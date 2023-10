Leverte sylfrekk pole-dans

Saken oppdateres.

Zombier og vampyrer – det er duket for en grøsselig halloween-kveld på parketten i lørdagens «Skal vi danse».

Konkurransen begynner for alvor å tilspisse seg for de fire gjenværende deltakerne Ulrikke Brandstorp (28), Harlem Alexander (35), Alexandra Joner (33) og Aslak Maurstad (31). I kveld kjemper de med nebb og klør om å sikre seg en plass i semifinalen om én uke.

Se oppsummering av kvartfinalens danser nedenfor.

Slik var kvelden

Kjendisene og deres proffdansere brakte halloween-stemning til manesjen med skumle kostymer, dans og musikk.

Storfavorittene artist Alexandra Joner (33) og Ole Thomas Hansen (24) åpnet kvartfinalen med en moderne dans til «Vampire» av Olivia Rodrigo.

– Det er kraftfullt. Det er intenst, og dere viser oss en veldig flott moderne dans, sa dommer Trine Dehli Cleve (62) etter endt fremføring.

FØLELSESLADET: Artist Alexandra Joner og proffdanser Ole Thomas Hansen leverte en vakker moderne dans under kvartfinalen av «Skal vi danse». Foto: Thomas Andersen / TV 2

Dommeren mente videre at de måtte jobbe med linjer og posisjoner, og savnet litt mer eksplosivitet.

– Jeg elsker moderne. Det du gjør, er at du bryter med den klassiske dansen, og gjør noe nytt. Det er dritbra. Dette elsket jeg. Jeg tror dansen kunne ha vært hakket mer emosjonell, uttrykte Morten Hegseth (37).

– De valgene du tok her, var utrolig bra. Du danset med hud og hår, sa Merete Mørk Lingjærde (61).

Duoen ble belønnet med 27 poeng.

Dommer med klar oppfordring til Alexandra: – Mer sårbar

Andre par ut på dansegulvet var TV-profil Harlem Alexander (35) og Helene Spilling (27). De var kledd ut som gamle, skumle porselensdukker, som danset wienervals til «7 Rings» av Klaus Hallen Tanzorchester.

Duoen fikk blandede tilbakemeldinger fra dommerpanelet.

– Det var fantastisk å se på dere. Du er bedre enn sist gang. Jeg føler likevel at det er lite kontakt. Til tider litt kjedelig, mente Morten.

– Dette var utrolig vakkert. Du er så utrolig god som partner. Nydelig buk av overkropp. Det ble sømløst, men det er de små forskjellene som betyr noe mot semifinalen, sa Merete, og mente at de hadde mer å gå på.

Trine var derimot kraftig uenig med sine kollegaer.

– Dette var en helt fantastisk wienervals. De skiftningene de hadde var frasert. Så dere den holdningen? Dette var verken kjedelig eller tamt!, utbrøt hun.

Paret fikk 27 poeng av dommerne.

Her buer publikum etter Harlems dans: – Litt kjedelig

Skuespiller Aslak Maurstad (31) og Marianne Sandaker (35) leverte en het argentinsk tango til Marilyn Mansons «This Is Halloween» i ekte vampyr-stil. På parketten førte Aslak partneren rundt – som hadde bind for øynene – som om han ikke hadde gjort noe annet.

– Dere leverer alltid noe som er fascinerende å se på. Jeg hadde ønsket meg noe mer nyanser til musikken, sa Merete, og la til at hun savnet en nerve og at de turte å blande det inn med det litt mer corny.

– Målet ditt var at du skulle følge Marianne, og det følte jeg at du gjorde. Marianne, du hadde laget en nydelig koreografi, som jeg følte inneholdt det argentinsk tango skal inneholde. Men, jeg savner at koreografi og trinn blir omsatt til litt mer dans, følelse og innlevelse. Det ble trinn som ikke ble danset, ytret Trine.

Også Morten hadde noe å pirke på.

– Fotarbeidet ditt var ikke perfekt, selv om du uppet deg i dansen. Alt i alt bra, men ikke det beste jeg har sett av deg.

Paret mottok 22 poeng.



Leverer frekk dans med bind for øynene

Artist og skuespiller Ulrikke Brandstorp (28) og Tarjei Svalastog (25) sto for sendingens siste individuelle pardans. Inspirert av Wednesday Addams, danset makkerne paso doble til «Dance Dance Dance With My Hands Hands Hans» av F4ST, Sara Tunes, Fainal.

Trampeklapp og jubel kunne høres fra salen etter endt dans.

Dommerne var begeistret over det de hadde sett, og mente at Ulrikke hadde kommet en lang vei.

– Jeg synes det var en fin paso doble. Dere hadde noen fine, typiske paso doble-trinn, og så føler jeg at det var så intenst. Du har virkelig steppet opp, og det var veldig bra, skrøt Trine.

Strenge-Morten hadde også løsnet opp litt.

– Jeg har ikke noe å utsette på deg. Det var helt rått. Tarjei, for en fantastisk koreografi. Det var variasjoner, det var kontraster. Det her var uten tvil det beste jeg har sett i kveld, mente han.

– Det var en djevelsk god paso med skikkelig «edge». Det er så gøy å se hvordan de vokser. Du har en helt annen ro. Du er ikke stresset. Du er så mye tryggere, sa Merete, men la til at Ulrikke måtte fullføre linjene i beina sine.

Makkerne mottok 28 poeng.

Leverer rå dans: – Uten tvil det beste jeg har sett i kveld

Etter de skumle pardansene var det tid for duo-dans.

Gruppe Zombie, bestående av Alexandra, Aslak, Ole Thomas og Marianne, danset showdans til «Zombie» av Damned Anthem.

Det ble rykende hett da Aslak og Ole Thomas svingte seg på pole-stangen underveis, og publikum var helt i hundre etter opptredenen.

Underveis i dansen dukket noen demonstranter opp, men de ble fort fjernet fra parketten.

– Jeg ble nok begeistret for pole dansingen, sa Merete, og fortsatte:

– Dere gjorde det veldig, veldig bra. Jeg vet at publikum syntes det var kjempegøy, men jeg hadde savnet mer dans, sa hun.

Trine sa seg også enig med kollegaen.

– Jeg fant ikke helt tråden i det dere gjorde. Det tok meg ikke helt av. Midt på treet.

Demonstranter brøt seg inn på parketten

Gjengen sanket inn 25 poeng.

Ulrikke, Harlem, Tarjei og Helene fra gruppe Mumie, danset showdans til Damned Anthems «The Final Countdown».

– Det var hakket mer gjennomført enn zombiene. Rød tråd, men likevel så savner jeg at dere danser for livet – at det står noe på spill. Jeg skjønner at dere er slitne, men jeg hadde ønsket meg mer kreativitet. Jeg ble ikke helt begeistret, sa Merete.

Trine var uenig, og likte dansen godt. Det samme gjorde Morten.

– Nå skal Helene slippe å kjefte på meg, for dette syntes jeg var helt fantastisk. Jeg skjønte historiefortellingen. Gåsehud. Helt nydelig. Tusen takk, skrøt han.

Gruppen fikk nesten full pott – 29 poeng.

