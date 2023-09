Sanger og skuespiller Kristoffer Olsen (38) vokste opp under trange kår.

Mat sies å være veien til hjertet, via magen. For mat trenger ikke nødvendigvis bare bety næringen man trenger å få i seg. Mat er også følelser, opplevelser og minner.

Akkurat det skulle elevene i «Kokkeskolen med Truls og Hellstrøm» vise i sin første tentamen – en rett som vekket følelser.

Skuespiller og sanger Kristoffer Olsen (38) valgte å lage retten «pasta med bønner i tomatsaus» – en rett som ligger hjertet hans nært.

IVRIGE ELEVER: I «Kokkeskolen» skal tolv elever tilbake på skolebenken, hvor de skal gå i lære hos mesterkokk Eyvind Hellstrøm. Foto: TV 2

Levde under fattigdomsgrensa

Olsen er fra Hovet i Porsgrunn. Der har han vokst opp med sin mor. Oppveksten var preget av trange kår.

– Jeg har vokst opp på nittitallet sammen med mamma, det var bare meg og mamma. Vi levde ikke under veldig gode kår. Vi levde under fattigdomsgrensa, forteller han i sesongpremieren av «Kokkeskolen».

For mange er trolig pasta med bønner i tomatsaus en typisk rask rett å lage i en travel hverdag. For Olsen ble det ofte ukens høydepunkt.

Omtrent hver eneste dag spiste han og moren kokt spagetti.

– Vi hadde ikke råd til så veldig mye annet. Vi hadde råd til spagetti, så det lå mange pakker spagetti i skapet. Jeg tror jeg tør si at 5-6 dager i uka, så var det det vi spiste.

MINNERIKT: Spagetti, bønner og tomatsaus er en kombinasjon som har fulgt Kristoffer Olsen hele livet. Foto: TV 2

Enkelte ganger unte de seg hermetiske bønner i tomatsaus som topping.

– Det var helt fantastisk. Det er de tre elementene jeg er vokst opp med hele livet. Det er en kombinasjon som jeg aldri har klart å legge fra meg, selv om det er verdens kjedeligste kombinasjon, sånn i utgangspunktet, forteller han.

– Beste punktet på dagen

Å dele måltider med moren, særlig når den hvite tallerkenen ble dekt av tomatsaus, beskriver han som en drøm.

– Det sier veldig mye om forholdet jeg og mamma hadde. For meg var det ofte det beste punktet på dagen. Å samles rundt middagsbordet, og en hvit skål med Sopps spagetti – overkokt som faen – ble satt på bordet. Det var drømmen, rett og slett, forteller han til Svendsen og Hellstrøm i episoden.

KOKKEGLAD: Kristoffer Olsen er glad i å lage mat, og liker å teste ut nye sjangre. Foto: TV 2

Som person beskriver Olsen seg som privat. Å dele om oppveksten sin på TV, føltes imidlertid mindre utleverende.

– Det er i utgangspunktet ikke så mye emosjoner knyttet til at jeg har spist masse spagetti, da jeg vokste opp. Men det er jo klart at for meg betyr det jo noe. Jeg har jo med meg noe når jeg lager retten, forteller han til TV 2.

DELTE ÅPENHJERTIG: 38-åringen delte åpenhjertig om oppveksten sin med «Kokkeskolen»-gjengen. Foto: TV 2

Rektor Hellstrøm og kontakt- og sosiallærer Svendsen setter pris på at Olsen valgte å dele sin historie, knyttet til matretten han valgte.

– Jeg ble positivt overrasket da vi snakket om at mat er mer enn mat. At det betyr noe – det er lidenskap, og de historiene som kom fram rundt det. Jeg ble nærmest litt positivt sjokkert over de fine tingene de delte, forteller Svendsen til TV 2, og fortsetter:

BERØRT: Eyvind Hellstrøm og Truls Svendsen ble berørte av Kristoffer Olsen sin historie. Foto: TV 2

– Jeg ble målløs da Kristoffer fortalte sin historie. Og jeg synes det er så deilig at han delte det, og se hvor mye sånne ting betyr.

Selv er Olsen overrasket over at historien hans rørte andre. Han legger dog ikke skjul på at han hadde en baktanke med retten.

– Men det er klart det funka i konkurransesammenheng. Og hvis jeg skal være helt ærlig – jeg hadde en slags plan om at dette kunne funke. Ikke bare maten, men også historien. Jeg er jo et konkurransemenneske i utgangspunktet, så jeg visste egentlig hva jeg drev med, sier han lurt.

Hellstrøm-kjeft stod ikke til forventningene

Da Olsen fikk forespørsel om å delta i «Kokkeskolen», var han ikke i tvil.

– Det er den eneste muligheten man får til å lære og lage mat av Eyvind Hellstrøm, på ordentlig. Noe mer enn å bare lese kokebøkene hans, eller se at han kjefter på Truls gjennom TV. Det var en sjanse man måtte ta, følte jeg, forteller han til TV 2.



I LÆRE: I likhet med resten av deltakerne, gledet Kristoffer Olsen seg til å gå i lære hos mesterkokk, Eyvind Hellstrøm. Foto: TV 2

I løpet av en årrekke har seerne fått se Truls Svendsen (50) få tyn og kjeft av Hellstrøm. Olsen håpte han skulle få kjeft av mesterkokken – men kjeften stod ikke til forventningene.

– Jeg hadde jo håpet på å bli kjefta mer på av Eyvind gjennom hele sesongen, fordi jeg tenker at å få kjeft av Eyvind, det er å bli sett. Og jeg trenger å bli sett av en slags farsfigur. Jeg hadde sett for meg at Eyvind og jeg, vi kunne vært kompatible som far og sønn. Men han ville det tydeligvis ikke sånn, siden han ikke kjefta så mye på meg.

«Kokkeskolen med Truls og Hellstrøm» sendes på TV 2 Direkte tirsdager klokken 20.00, og er tilgjengelig på TV 2 Play.