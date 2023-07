Lei av kroppskommentarer: – Jeg hadde ikke rørt deg med en tre meter lang ildtang

Amerikanske Madison Beer (24) har vært i rampelyset helt fra hun var 13 år, da hun begynte å dele coverlåter på YouTube. Nå har hun blitt en verdensstjerne med 37 millioner følgere på Instagram.

I og med at hun har vært over ti år i bransjen, har hun ofte mottatt uhyggelige kommentarer. Vanligvis svarer hun aldri.

Denne gangen ble det annerledes.

«Gjør noe cardio»

HARD KRITIKK: Instagram-brukeren holder ikke tilbake når han kommenterer Madison Beer sin kropp. Foto: Skjermdump

«Hei, Madison. Jeg har lagt merke til at bena og armene dine begynner å bli større. Vær så snill, gjør noe cardio fordi vi menn liker kun tynne jenter. Ansiktet ditt er perfekt, men please … vi elsker en tynn midjet jente», kommenterer en Instagram-bruker under bildet hennes.



Denne gangen hadde popstjernen fått nok. Beer holder ikke tilbake i svaret sitt, og kommenterer tilbake:

«Jeg hadde ikke rørt deg med en tre meter lang ildtang om du så betalte meg en million dollar».



Største crush

Det var neppe det svaret brukeren ønsket seg, så på sin private Instagram-konto, legger han ut en rekke Instagram-historier, hvor han åpner seg om sine egne problemer.

Han sier blant annet:

STOR FAN: Etter at Instagram-brukeren fikk et svar tilbake fra Madison Beer, uttrykte han at han er hennes største fan. Foto: Skjermdump

«Hei, Madison. Du burde vite at jeg allerede er ekstremt deprimert. Jeg er bipolar. Det at mitt største crush skriver dette til meg, knuser hjertet mitt. Jeg har alltid støttet deg selv om sangene dine ikke er så gode. Jeg trodde du var et godt menneske. Du kan ikke si sånt til fansen din. Takk for at du gjorde meg enda mer trist, Madison, tusen takk.»



I tillegg deler han en skjermdump hvor han viser hvilke meldinger han har sendt til stjernen tidligere, som tilsynelatende bare er støttende meldinger hvor han forteller hvor glad han er i henne.

I og med at 24-åringen ofte får negative kommentarer i sosiale medier, mener fansen hennes at det er forfriskende å se henne svare tilbake.

Beer har tidligere vært åpen om hvor tøft det har vært for henne å få slike kommentarer på nett. I boken sin «The Half of It» fra 2020 skriver hun ærlig om et dårlig forhold, og hvordan hun hadde det da nakenbilder av henne ble delt på nett.