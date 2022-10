Letter på sløret om Farmen-romansen

Det er ingen stor hemmelighet at det kan oppstå følelser mellom reality-deltakere under lange innspillinger.

Farmen er intet unntak. I løpet av den siste sesongen har seerne vært vitne til at romansen har blomstret på Li Gård, mellom deltakerne Andrea Rosli (24) og Lasse Fredheim (26).

Der har de nemlig fått god tid til å finne tonen, til tross for at gården oser av egg-drama, smugling og spising av dyremat.

Nå er de tilbake i 2022 igjen, og avslører endelig detaljer om årets første Farmen-romanse.

Var krevende

Når man reiser 100 år tilbake i tid, er det ikke unaturlig at man havner i den berømte «reality-boblen».

Der må deltakerne gi avkall på moderne luksuser som innlagt vann og smarttelefon. Radarparet avslører at de klarte seg greit uten:

– Det var et veldig bekymringsløst liv. Nå kom jeg jo tilbake, og du har hus- og billån som skal betales, og andre viktige ting i 2022. I 1922 var den største bekymringen om kvelden at kua måtte inn eller melkes, eller om gjessene hadde rømt fra buret, forteller Fredheim til God morgen Norge og legger til:

BEKYMRINGSLØST: Lasse Fredheim beskriver det som litt deilig å være i 1922, til tross for at det var annerledes. Foto: God morgen Norge/TV 2

– Da du stod opp om morgenen, var det ingen ekkel iPhone-lyd som vekket deg. Du våknet heller til lyden av kua som rauter og ville bli melket. Det var lett å senke skuldrene der inne, selv om du har kamera rundt deg.

For Rosli derimot, var det litt mer krevende. Spesielt i starten.

– Men jeg ble fort akklimatisert, og da var det liksom bobla og menneskene rundt som ble det viktigste. Så jeg har nok sluppet meg mer løs etter hvert.

«Boble»

Og når man havner i en reality-boble sammen med andre mennesker, kan det oppstå hete følelser. Det har seerne vært vitne til.

Fredheim så derimot ikke for seg å ha et ekstra godt øye til noen inne på gården i 1922:

– Jeg var egentlig veldig redd for det. Jeg liker jo å være hyggelig med jenter og gutter, men jeg var litt redd for at jeg skulle bli veldig glad i noen. For det første er det rart å gjøre det på TV, og for det andre var jeg redd for at Andrea skulle bli klistra til mine handlinger.

Da skyter Rosli inn:

TOK STANDPUNKT: Andrea Marie Rosli forklarer at hun selv står for alt det hun gjør inne på gården. Foto: God morgen Norge/TV 2

– Jeg må jo selv stå for det jeg gjør inne på gården. Jeg var jo veldig mye med Lasse, men det var flere ganger jeg tok et standpunkt om at vi var to forskjellige mennesker. At han gjorde noe, betød ikke at jeg nødvendigvis var enig i det.

Fant kjemien

Videre forteller 24-åringen at hun var veldig redd for å ikke ha det gøy med noen inne på gården. Gleden var derfor stor da paret fant kjemien, allerede den tredje kvelden.

GJENSYNSGLEDE: Det var full jubel da Lasse Fredheim kom inn på gården igjen. Foto: Anton Soggiu/TV 2

De andre deltakerne la raskt merke til at de to ble uatskillelige, noe som vekket mistanken om det var en allianse på gang.

For til tross for at de fant tonen, var det fortsatt et spill.

– Vi har aldri sett på hverandre som en allianse, siden vi har stolt på hverandre. Det har vært viktigere for meg å ha Lasse på gården for min egen trivsel, enn en finaleplass.

– Da han kom tilbake fra Torpet, var jeg tydelig på at det var jeg som måtte dra hjem neste gang – så han kunne stå igjen alene, forteller hun.

Fra 1922 til 2022

I tillegg til selve reality-spillet, tenkte de også på hvordan dette skulle fungere etter oppholdet på gården:

– Jeg var litt redd for å snakke om det inne på Farmen. Man lever i den bobla, og jeg visste ikke hvordan det var å gå ut og gå ned for landing i 2022, innrømmer Fredheim og fortsetter:

– Der inne hadde vi nok fokus på å ha det gøy i 1922, og utsette hva som skjer når man kommer ut. Man blir jo kjent med hverandre på nytt når man kommer ut i den moderne verden.

De legger derimot ikke skjul på at de fortsatt møtes i dag, til tross for at de ikke vil definere noe:

– Vi holder på å bli kjent i 2022. Det er en kjempestor forskjell og masse distraksjoner, men vi holder på å bli kjent, forteller de med et glimt i øyet.

BLIR KJENT I 2022: Duoen avslører at de holder på å bli kjent i nåtiden. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Det er likevel noen utfordringer, ettersom Fredheim befinner seg i Haugesund – og Rosli er bosatt i London, flere tusen mil unna.

Men det stopper dem ikke.

– Jeg tenker at vi først må henge litt sammen, og teste ut 2022 før vi hopper rett ut i logistikkutfordringer, sier Fredheim og smiler.

