dette, forklarer han.

Tar opp rykter

Krogh adresserer også rykter om utroskap under praten med Fladen. Hun erkjenner at ting som ble skrevet, særlig på den anonyme appen Jodel, tærte på forholdet og førte til at hun ble nummen og usikker.

– Det gjør så vondt å snakke om, sier hun tydelig preget i podkasten.

– Du mister jo helt kontrollen og det var noe som var kjempevanskelig for oss, å få beskyldninger fra folk som ikke aner hvem du er, og som du ikke aner om er sanne, kastet mot deg, i en relasjon hvor tillitt selvfølgelig er det viktigste.

Hun sier videre at hun har forståelse for at folk snakker om offentlige personer, men at de må innse at de også er ekte mennesker:

– Før du skriver noe sånt må du også vite at det sitter en person hjemme sammen med kjæresten sin, lever et liv og prøver få ting til å fungere.

27-åringen legger til at hun og Try hadde en «ganske» god dialog om ryktene:

– Når noen sier at det ikke er sant så velger jeg å tro på det.

På spørsmål fra Fladen om hva ryktene hadde å si for bruddet, svarer hun:

– Hva skal man si? På mange måter alt og ingenting.

Try vil ikke gå inn på utroskapsryktene, men har en generell kommentar til stormen på Jodel.

– Både sannheter og usannheter på Jodel kan tære på hvem som helst vil jeg tro - enten man er kjent eller ikke. Jeg tror absolutt det var noe som tærte på forholdet vårt.

– Hvordan opplevde du blesten rundt bruddet?

– Jeg synes det var kjipt at så mange ville snakke om det og det er uvant at andre kan ha en mening om mitt brudd. Det er urettferdig siden de ikke vet noen ting om forholdet, sier Try.

Skal selge TV-hytta

Det tidligere paret gikk i mai til innkjøp av sin første felles leilighet som Krogh forteller var et mål de hadde hatt lenge.

– «Jeg er all inn» selv om jeg vet at dette kanskje ikke fungerer, og det gjorde Levi også. Så skjønte vi at vi ikke kom til å flytte inn i den leiligheten sammen. Utrolig trist, men riktig, sier Krogh om det som utad ble oppfattet som et brått brudd.

Try, som for tiden er bosatt i denne leiligheten, sier at de fortsatt er i prosessen med å finne ut av hvordan alt skal fordeles. Begge to er på leting etter nye boliger.

Ifølge ham er det enda usikkert om en av dem skal kjøpe ut den andre fra den berømte hytta, eller om den skal legges ut for salg.

I podkasten er Krogh klar på at hun ikke vil gå så dypt inn på akkurat dette temaet.

– Det er ikke noe dårlig stemning, slår han fast.

Det sa også Krogh til Fladen:

– Det er fordi man har tatt et aktivt valg. Jeg tror begge er for slitne til å ha en sånn dårlig stemning når man er offentlig, for det er bare 10.000 ganger verre.

Øyunn Krogh ønsker ikke å kommentere saken til God kveld Norge.

Forferdelig pinlig

Selv om han sier han ikke har fått med seg episoden har ikke alt av innholdet gått ubemerket hen hos Try.

Krogh avslører nemlig i podkasten at hun har blitt forelsket i en mann bosatt i Kragerø:

– Jeg er ikke så interessert i å tenke på meg i et par, men samtidig så er jeg forelsket. Så akkurat nå har jeg det veldig bra og ønsker å tilbringe mest mulig tid med ham.

– Det er helt strålende at hun dater. Såpass glad er jeg i Øyunn at så lenge hun har det bra så er det helt topp, sier Try.

Hans egen sivilstatus beskriver han som følgende:

– Jeg er superduperüber singel og har nylig vært på en veldig hyggelig date og skal forhåpentligvis på flere i månedene som kommer.

Han lastet ned datingappen Tinder i forgårs, med skrekkblandet fryd.

– Får se om jeg tør å begi meg ut på det livet. Appen er helt forferdelig pinlig og vanskelig å forholde seg til, men det er vel sånn å være singel i 2022.

Levy Try var tilknyttet TV 2 i fem måneder i 2021 som sportsreporter.