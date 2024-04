Lekket låt skaper full forvirring blant fansen

I oktober i fjor ble det kjent at rapperen Aubrey Drake Graham (37), kjent som Drake, skulle ta en pause fra musikken.

For en måned siden returnerte han imidlertid tilbake, da han slapp den nye låten «act ii: date @ 8».

Nå har en ny låt under navnet «Push ups», først antatt å være av Drake, blitt lekket på sosiale medier i helgen.

Tidligere har rapperen Kendrick Lamar (36) disset 37-åringen i låten «Like That», og nå kan det virke som at sistnevnte tar igjen.

I sangen som er lekket disser den kanadiske rapperen nemlig andre i musikkbransjen, blant andre Lamar og Metro Boomin (30).

Han sier blant annet at han er større i Kendricks hjemby Los Angeles enn Kendrick selv.

Men nå spekulerer flere i om det faktisk er rapperen som står bak, eller om låten er KI-generert.

Flere medier har omtalt saken, blant andre Sky News, Los Angeles Times og Variety.

– Definitivt KI

Mens noen tror det faktisk er rapperen i videoen, mener noen at den er KI-generert.



– Drake har en hel låt for å disse andre, mens Kendrick hadde bare ett vers og topper fortsatt dette, mener en bruker.

– Denne låten lager mer bråk, enn begge Metros album hvor han disser Drake, skriver en annen.



En tredje er sikker på at dette ikke er rapperen.

– Dette er definitivt KI, skriver én.

– Håper dere alle skjønner at dette er KI, henger en annen seg på.

Rapperen selv har verken bekreftet eller avkreftet om han har opphavsrett på låten.

Sky News har forsøkt å komme i kontant med artistens managerbyrå Universal Music om saken, uten hell.

Hatt problemer tidligere

Nyhetssnettstedet skriver også at 37-åringen tidligere hatt problemer med nettopp dette.

I 2023 spredte det seg en KI-generert låt på TikTok, som gjenskapte stemmene til Drake og The Weekend.

Låten ble kalt« Heart On My Sleeve».

Ifølge nyhetsnettstedet Music Business Worldwide samlet sangen inn hele 230 000 avspillinger på YouTube, og mer enn 625 000 avspillinger på Spotify.



Den gang uttalte Universal Music at låten «representerer både et brudd på avtalene våre og et brudd på lov om opphavsrett».