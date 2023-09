Lever med kronisk sykdom

Bare to episoder inn i «71 grader nord kjendis» på Discovery+ har artist Bilal Alexander Saab (24) fra Finnmark vist at han er en driftig kar med gode lederegenskaper.

Dette er også noe programleder Tom Stiansen (53) har fått med seg og påpeker i programmet.

GODE SKUSSMÅL: Programleder Tom Stiansen påpeker i programmet at 24-åringen Bilal Saab har gode lederegenskaper. Foto: Matti Bernitz

TV 2 møtte Bilal under premierefesten av realityserien i begynnelsen av september, og han trekker på smilebåndet når han blir konfrontert med at han har fått rykte på seg til være en god leder.

– Jeg hater å skryte av meg selv. Om jeg er en god leder? Aner ikke. Men jeg er veldig dårlig på én ting: Jeg kan være overstyrende dersom jeg er satt under press, forteller 24-åringen.

Dette er noe han «teaser» med at vi kommer til å få se konkrete eksempler på underveis i programmet denne høsten.

– Jeg kan bestemme at vi skal gjøre ting på en viss måte. Jeg mener det ikke vondt, og er noe jeg tar kritikk på. Det kan jeg jobbe med, og det gjør jeg så ofte jeg kan.

– Merket det i brystkassen

Bilal, som tidligere har vunnet både «Stjernekamp» og «Maskorama» på NRK, åpner opp i «71 grader nord kjendis» om at han lever med den kroniske sykdommen Bekhterevs – en sykdom «Skal vi danse»-aktuelle Aslak Maurstad (31) også har vært åpen om at han har.

– Det var i utgangspunktet noe jeg ikke var så gira på å fronte, fordi jeg egentlig ikke påvirkes så mye av den. Jeg vil ikke at det skal fremstå som en «sutresak», sier finnmarkingen ærlig.

GJENGEN PÅ TUR: Disse ti kjendisene skal konkurrere i årets utgave av «71 grader nord kjendis». Annema Yuvali valgte å reise hjem i episode to. Foto: Matti Bernitz

– Ja, jeg har Bekhterevs, og ja, den har preget meg. Nå får jeg medisin for den, og da fungerer jeg helt ypperlig.

Dette er Bekhterev: Aksial spondyloartritt, tidligere kalt Bekhterevs sykdom, er en betennelsessykdom i ryggen Rammer ledd i bekkenet, ryggen, kroppens store ledd og senefester

Trening og fysisk aktivitet er viktig for å hindre stivhet og feilstilling

Kilde: Norsk Helseinformatikk

– Hvordan merket du det under innspillingen?

– Etter å ha båret tung sekk lenge, merket jeg det i brystkassen. Utover det merket jeg det pent lite. Jeg tar medisin fast annenhver uke, og da fungerte jeg vel så bra som alle andre. Da var det ingen hemninger, og kun min egen feil om jeg gjorde det dårlig.

Det kunne aldri ha falt ham inn å skylde på sykdommen, dersom ting ikke skulle gå etter planen under «71 grader nord».

– Det er toppidrettsutøvere og folk har vunnet mesterskap med sykdommen, så det er ikke noe handikap i den forstand. Jeg er veldig takknemlig at det er såpass, kall det, lettvint å leve med den, sier Bilal til TV 2.



Den konkurransedrevne realityserien er noe han alltid har drømt om å være med på, og var aldri i tvil om å takke «ja» da han fikk muligheten.

Kjæresten måtte droppe premierefesten

24-åringen er oppvokst på Sørøya i Hasvik kommune i Finnmark, og vant til å ferdes både i skog og fjell, med kart og kompass.

Men også han får kjenne på det «å gå i kjelleren» underveis i programmet – men da handler det, ifølge 24-åringen, om hvordan man velger å se på situasjonen.

– Hvis man er vant til å gå noen kjellerturer, og å være dypt nede i skiten fysisk og psykisk, skal man være ganske godt skodd til å omstille hodet sitt i en slik setting som «71 grader nord», sier han til TV 2.

PÅ RØD LØPER: Bilal Saab kom alene, men sammen med de andre medkonkurrentene, til premierefesten i Oslo i september. Kjæresten hadde ikke anledning til å bli med. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Under premierefesten dukket finnmarkingen opp alene, men i samlet flokk med flere av de andre deltakerne og medkonkurrentene. Kjæresten hadde nemlig ikke anledning til å kaste glans over arrangementet.

– Min bedre halvdel hadde ikke mulighet til å være med på rød løper denne gangen, dessverre. Men det kommer flere muligheter, og da blir hun med.

Men skal vi tro Bilal kommer paret til å sitte benken foran TV-skjermen denne høsten for å se utviklingen i programmet.

– Jeg har et knippe med venner, familie og kjæreste som er veldig gira på å få med seg hvordan dette har gått. Jeg har forsøkt å ikke røpe noe, og tror jeg har klart det godt. Det blir mange overraskelser underveis, både for dem og for meg, sier finnmarkingen med et smil.