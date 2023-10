Lei skade for «Skal vi danse»-Tarjei før sending

I ni uker har Skal vi danse-stjernene svingt seg over parketten med glitter og fjær.

Frem til nå har danseparene imponert både dommere og publikum, men denne uken vil ikke alt gå som planlagt for ett av parene.

Strekk i korsryggen

Nå, bare timer før sending avslører proffdanser Tarjei Svalastog (25) som danser med Ulrikke Brandstorp (28) at han skadet seg på torsdag under en parkettprøve.

– Jeg fikk en strekk i korsryggen og akkurat der og da så føltes det ikke så vondt, men da kroppen ble kald kjente jeg at det var veldig galt. Det er ganske heftig strekk i nedre del av ryggen, sier Svalastog til TV 2.

KORSRYGGPROBLEMER: Tarjei Svalastog gir full gass i «Skal vi danse» til tross for ryggproblemer. Her fra en tidligere dans i høst med Ulrikke Brandstorp. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

Begrenser dansen

Strekken i korsryggen er på bedringens vei, kan han fortelle til TV 2 bare timer før det braker løs på parketten i «Skal vi danse». Men innser at dette kommer til å begrense dansen til Ulrikke Brandstorp.

– Jeg skal gjennomføre og det blir ikke til at vi trekker oss. Jeg må gjøre det jeg kan, også får jeg satse på at Ulrikke husker trinnene sine.

– Hvor mye tror du det hemmer dansen deres i kveld?

– Det kommer ikke til å hemme koreografisk, men det som er problemet er at vi gjør dette kun på sending, så vi har ikke fått trent så mye på det i dag. Men det er for å prøve å avlaste mest mulig. Hvis Ulrikke gjør et trinn feil så er jeg mindre på for å hjelpe, sier Svalastog.

FØRSTE SKADE: Danseparet har holdt seg skadefrie i hele høst, men nå er det litt problemer på slutten. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

– Ikke trent så mye

Ulrikke Brandstorp er ikke så nervøs før kveldens sending, til tross for skaden til dansepartneren.

Men innrømmer at stemningen er spent før sending og at de ikke er like godt forberedt som de pleier å være før de to dansene de skal gjøre i kveld.

– Det har blitt en litt anderledes uke siden vi har ikke fått trent så mye som vanlig. I går trente vi jo ikke i det hele tatt, men jeg tenkte at det var bedre å ha ham her i dag enn å slite ham ut i går. Så vi er litt ekstra spent i dag, men vi «gønner» på, sier Ulrikke Brandstorp til TV 2, bare timer før sending.



MINDRE TRENING: Ulrikke Brandstorp og dansepartner Tarjei Svalastog har ikke fått forberedt seg like godt denne gangen. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Kroppen er sliten

Proffdanseren er tøff og skal gjøre så godt han kan og legger vekt på at det ikke er han som skal dømmes på dansen, men Ulrikke Brandstorp. Han blir nå tatt godt hånd om av fysioterapeutene til «Skal vi danse» før kveldens sending, noe som er en nødvendighet for at han skal fullføre i kveld.

– I går så var ryggen helt låst og jeg klarte nesten ikke å gå vanlige skritt, så vi fikk ikke trent. Nå begynner det å dra seg til i konkurransen, og da blir kroppen sliten. Men jeg må fullføre og «The show must go on», avslutter Tarjei Svalastog.