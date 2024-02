Levde et «dobbeltliv»: – Jeg tok mye plass

Mange ble først kjent med showmann, komiker og mangeårige NRK-profil Nicolay Ramm da han var tenåring og stod på Melodi Grand Prix-scenen foran tusenvis av mennesker i 2002.

Sammen med kompisen Christoffer Clausen vant de med sangen «Paybacktime», iført for store klær og fremførte det som på den tiden ble sett på som «gangster-rap».

Men selv om den 13 år gamle gutten reiste Norge rundt og signerte autografer, letter han på sløret om en annen type «respons» i hjembyen Asker:

– Jeg levde et slags dobbeltliv, forteller han til TV 2.

Superstjerne i helgen

Nesten over natten forteller han at duoen ble superstjerner og spilte konserter, men at det ikke var alle i lokalmiljøet som syntes det var like stas å «stikke seg ut».

– Jeg ble mobbet og fikk kjørt meg på skolen i hverdagen, men i helgene så skulle jeg ut og reise Norge rundt med «To små karer». Det var et veldig merkelig liv, forteller han og fortsetter:

«TO SMÅ KARER»: Rap-duoen ble superstjerner over natta og reiste Norge rundt. Her er Nicolay Ramm (t.v.) og Christoffer Clausen avbildet under en fremføring i 2002. Foto: Thomas Bjørnflaten/NTB

– Det jeg prøver å dele er at å orke å stå i rampelyset og være på en scene – det har sin pris.

Han beskriver det som en «surrealistisk» tid, og forteller at han kunne komme hjem fra skolen en fredag ettermiddag, og ha hovne kinn etter å ha grått, fått kjipe kommentarer og sekken dynket i snøen.

– Så var det bare å få av det, og på med «jobbantrekket» – som da var hiphop-klær med capsen på snei, og så rett ut på Rådhusplassen og spille på en svær konsert foran masse barndom som kunne låten utenat.

– Og så stå en time etterpå og skrive autografer, og ta bilder. Snakk om å ha litt personlighetsforvirring, for jeg visste ikke hvem jeg var.

Det «ultimate» mobbeofferet

Nå holder han show på Latter hvor han harselerer med opplevelser fra oppveksten, og forteller at han ser tilbake på ungdomstiden med et nytt blikk:

– Jeg ser jo i dag at det var jo noe ved det mobberne mente om meg som kanskje var litt sant. Jeg var jo altså det ultimate mobbeofferet. Ikke bare skulle jeg stå på scenen, men jeg var flink på skolen, var elevrådsleder, holdt 17. mai-tale, og sang i skoleoppsetninger.

– Jeg tok mye plass, da.



Likevel har standup-showet både blitt hyllet og slaktet av anmeldere, og har til nå fått alt fra terningkast to til seks.

– Jeg kan jo ikke legge meg bort i hva folk måtte mene om mitt show. Jeg har laget et så bra show jeg kan om mitt liv og mine historier. Men det jeg syntes er mest trist er at jeg opplever å ikke bli trodd på det jeg prøver å formidle.

– Et sjokk

Under premieredagen opplevde Ramm å få stående applaus, trampeklapp og strålende omtaler dagen etter – så kom anmeldelsene fra Aftenposten og NRK.

«Et show bør være mer enn selvskryt», skrev Aftenposten sammen med terningkast to.

«Paybacktime!» skulle etablere Nicolay Ramm som scene­komiker, men klarer bare å vise ham som en ukledelig selvopptatt toast­master», skrev NRK med det samme terningkastet.



– Det var jo et sjokk. Det opplevdes som at de ikke trodde på meg og at de mente at dette egentlig bare var et kynisk triks for å få sympati fra publikum, som på ingen måte er sant, forteller 35-åringen og fortsetter:

– Hele grunnen til at jeg lagde dette showet er nettopp fordi jeg ønsker å dele den historien – at det går bra med folk som har det tøft på ungdomsskolen. Så det er jo òg et lite stikk til de som mente at jeg ikke var verdt noe da jeg var 13 år – for nå står jeg på hovedscenen på Latter.

TYKKHUDET: Nicolay Ramm forteller at han har blitt tykkhudet mot kritikk. Foto: Camilla Blok / God morgen Norge

Likevel kan han fortelle at opplevelsene fra barndommen fortsatt påvirker han den dag i dag:

– Jeg tror jo at det har gjort at jeg orker å stå i dette rampelyset, og jeg ble tykkhudet av det. Jeg ble tidlig fortalt at jeg ikke var verdt noe og at jeg ikke fortjente den oppmerksomheten. jeg ba om, så det har jo herdet meg.

– Så jeg har blitt veldig tykkhudet mot kritikk, sånn som når jeg får disse anmeldelsene. Jeg tåler det ganske bra, og jeg tenker at smaken er som baken.