Legesamtalen endret alt: – Du aner ikke hvor vondt jeg har det

TØFFING: Tonje Frigstad klager nesten aldri, og sier alltid ja til en utfordring. Derfor har hun ikke alltid så mye sympati for de som klagde over første sesong av «Good Luck Guys». Foto: Ingvild Gjerdsjo / TV 2

Intet realitykonsept uten skandaler.

Det kan seerne til den første sesongen av «Good Luck Guys» skrive under på. Fjorårets deltakere klaget over at de ikke ble passet nok på av produksjonen og at pengepremien var for liten.



Programleder Tonje Frigstad (23) gjester TV 2-podkasten «Realitysjekk», og forteller om hvordan bakgrunnen hennes fra forsvaret gjør at hun ikke ønsker å dulle med deltakerne.

Hør podkastepisoden med Tonje Frigstad alle steder du hører på podkast gratis. Spoler du to minutter og 45 sekunder inn episoden, kan du høre om den noe spesielle auditionen hun hadde for å få programlederrollen.

God sikkerhet

Frigstad anerkjenner at noen av hendelsene som fjorårets deltakere klaget på, var uheldige. Hun trekker frem deltakeren som ble bitt av en skorpion.



I år, som i fjor, har premiereklare «Good Luck Guys» leger som er klare for å hjelpe til dersom noen blir alvorlig skadet.

– Man blir redd. Det å bli bitt av en skorpion er skummelt. Jeg hadde også blitt livredd hvis det hadde skjedd med meg. De er jo i en ukomfortabel situasjonen fra før, langt hjemmefra - i et annet land. Men de er godt tatt vare på. De skal klare seg selv, men vi griper selvsagt inn og hjelper dem. Vi har lege til stede fra Thailand, og en annen lege som snakker skandinavisk.



Dette er «Good Luck Guys» Slik beskriver Amazon Prime Good Luck Guys: «Følg med når influenserne, som er vant til storbyliv og luksus, møter tøffe utfordringer som tester både deres Street smartness og fysiske styrke. Hvilket par vil stå igjen som det siste? Følg med denne høsten for moro, overraskelser og en sjanse til å vinne heder og ære når de streber etter å bli «ekte eventyrere» … på sin måte.» Tonje Frigstad (23) og Lasse Matberg (37) var programeldere i første sesong. I den andre sesongen blir stand-up-komikere Adam Schjølberg (41) Frigstads makker.

Frigstad avslører at ingen deltakere fikk skorpionbitt i år, men sier at det hører hjemme at deltakere med mye konkurranseinstinkt kan få noen skader i kampens hete og under konkurranser.

Med det sagt, mener hun det er viktig at deltakerne stort sett skal klare seg på egen hånd, uten hjelp fra produksjonen. «Good Luck Guys»-konseptet går nettopp ut på at influensere skal klare seg selv i villmarken i Thailand, og leve under trange kår.

125.000 for to uker i Thailand

I fjor var enkelte deltakere skuffet over pengepremien, som var på 125.000 kroner.

Frigstad forteller at årets deltakere har virket mer giret på realitydeltakelsen, og at ingen har klaget på verken sikkerhet eller pengepremien.

– Det er ganske god lønn å få for to uker i Thailand, sier Frigstad, og fortsetter:



GLADJENTE: Tonje Frigstad gjestet TV 2 Underholdning-podkasten «Realitysjekk». Foto: Tore Martin Solheim / TV 2

– Jeg skal også forsvare de fra i fjor, for de var ikke helt sikre på hva de vant. Vi var ikke helt sikre på det selv, for å være ærlig. Men fy søren, det har løftet seg fra første sesong. Det var gøy at jeg var med på første sesong også, for jeg fikk være med å forme den rollen litt. Jeg var tryggere i rollen som programleder i år.

Som Frigstad sier, er det slettes ikke uvanlig at deltakere underveis i en sesong ikke vet hva de kjemper for. Dette skjedde senest i årets sesong av «Farmen», hvor deltakerne halvveis i sesongen fikk vite at premien var halvert fra året før.

Ønsket å be dem skjerpe seg

Frigstad tror årsaken til at flere deltakere var misfornøyde med produksjonen i første sesong, er at de ikke visste helt hva konseptet gikk ut på. .

– Forskjellen på årets gjeng kontra fjorårets er det at denne gjengen her er sultne. De har lyst og de gir så mye av seg selv. De er utrolig flinke, og de har lyst til å være der.

I fjor hadde Frigstad inntrykk av at «halve gjengen hadde lyst til å dra hjem».

– Var det enda mer dramatikk i kulissene enn det som kom frem på TV?

– Ja, ja, ja. Det var mye greier der, hvor jeg tenkte: «Nå bare står jeg her og følger med på hva som skjer. Jeg sier ingenting». Det var mye skriking og klaging når kamera var av. I år var de mye mer i bobla.



Frigstad får spørsmål om hun hadde lyst til å be deltakerne som klaget om å skjerpe seg. Hun svarer kontant: «ja!».

Tonje Frigstad (23) tar stafettpinnen med seg videre og vil også være å se som programleder i andre sesong, mens hennes kompanjong Lasse Matberg (37) har lagt programlederskoene på hyllen. Nå er det Adam Schjølberg (41) sin tur. Foto: Amazon Prime

– Jeg syns de er heldige. Fy søren, så magisk. Jeg syns det er privilegerte som får bo på et så fint sted. Det er i Thailand på et helt øde område. Det er hvit strand, turkist vann og varmt.

Ingen kjære mor

Frigstad har forståelse for at ukjente dyr og kalde netter kan være mindre hyggelig enn bildet hun malte over. Men hun understreker at hun selv har vært med på «Farmen» hvor det også var lite luksus, så hun vet til en viss grad hva dette går ut på. Hun er også kjent med å pushe sine egne grenser, og har drevet med fallskjermhopping.

– Menneskekroppen tåler så ekstremt mye. Altså, vi er overlevelsesdyr og vi tåler så mye mer enn det vi tror. Og det er også kanskje grunnen til at denne gjengen som er der nede vokser. De har utviklet seg veldig som mennesker, fordi de skjønner også at: «Fy søren, kroppen min er helt rå». Og hvis man skal hjelpe de ved hver minste lille ting, så får ikke de den samme utviklingen. Nå snakker jeg fra eget perspektiv, fordi det har jeg opplevd selv.

Hun har også erfaring fra militæret. Når deltakerne klager, tenker hun ofte på hvordan befalet behandlet henne i forsvaret.



– Jeg lærte ekstremt mye om meg selv da jeg var i militæret. Jeg hadde oppraspede bein - de så ikke ut. Det var åpne sår og blemmer inni blemmer. Hadde du sett det, hadde du blitt kvalm. Jeg husker at jeg gikk bort til en lege og var helt på gråten. Jeg sa: «Det føles ut som at jeg går på kniver». Han ga meg null støtte. Jeg tenkte: «Du aner ikke hvor vondt det er!».

– Det er en sånn hendelse jeg tenker tilbake på, for jeg klarte det. Jeg måtte svelge smerten, stå der og bare bite tennene sammen. Jeg vokste så mye på det. Han dullet ikke med meg og ga meg gnagsårplaster. Her skulle man klare seg selv. Hadde jeg ikke vært gjennom de tingene jeg hadde vært gjennom, så hadde jeg nok ikke vært så streng mot dem rundt meg. Men jeg vet at man kommer så godt ut av det, hvis man bare biter tennene sammen og står i det.